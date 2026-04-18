Dàn sao Real tuyên chiến với "ông trùm" Perez: Bị dọa đuổi nhưng quyết không đi

Chủ tịch mạnh miệng

Sau thất bại trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League, Real Madrid đã gần như buông xuôi mùa giải này khi hy vọng có danh hiệu cực thấp. Họ đã bị loại ở Cúp nhà Vua trước đó và đang kém Barcelona tận 9 điểm ở cuộc đua vô địch La Liga.

Florentino Perez đã gửi lời cảnh báo tới các thành viên Real Madrid

Sau trận thua Bayern, chủ tịch Florentino Perez đã vào phòng thay đồ của đội bóng và chỉ trích nhiều thành viên của đội. Ông này tỏ ra cứng rắn rằng 2 mùa giải liên tiếp không danh hiệu là không thể tha thứ, và do đó sẽ có không ít sự thay đổi xảy ra sau khi mùa giải kết thúc.

Một loạt cầu thủ đã được xác định sẽ bị bán hoặc cho hết hợp đồng và không gia hạn. Ngoài ra Alvaro Arbeloa cũng sẽ không thể giữ được ghế HLV trưởng, đang có tin Didier Deschamps được liên hệ về Bernabeu sau World Cup.

Đuổi nhưng không đi?

Nhưng ông chủ tịch xem ra sẽ không dễ đạt được những gì mình muốn, bởi một lẽ đơn giản: Đây không phải game FIFA, bán cầu thủ lúc nào cũng được, giá nào cũng OK. Mới đây đài phát thanh Cadena SER đã đưa tin rằng nếu Perez nghĩ rằng Real Madrid có thể điền một loạt cầu thủ vào danh sách thanh lý, thì đại đa số danh sách đó sẽ không được thực thi.

Nguồn tin cho biết mặc dù trách nhiệm của trận thua vừa qua là nằm ở các cầu thủ, nhưng nhiều người trong số họ phản ứng khá tiêu cực với bài phát biểu mang ý dọa nạt. Trong số họ có những người cho rằng mình bị đối xử bất công vì Perez tỏ ra ưu ái với một vài cá nhân trong đội, bất kể phong độ của những cá nhân đó không tương xứng.

Camavinga có vẻ đã đánh tiếng anh sẽ ở lỳ tại Madrid nếu CLB ép anh ra đi

Perez có muốn bán các cầu thủ thì vẫn phải được họ chấp thuận để ra đi, nếu không họ sẽ ở lỳ lại CLB cho đến khi hết hợp đồng. Thậm chí nguồn tin cho biết một trong những cầu thủ định làm điều đó chính là Eduardo Camavinga, tiền vệ người Pháp bị quy trách nhiệm cho trận thua Bayern vì tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn cuối trận vì hành vi ôm bóng câu giờ.

Camavinga đã không có phong độ tốt từ lâu nên không có sự việc vừa qua, cầu thủ 23 tuổi này vẫn dự kiến nằm trong danh sách chuyển nhượng của Real. Nhưng Cadena SER dẫn lời một người thuộc đoàn tùy tùng của cầu thủ này nói rằng anh không muốn đi và sẽ buộc Real phải tuân thủ hợp đồng còn hạn đến năm 2029. Và Camavinga sẽ không phải cầu thủ duy nhất làm điều đó ở Bernabeu thời gian tới.

Áp lực 2 phía

Mặc dù tình hình vẫn chưa leo thang nhưng Cadena SER đã có thể dự đoán những gì xảy ra với các cầu thủ không chịu đi. Real Madrid sẽ cô lập họ, bắt tập riêng, không cho đá và tuồn tin cho báo giới để gây sức ép cho tới khi những cầu thủ đó xuống thang. Các cầu thủ vì sự nghiệp của mình sẽ phải cân nhắc lựa chọn.

Rodrygo có thể là một trong số ít những cầu thủ Real Madrid có thể bán được với giá cao

Dù vậy việc này sẽ trở nên phiền phức cho Real Madrid nếu có nhiều hơn 1-2 cầu thủ ngồi lỳ không đi. Giả sử nếu Camavinga, Rodrygo, Lunin, Raul Asencio, Fran Garcia, Brahim Diaz và Mastantuono đồng loạt đi theo lập trường chây ỳ, Real sẽ tụt nghiêm trọng về mặt chiều sâu đội hình mà ngay cả gọi các cầu thủ từ đội Castilla lên cũng không bù đắp được.

Trong hè này sẽ chỉ có những Ceballos, Alaba và Carvajal rời Real Madrid sau khi hết hợp đồng, đây đều là những cầu thủ đã ở độ tuổi khá cao và không còn đóng góp được nhiều. Với các cầu thủ trẻ hơn, Real phải hy vọng rằng họ vẫn muốn được thi đấu để phát triển sự nghiệp lẫn tranh chỗ ở ĐTQG, qua đó sẽ dễ hơn trong việc tìm CLB hỏi mua, dù chắc chắn các CLB đó sẽ tìm cách ép Real phải bán rẻ.