Man City hạ đội nhóm "đèn đỏ" chớ vội mừng: Đá trận tệ nhất mùa, đừng mơ đua vô địch

Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Man City hạ đội nhóm "đèn đỏ" chớ vội mừng: Đá trận tệ nhất mùa, đừng mơ đua vô địch

Sự kiện: Premier League 2025-26 Leeds United Manchester City
Man City may mắn giành 3 điểm trước Leeds United trên sân nhà Etihad ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Sau trận này, đoàn quân HLV Pep Guardiola bị nghi ngờ rất nhiều về cơ hội đua tranh ngôi vương với Arsenal.

   

Foden gánh đội 

Phil Foden không chỉ cứu Man City, anh gần như một mình kéo cả đội qua vũng lầy. Anh ghi bàn mở tỷ số vào giây thứ 59, qua đó giúp bàn thắng này trở thành 1 trong những bàn mở điểm sớm nhất Ngoại hạng Anh mùa 2025/26. 

Chính Foden là người kết liễu trận đấu khi ghi bàn vào thời gian bù giờ hiệp hai để giúp Man City thắng Leeds 3-2 đầy kịch tính. Bàn thắng này quá đẹp mắt, khi ngôi sao người Anh nhảy múa trước hàng thủ đối phương và cuối cùng tung ra pha dứt điểm hiểm hóc trong tư thế dứt điểm xoay lưng. 

Foden cứu rỗi Man City

Foden cứu rỗi Man City

Foden liên tục khuấy đảo và luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ khi đội nhà hoảng loạn. Trong ngày Haaland thi đấu mờ nhạt, Foden chính là người cầm trịch và không để cho tình hình của đội bóng trở nên tồi tệ hơn. 

Pep Guardiola sau trận chỉ nói ngắn gọn: "Foden chơi rất tốt. Chúng tôi rất vui khi cậu ấy trở lại với 2 bàn thắng". Lời khen ấy còn khiêm tốn so với thực tế, rằng Foden đang trưởng thành và trở thành người lãnh đạo mà Man City khao khát từ lâu.

Man City "mở khóa" các pha bóng cố định 

Có những cái ôm thật chặt dành cho HLV phụ trách tình huống cố định James French khi Josko Gvardiol đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Đó là bàn thắng hiếm hoi từ bóng chết của Man City tại Ngoại hạng Anh mùa này, điều khó tin với đội bóng sở hữu nguồn nhân lực khủng.

Gvardiol ghi bàn từ pha bóng cố định của Man City

Gvardiol ghi bàn từ pha bóng cố định của Man City

Suốt nhiều tháng, việc không ghi nổi bàn nào từ phạt góc hay đá phạt đã trở thành nỗi ám ảnh, khiến lối chơi Man City dễ bị bắt bài. Bàn thắng của Gvardiol có phần may mắn do thủ môn của Leeds mắc sai lầm, nhưng dù sao cũng giúp nửa xanh thành Manchester phá dớp.

Liệu đây có phải bước ngoặt thực sự của Man City hay chỉ là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi? Dù sao, nó cũng mang lại hy vọng rằng hàng tháng trời tập luyện của HLV James French cuối cùng đã có kết quả.

Dàn sao Man City thiếu bản lĩnh

Ghi bàn không phải vấn đề lớn nhất của Man City mùa này, giữ được lợi thế dẫn bàn cho đến hết trận mới là điều đau đầu hơn cả. Sau khi mất đi hàng loạt gương mặt dày dạn kinh nghiệm vào hè vừa qua, Man City của hiện tại thiếu hẳn sự gan góc và bản lĩnh của những mùa giải đỉnh cao trước đây.

Man City tạo ra kịch bản quen thuộc đến phát ngán: Dẫn trước với cách biệt lớn, tiếp đó mắc sai lầm cá nhân và đánh mất thế trận, để rồi sinh ra sự hoảng loạn. Từ thế dẫn 2-0, Man City để Leeds gỡ hòa 2-2 chỉ trong 19 phút trong hiệp hai. Điều này ít khi xảy ra với các đội hình từng giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh trước đây.

Leeds đứng vị trí thứ 18 tại BXH Ngoại hạng Anh nhưng vẫn gây ra nhiều khó khăn cho Man City

Leeds đứng vị trí thứ 18 tại BXH Ngoại hạng Anh nhưng vẫn gây ra nhiều khó khăn cho Man City

Trước trận, HLV Pep Guardiola đã công khai chỉ trích tinh thần thi đấu của Man City: "Tôi chỉ yêu cầu điều duy nhất, hãy cố gắng. Chúng tôi thậm chí không cố gắng trước Leverkusen. Không phải chơi hay hoặc dở, mà là không thèm cố gắng".

Khi HLV đã xây dựng cả triều đại bằng cường độ thi đấu điên cuồng nhưng phải van xin cầu thủ “cố gắng”, đó là lời buộc tội nặng nề nhất về tâm lý đội bóng hiện tại.

Man City đang thiếu sự tự tin, thiếu niềm tin vào chính mình. Nếu không sớm lấy lại bản lĩnh, mùa giải 2025/26 sẽ tiếp tục diễn ra đầy đáng lo với họ. 

Tờ Daily Mail không ngần ngại tuyên bố chiến thắng trước Leeds là trận "The Citizens" đá tệ nhất mùa giải hiện tại. Thắng lợi ấy tạm giúp họ rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm, nhưng với việc tỏ ra thiếu bản lĩnh như vậy, khó ai mơ tưởng Man City có thể cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua vô địch.

Băng ghế dự bị Man City đã mất đi “phép thuật”

Nhiều năm qua, băng ghế dự bị của Man City là vũ khí đáng sợ nhất giải đấu. Những cái tên không đá chính có chất lượng cao, đủ sức lật ngược thế trận trong vài phút. Mùa này, phép màu ấy đã biến mất.

Omar Marmoush chưa để lại dấu ấn đủ lớn, Oscar Bobb sa sút không phanh, Savinho trông như tân binh mới chân ướt chân ráo đến Anh thi đấu. Khi cần người vào sân từ ghế dự bị để thay đổi cục diện, Pep gần như không có lựa chọn đáng tin cậy.

Pha bỏ lỡ ngon ăn của&nbsp;Marmoush&nbsp;

Pha bỏ lỡ ngon ăn của Marmoush 

Chiến thắng trước Leeds đến hoàn toàn từ nỗ lực cá nhân của Foden chứ không phải từ sức mạnh tập thể hay sự đột biến của ghế dự bị. Việc thay thế nhiều công thần, sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ khiến Man City phải trả giá ngay lúc này.

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 05:34 AM (GMT+7)
