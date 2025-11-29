Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Amorim đưa "Messi nhí" lên tập cùng MU, liệu có được đá Ngoại hạng Anh?

HLV Ruben Amorim đã đưa JJ Gabriel, 15 tuổi, vào các buổi tập cùng đội một của MU trước trận gặp Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này, nhằm có cái nhìn sát sao hơn về tài năng trẻ này.

   

"Messi nhí" tập cùng đội một của MU

Tài năng trẻ triển vọng của MU, Gabriel, 15 tuổi, đã tham gia các buổi tập cùng đội một trước trận gặp Crystal Palace diễn ra vào lúc 19h ngày mai (30/11, giờ Việt Nam). Gabriel là một trong năm tài năng học viện được đưa lên tập luyện cùng đội hình của HLV Amorim.

HLV Amorim đưa "Messi nhí" lên tập cùng MU, liệu có được đá Ngoại hạng Anh? - 1

JJ Gabriel đã tập luyện cùng đội một của MU

Theo tờ The Sun (Anh), các cầu thủ này được tập cùng đội một của MU do khối lượng công việc nặng nề của đội U21, bao gồm cả các trận đấu kín. Gabriel được cho là đã tham gia buổi tập vào ngày 27/11.

Tài năng trẻ được mệnh danh là “Messi nhí” đã thể hiện khả năng vượt trội so với lứa tuổi khi thi đấu cho đội U18 MU, và được cho là đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người ở hậu trường mùa này.

Dù vậy, Gabriel sẽ chưa thể ra mắt đội một của MU cho đến tháng 1/2026 tới, do quy định của Ngoại hạng Anh yêu cầu cầu thủ phải đủ 15 tuổi vào ngày 31/8 để thi đấu mùa giải này. Gabriel vừa mới tròn 15 tuổi trong tháng trước.

Quy định tương tự không áp dụng ở FA Cup, nên Gabriel có thể ra mắt đội một MU tại vòng ba của giải đấu. HLV Amorim vẫn có cơ hội trao cơ hội ra mắt cho các cầu thủ trẻ khác, những người đủ tuổi thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

Cơ hội cho các "viên ngọc thô"

Các cầu thủ trẻ được ghi nhận tập luyện cùng đội một của MU trước trận gặp Crystal Palace gồm tiền đạo 18 tuổi Shea Lacey, tiền vệ cánh trái Noah Ajayi, tiền vệ Jim Thwaites và trung vệ Godwill Kukonki, cả hai đều 17 tuổi.

Lacey từng được điền tên trên băng ghế dự bị trong thất bại của 0-1 MU trước Everton hôm 25/11 vừa qua. Lacey nhiều khả năng sẽ tiếp tục được gọi vào đội hình của “Quỷ đỏ” trận gặp Crystal Palace, khi hai tiền đạo Matheus Cunha và Benjamin Sesko vẫn vắng mặt.

Trước trận đấu, HLV Amorim khen ngợi Lacey: “Tôi rất hài lòng với cậu ấy. Cậu ấy từng gặp một vài vấn đề chấn thương, nhưng chúng tôi đã làm rất tốt trong việc cân bằng cơ thể cậu ấy, và bạn có thể thấy cậu ấy có thể chịu tải lớn hơn trong tập luyện.

Lacey rất tài năng, nhưng khi lên tập cùng đội một, tốc độ hoàn toàn khác biệt, nên các cầu thủ trẻ cần dành nhiều thời gian hơn với chúng tôi để chuẩn bị, vì các buổi tập của chúng tôi rất khắt khe. Trong các trận Ngoại hạng Anh, áp lực còn lớn hơn, nên họ phải sẵn sàng.

Khi bạn gọi một cậu nhóc lên đội một, họ phải cư xử thật tốt. Kết nối này rất quan trọng. Chúng tôi đang hoàn thiện mọi thứ, bao gồm đưa chuyên gia dinh dưỡng vào học viện. Đó là điều cơ bản cần có.

Tất cả những việc này giúp tôi có nhiều thời gian hơn với các cầu thủ trẻ và tự tin hơn khi để họ ra sân. Khi các em được đưa vào thi đấu ở Premier League, họ sẽ gặp khó khăn, nhưng tôi nghĩ sẽ bớt áp lực hơn”.

MU có nhiều thời gian giữa tuần rảnh rỗi do không tham dự cúp châu Âu, cộng thêm thất bại ê chề trước đội hạng 4 Grimsby Town tại League Cup hồi tháng Tám. Do đó, HLV Amorim đang tận dụng những khoảng thời gian yên ắng này để theo dõi các tài năng trẻ trong “Quỷ đỏ”.

Trong vài tháng tới, các cầu thủ trẻ MU có thể được trao nhiều cơ hội hơn để bước lên đội một khi Amad, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui đều vắng mặt vì phục vụ ĐTQG tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

29/11/2025 09:10 AM (GMT+7)
