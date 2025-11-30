Man City hạ đội nhóm "đèn đỏ" chớ vội mừng: Đá trận tệ nhất mùa, đừng mơ đua vô địch

Foden gánh đội

Phil Foden không chỉ cứu Man City, anh gần như một mình kéo cả đội qua vũng lầy. Anh ghi bàn mở tỷ số vào giây thứ 59, qua đó giúp bàn thắng này trở thành 1 trong những bàn mở điểm sớm nhất Ngoại hạng Anh mùa 2025/26.

Chính Foden là người kết liễu trận đấu khi ghi bàn vào thời gian bù giờ hiệp hai để giúp Man City thắng Leeds 3-2 đầy kịch tính. Bàn thắng này quá đẹp mắt, khi ngôi sao người Anh nhảy múa trước hàng thủ đối phương và cuối cùng tung ra pha dứt điểm hiểm hóc trong tư thế dứt điểm xoay lưng.

Foden cứu rỗi Man City

Foden liên tục khuấy đảo và luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ khi đội nhà hoảng loạn. Trong ngày Haaland thi đấu mờ nhạt, Foden chính là người cầm trịch và không để cho tình hình của đội bóng trở nên tồi tệ hơn.

Pep Guardiola sau trận chỉ nói ngắn gọn: "Foden chơi rất tốt. Chúng tôi rất vui khi cậu ấy trở lại với 2 bàn thắng". Lời khen ấy còn khiêm tốn so với thực tế, rằng Foden đang trưởng thành và trở thành người lãnh đạo mà Man City khao khát từ lâu.

Man City "mở khóa" các pha bóng cố định

Có những cái ôm thật chặt dành cho HLV phụ trách tình huống cố định James French khi Josko Gvardiol đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Đó là bàn thắng hiếm hoi từ bóng chết của Man City tại Ngoại hạng Anh mùa này, điều khó tin với đội bóng sở hữu nguồn nhân lực khủng.

Gvardiol ghi bàn từ pha bóng cố định của Man City

Suốt nhiều tháng, việc không ghi nổi bàn nào từ phạt góc hay đá phạt đã trở thành nỗi ám ảnh, khiến lối chơi Man City dễ bị bắt bài. Bàn thắng của Gvardiol có phần may mắn do thủ môn của Leeds mắc sai lầm, nhưng dù sao cũng giúp nửa xanh thành Manchester phá dớp.

Liệu đây có phải bước ngoặt thực sự của Man City hay chỉ là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi? Dù sao, nó cũng mang lại hy vọng rằng hàng tháng trời tập luyện của HLV James French cuối cùng đã có kết quả.

Dàn sao Man City thiếu bản lĩnh

Ghi bàn không phải vấn đề lớn nhất của Man City mùa này, giữ được lợi thế dẫn bàn cho đến hết trận mới là điều đau đầu hơn cả. Sau khi mất đi hàng loạt gương mặt dày dạn kinh nghiệm vào hè vừa qua, Man City của hiện tại thiếu hẳn sự gan góc và bản lĩnh của những mùa giải đỉnh cao trước đây.

Man City tạo ra kịch bản quen thuộc đến phát ngán: Dẫn trước với cách biệt lớn, tiếp đó mắc sai lầm cá nhân và đánh mất thế trận, để rồi sinh ra sự hoảng loạn. Từ thế dẫn 2-0, Man City để Leeds gỡ hòa 2-2 chỉ trong 19 phút trong hiệp hai. Điều này ít khi xảy ra với các đội hình từng giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh trước đây.

Leeds đứng vị trí thứ 18 tại BXH Ngoại hạng Anh nhưng vẫn gây ra nhiều khó khăn cho Man City

Trước trận, HLV Pep Guardiola đã công khai chỉ trích tinh thần thi đấu của Man City: "Tôi chỉ yêu cầu điều duy nhất, hãy cố gắng. Chúng tôi thậm chí không cố gắng trước Leverkusen. Không phải chơi hay hoặc dở, mà là không thèm cố gắng".

Khi HLV đã xây dựng cả triều đại bằng cường độ thi đấu điên cuồng nhưng phải van xin cầu thủ “cố gắng”, đó là lời buộc tội nặng nề nhất về tâm lý đội bóng hiện tại.

Man City đang thiếu sự tự tin, thiếu niềm tin vào chính mình. Nếu không sớm lấy lại bản lĩnh, mùa giải 2025/26 sẽ tiếp tục diễn ra đầy đáng lo với họ.

Tờ Daily Mail không ngần ngại tuyên bố chiến thắng trước Leeds là trận "The Citizens" đá tệ nhất mùa giải hiện tại. Thắng lợi ấy tạm giúp họ rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm, nhưng với việc tỏ ra thiếu bản lĩnh như vậy, khó ai mơ tưởng Man City có thể cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua vô địch.

Băng ghế dự bị Man City đã mất đi “phép thuật”

Nhiều năm qua, băng ghế dự bị của Man City là vũ khí đáng sợ nhất giải đấu. Những cái tên không đá chính có chất lượng cao, đủ sức lật ngược thế trận trong vài phút. Mùa này, phép màu ấy đã biến mất.

Omar Marmoush chưa để lại dấu ấn đủ lớn, Oscar Bobb sa sút không phanh, Savinho trông như tân binh mới chân ướt chân ráo đến Anh thi đấu. Khi cần người vào sân từ ghế dự bị để thay đổi cục diện, Pep gần như không có lựa chọn đáng tin cậy.

Pha bỏ lỡ ngon ăn của Marmoush

Chiến thắng trước Leeds đến hoàn toàn từ nỗ lực cá nhân của Foden chứ không phải từ sức mạnh tập thể hay sự đột biến của ghế dự bị. Việc thay thế nhiều công thần, sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ khiến Man City phải trả giá ngay lúc này.