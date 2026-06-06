MU nuôi mộng vô địch Ngoại hạng Anh: Muốn bắt kịp Arsenal, phải làm ngay 3 việc

Cơ hội mở ra cho Manchester United

Chức vô địch Premier League của Arsenal mùa này đồng nghĩa đã có năm CLB khác nhau đăng quang kể từ lần gần nhất Manchester United lên ngôi vào năm 2013. Điều đó càng khiến câu hỏi tại Old Trafford trở nên cấp thiết: bao giờ “Quỷ đỏ” mới có thể trở lại ngai vàng nước Anh?

Đã 13 năm kể từ lần gần nhất MU đăng quang Ngoại hạng Anh

Mùa giải này khép lại sẽ đánh dấu năm thứ 13 liên tiếp MU trắng tay ở Premier League. Dù vậy, nhiều nhân vật trong nội bộ CLB tin rằng giấc mơ vô địch giờ khả thi hơn rất nhiều so với giai đoạn trước.

Hai mùa giải gần đây phần nào phản ánh điều đó. Liverpool đăng quang mùa trước với 84 điểm, còn Arsenal mùa này cũng chỉ có thể chạm mốc 85 điểm. Đáng chú ý hơn, đội á quân mùa trước chỉ giành 74 điểm, còn mùa này cũng không vượt quá 78 điểm. Đây là những con số “dễ thở” hơn đáng kể so với thời kỳ Manchester City và Liverpool liên tục tạo ra các cuộc đua cán mốc gần 100 điểm.

MU cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong nửa sau mùa giải. Kể từ khi Michael Carrick được bổ nhiệm, đội chủ sân Old Trafford giành nhiều điểm nhất giải đấu. Đó là mẫu thống kê đủ lớn để tạo niềm tin, dù việc không phải chia sức cho các đấu trường khác chắc chắn đã hỗ trợ đáng kể.

Ba bài toán lớn của Carrick và INEOS

Premier League hiện tại được đánh giá đang mở ra cơ hội hiếm có cho MU. "Gã hàng xóm ồn ào" Man City chia tay Pep Guardiola, HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB. Liverpool có dấu hiệu chững lại, trong khi Chelsea dưới thời Xabi Alonso vẫn là dấu hỏi lớn.

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, trở thành nguồn cảm hứng cho MU

Arsenal xứng đáng được ca ngợi vì đã vượt qua vạch đích, nhưng họ chưa tạo cảm giác là một nhà vô địch đủ sức thống trị giải đấu trong nhiều năm liên tiếp. Lối chơi của đoàn quân dưới quyền Mikel Arteta không mang dáng dấp của một đội bóng có thể “một mình một ngựa” ở Premier League.

Về phía MU, tập đoàn INEOS đặt mục tiêu giành chức vô địch Premier League trước năm 2028, cột mốc kỷ niệm 150 năm thành lập CLB. Quan điểm bên trong Old Trafford là đội bóng hoàn toàn có thể cạnh tranh danh hiệu trong hai mùa giải tới.

Tuy nhiên, để điều đó thành hiện thực, Carrick phải giải được ba bài toán lớn.

Đầu tiên là thay thế Casemiro và tiếp tục thành công trên thị trường chuyển nhượng. MU đã tiến bộ đáng kể mùa này nhờ những bản hợp đồng như Senne Lammens, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo hay Benjamin Sesko.

Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ. Tuyến giữa của MU hiện thiếu cả chất lượng lẫn chiều sâu để đủ sức cạnh tranh trên nhiều mặt trận. Việc tái thiết khu trung tuyến sẽ là ưu tiên hàng đầu trong mùa hè 2026.

Bài toán tiếp theo nằm ở lịch thi đấu. Một phần thành công mùa này của MU đến từ việc họ chỉ phải chơi khoảng 40 trận. Nếu trở lại Champions League và tiến sâu ở các cúp quốc nội, số trận có thể tăng thêm gần 20.

Khi ấy, cách Carrick cùng ban huấn luyện xoay tua đội hình trong nhịp độ hai trận mỗi tuần sẽ trở thành thử thách cực lớn. MU chắc chắn cần đội hình dày hơn nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh ở cả trong nước lẫn châu Âu.

Bài học quá khứ và lời cảnh báo cho “Project 150”

Dù những tín hiệu tham vọng là có thật và INEOS xứng đáng nhận lời khen vì khát khao chinh phục các danh hiệu lớn, thực tế là Manchester United vẫn chưa từng thực sự tiến gần cuộc đua vô địch kể từ năm 2013.

Quá nhiều HLV đã đến và thất bại ở MU

Arsenal dưới thời Arteta là ví dụ đáng để tham khảo. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng mất nhiều năm xây dựng nền móng trước khi đưa “Pháo thủ” lên đỉnh Premier League. Tuy nhiên, Arsenal thời điểm Arteta tiếp quản thực tế còn ở xuất phát điểm thấp hơn MU hiện nay dưới thời Carrick.

Dẫu vậy, lịch sử gần đây cũng mang đến lời cảnh báo cho đội chủ sân Old Trafford. Trước vòng cuối mùa này, MU kém đội đầu bảng 14 điểm. Đây mới chỉ là lần thứ ba trong 13 năm họ kết thúc mùa giải với khoảng cách không quá 14 điểm so với ngôi đầu.

Lần gần nhất họ tiến sát chức vô địch là mùa 2020/21 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, khi chỉ kém 12 điểm. Nhưng mùa giải kế tiếp, khoảng cách tăng vọt lên 35 điểm sau khi đội hình mất cân bằng vì sự trở lại của Cristiano Ronaldo. Solskjaer bị sa thải vào tháng 11, còn triều đại tạm quyền của Ralf Rangnick trở thành thảm họa.

Kịch bản tương tự lặp lại dưới thời Erik Ten Hag. Mùa đầu tiên của chiến lược gia người Hà Lan, MU kém ngôi đầu 14 điểm. Nhưng chỉ một năm sau, khoảng cách bị nới rộng lên tới 31 điểm khi những thử nghiệm chiến thuật của Ten Hag thất bại.

Cả trước mùa 2021/22 lẫn 2023/24, người hâm mộ từng tin rằng "Quỷ đỏ" đã có nền tảng đủ vững chắc để bứt phá. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều sụp đổ chóng vánh.

Đó chính là điều Carrick cùng INEOS phải tránh nếu “Project 150” (dự án giành chức vô địch Ngoại hạng Anh vào năm 2028, kỷ niệm 150 năm thành lập CLB) muốn trở thành hiện thực. Hôm nay là ngày Arsenal tận hưởng ánh hào quang vô địch, nhưng tại Old Trafford, niềm tin vẫn tồn tại rằng rồi sẽ đến lúc Manchester United trở lại vị trí ấy.