MU không ngán đội top 5 NHA, sao trẻ Estevao thách thức "Bức tường" Arsenal (Clip 1 phút)

Dù bị đánh giá thấp hơn, MU có lí do để tự tin đối đầu Crystal Palace ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

Ở vòng 13 Ngoại hạng Anh, Man United sẽ đối đầu Crystal Palace. Xét về danh tiếng lẫn bề dày truyền thống, Crsytal Palace không thể so sánh với Man United nhưng thời điểm hiện tại, họ được xem là cửa trên khi chễm chệ trong top 5. 

Từ đầu mùa, Crystal Palace gây ấn tượng với nhiều trận đấu hay, đặc biệt là 2 chiến thắng trước Liverpool ở siêu cúp Anh và Cúp liên đoàn. Trong bối cảnh Man United vừa trải qua 3 trận toàn hoà và thua, thầy trò Olivier Glasner có lý do để tự tin vào khả năng giành 3 điểm.

Dù vậy, Man United mùa này tương đối khó lường. Những trận đấu hay nhất của họ thường là trước đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng, có thể kể đến trận thua sát nút Arsenal, chiến thắng trước Liverpool, Chelsea, Sunderland, Brighton và cầm hoà Tottenham. Chỉ tiếc rằng, kết quả tệ hại trước nhóm nửa dưới bảng xếp hạng khiến Quỷ đỏ ngậm ngùi xếp thứ 10. 

Chạm trán Crystal Palace, dư luận đang tò mò xem Man United sẽ thể hiện bộ mặt nào. Liệu khi đối diện sức ép về thành tích, thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim có thể hiện bản lĩnh đúng lúc?

Cũng ở vòng 13 Ngoại hạng Anh, Chelsea sẽ có trận đấu khó khăn trước đội đầu bảng Arsenal. Một trong những cái tên được chú ý nhất của đội chủ sân Stamford Bridge là Estevao Willian.

Cầu thủ 18 tuổi đang gây sốt nhờ phong độ ấn tượng ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, đặc biệt là màn trình diễn bùng nổ trong trận thắng 3 0 của Chelsea trước Barcleona hồi giữa tuần.

Dù vậy, Arsenal là thử thách lớn hơn dành cho Estevao khi sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Cách đây vài ngày, họ đã đánh bại Bayern Munich 3 1 và khiến dàn sao tấn công của đội bóng nước Đức "tắt điện".

Đối diện "bức tường" Arsenal, Estevao sẽ cần nhiều khoảnh khắc toả sáng cá nhân hơn để có thể giúp Chelsea giành kết quả tốt, bên cạnh sự hỗ trợ từ những vệ tinh xung quanh.

Thông tin đáng chú ý về các đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh sẽ có trong bản tin Clip 1 phút Bóng đá 24H ngày 29/11, mời các bạn đón xem!

29/11/2025 13:50 PM (GMT+7)
