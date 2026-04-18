Dàn sao Real tuyên chiến với "ông trùm" Perez: Bị dọa đuổi nhưng quyết không đi

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ninh Bình vs PVF-CAND
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Brentford vs Fulham
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Lorient vs Olympique Marseille
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Roma vs Atalanta
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lille vs Nice
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Aston Villa vs Sunderland
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Burnley
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Hellas Verona vs Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Auxerre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Manchester City vs Arsenal
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Juventus vs Bologna
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Dàn sao Real tuyên chiến với "ông trùm" Perez: Bị dọa đuổi nhưng quyết không đi

Sự kiện: Real Madrid Chuyển nhượng mùa hè

Sau vụ chủ tịch Florentino Perez cảnh báo tới một số thành viên Real Madrid, việc bán bớt các cầu thủ sẽ không dễ.

  

Chủ tịch mạnh miệng

Sau thất bại trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League, Real Madrid đã gần như buông xuôi mùa giải này khi hy vọng có danh hiệu cực thấp. Họ đã bị loại ở Cúp nhà Vua trước đó và đang kém Barcelona tận 9 điểm ở cuộc đua vô địch La Liga.

Florentino Perez đã gửi lời cảnh báo tới các thành viên Real Madrid

Sau trận thua Bayern, chủ tịch Florentino Perez đã vào phòng thay đồ của đội bóng và chỉ trích nhiều thành viên của đội. Ông này tỏ ra cứng rắn rằng 2 mùa giải liên tiếp không danh hiệu là không thể tha thứ, và do đó sẽ có không ít sự thay đổi xảy ra sau khi mùa giải kết thúc.

Một loạt cầu thủ đã được xác định sẽ bị bán hoặc cho hết hợp đồng và không gia hạn. Ngoài ra Alvaro Arbeloa cũng sẽ không thể giữ được ghế HLV trưởng, đang có tin Didier Deschamps được liên hệ về Bernabeu sau World Cup.

Đuổi nhưng không đi?

Nhưng ông chủ tịch xem ra sẽ không dễ đạt được những gì mình muốn, bởi một lẽ đơn giản: Đây không phải game FIFA, bán cầu thủ lúc nào cũng được, giá nào cũng OK. Mới đây đài phát thanh Cadena SER đã đưa tin rằng nếu Perez nghĩ rằng Real Madrid có thể điền một loạt cầu thủ vào danh sách thanh lý, thì đại đa số danh sách đó sẽ không được thực thi.

Nguồn tin cho biết mặc dù trách nhiệm của trận thua vừa qua là nằm ở các cầu thủ, nhưng nhiều người trong số họ phản ứng khá tiêu cực với bài phát biểu mang ý dọa nạt. Trong số họ có những người cho rằng mình bị đối xử bất công vì Perez tỏ ra ưu ái với một vài cá nhân trong đội, bất kể phong độ của những cá nhân đó không tương xứng.

Camavinga có vẻ đã đánh tiếng anh sẽ ở lỳ tại Madrid nếu CLB ép anh ra đi

Perez có muốn bán các cầu thủ thì vẫn phải được họ chấp thuận để ra đi, nếu không họ sẽ ở lỳ lại CLB cho đến khi hết hợp đồng. Thậm chí nguồn tin cho biết một trong những cầu thủ định làm điều đó chính là Eduardo Camavinga, tiền vệ người Pháp bị quy trách nhiệm cho trận thua Bayern vì tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn cuối trận vì hành vi ôm bóng câu giờ.

Camavinga đã không có phong độ tốt từ lâu nên không có sự việc vừa qua, cầu thủ 23 tuổi này vẫn dự kiến nằm trong danh sách chuyển nhượng của Real. Nhưng Cadena SER dẫn lời một người thuộc đoàn tùy tùng của cầu thủ này nói rằng anh không muốn đi và sẽ buộc Real phải tuân thủ hợp đồng còn hạn đến năm 2029. Và Camavinga sẽ không phải cầu thủ duy nhất làm điều đó ở Bernabeu thời gian tới.

Áp lực 2 phía

Mặc dù tình hình vẫn chưa leo thang nhưng Cadena SER đã có thể dự đoán những gì xảy ra với các cầu thủ không chịu đi. Real Madrid sẽ cô lập họ, bắt tập riêng, không cho đá và tuồn tin cho báo giới để gây sức ép cho tới khi những cầu thủ đó xuống thang. Các cầu thủ vì sự nghiệp của mình sẽ phải cân nhắc lựa chọn.

Rodrygo có thể là một trong số ít những cầu thủ Real Madrid có thể bán được với giá cao

Dù vậy việc này sẽ trở nên phiền phức cho Real Madrid nếu có nhiều hơn 1-2 cầu thủ ngồi lỳ không đi. Giả sử nếu Camavinga, Rodrygo, Lunin, Raul Asencio, Fran Garcia, Brahim Diaz và Mastantuono đồng loạt đi theo lập trường chây ỳ, Real sẽ tụt nghiêm trọng về mặt chiều sâu đội hình mà ngay cả gọi các cầu thủ từ đội Castilla lên cũng không bù đắp được.

Trong hè này sẽ chỉ có những Ceballos, Alaba và Carvajal rời Real Madrid sau khi hết hợp đồng, đây đều là những cầu thủ đã ở độ tuổi khá cao và không còn đóng góp được nhiều. Với các cầu thủ trẻ hơn, Real phải hy vọng rằng họ vẫn muốn được thi đấu để phát triển sự nghiệp lẫn tranh chỗ ở ĐTQG, qua đó sẽ dễ hơn trong việc tìm CLB hỏi mua, dù chắc chắn các CLB đó sẽ tìm cách ép Real phải bán rẻ.

8

Chelsea - Man Utd 19.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Man Utd
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 19/04
Thể lệ
Mbappe gửi thông điệp tới fan Real, Vinicius bị công kích sau trận thua Bayern
Mbappe gửi thông điệp tới fan Real, Vinicius bị công kích sau trận thua Bayern

Sau khi Real Madrid bị Bayern Munich loại khỏi Champions League, Kylian Mbappe lên tiếng trấn an người hâm mộ, trong khi Vinicius Junior trở thành tâm...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

18/04/2026 12:08 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN