Nhà Glazer định rao bán MU sau hơn 20 năm, chờ chủ mới từ Mỹ hoặc Trung Đông

Uy tín của tập đoàn INEOS tại MU đã được khôi phục phần nào sau quyết định sa thải Ruben Amorim và đưa Michael Carrick lên làm HLV trưởng. MU nhờ vậy đã về đích thứ 3 ở Premier League để đoạt vé trở lại Champions League mùa sau, và đội bóng này có phong độ ở nửa sau mùa giải tốt nhất Ngoại hạng Anh khiến dư luận đã nghĩ về khả năng họ cạnh tranh chức vô địch mùa sau.

Avram và Joel Glazer, hai đại cổ đông của MU

Trong lúc INEOS đang củng cố hoạt động tại CLB, họ có thể sẽ không còn bị ràng buộc vào gia đình nhà Glazer. Tạp chí Bloomberg mới đây cho biết một số thành viên của gia đình tài phiệt đến từ nước Mỹ đã họp bàn việc bán cổ phần của CLB để chuyển sang đầu tư lĩnh vực khác. Đây có thể sẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt.

Sau hơn 20 năm sở hữu CLB, nhà Glazer hiện không còn điều hành CLB dù nắm cổ phần đa số. Họ đã từng tìm cách bán MU cách đây 2 năm nhưng mức giá quá cao khiến không bên nào nhảy vào. Giờ một số thành viên nhà Glazer (trên tổng số 8 người đang nắm cổ phần ở MU) lại tìm cách bàn nhau bán cổ phần mặc dù chưa rõ sẽ có ai hỏi mua được.

Tuy nhiên Bloomberg cho biết những thành viên này gộp lại với nhau có bán hết cổ phần của họ đi thì các cổ đông lớn nhất của MU vẫn thuộc nhà Glazer, Avram và Joel. Nếu Avram và Joel Glazer cũng bán cổ phần của mình thì điều đó mới bảo đảm một sự chuyển giao quyền lực thực sự ở Old Trafford, và các anh chị em của hai người này đang thuyết phục Joel và Avram cùng bán để đẩy giá cổ phiếu cao hơn, còn nếu chỉ mua lẻ thì giá sẽ rất thấp.

INEOS do Sir Jim Ratcliffe đứng đầu có quyền ưu tiên mua lại cổ phần của nhà Glazer, nhưng INEOS đang thiếu vốn do kinh doanh thua lỗ

Trong thỏa thuận đưa INEOS vào vị trí điều hành ở MU, tập đoàn này được ưu tiên mua lại các cổ phần bán lại của MU. Dù vậy Bloomberg bày tỏ sự hoài nghi bởi hoạt động kinh doanh của INEOS gần đây không khả quan (đây là một tập đoàn đa ngành) và đang nợ nhiều, thế nên không có gì bảo đảm INEOS sẽ mua được số cổ phần đó.

Điều này có nghĩa khả năng nhà Glazer bán MU, nếu điều đó xảy ra, sẽ chuyển quyền sở hữu của CLB vào tay các nhà đầu tư giàu có tới từ Trung Đông hoặc các quỹ đầu tư của Mỹ. Các fan MU không ưa nhà Glazer, nhưng một số vẫn bày tỏ sự hoài nghi bởi họ đã thấy tình trạng của Chelsea từ khi rơi vào tay một quỹ đầu tư của Mỹ.