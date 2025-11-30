Kết quả bóng đá Tottenham - Fulham: Sai lầm đáng trách, trả giá cực đắt (Ngoại hạng Anh)
Tottenham sớm phải trả giá đắt vì những sai lầm và quyết định phiêu lưu ở hàng thủ.
3 bàn thắng trong trận
Tottenham đối đầu với Fulham trên sân nhà ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Trong khi đội chủ nhà còn chưa kịp ổn định đội hình, đội khách đã có bàn mở tỉ số. Phút thứ 4, Chukwueze đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi chuyền sang cho Tete băng lên dứt điểm. Bóng đi căng và chìm khiến Vicario không kịp phản xạ.
Không hiểu vì sao Vicario lại quyết định rê bóng thay vì phá bóng.
Hai phút sau, Vicario quyết định chơi phiêu lưu với pha rê bóng ở phần sân nhà. Hệ quả là pha phất bóng lên quá nhẹ, bóng tới chỗ Wilson và cầu thủ này sút luôn dù góc không quá rộng. Bóng đi thẳng vào khung thành trống và 2-0 cho Fulham.
Nhận 2 bàn thua đau, Tottenham dồn lên tấn công nhưng khá bế tắc. Ở chiều ngược lại, hàng phòng ngự của họ vẫn còn nhiều sơ hở. Nếu Van de Ven không có pha xoạc bóng quyết đoán, Chukwueze có lẽ đã điền tên lên bảng tỉ số khi đã vượt qua cả thủ thành Vicario.
Ngay đầu hiệp hai, Tottenham dồn lên tấn công mạnh mẽ. Họ liên tục vây hãm khung thành đối thủ và tạo ra những cơ hội nguy hiểm liên tiếp. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng chủ nhà có được bàn thắng ở phút 59 với cú sút đầy ngẫu hứng của Kudus.
Kỳ lạ là sau bàn thắng này, Tottenham lại chơi tệ hẳn đi. HLV Thomas Frank càng thay người lại càng mất thế trận. Các cầu thủ Fulham làm mọi cách để bảo vệ tỉ số trong khi Tottenham không tạo nổi cơ hội ngon ăn nào nữa. Chung cuộc, Tottenham thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Fulham.
Tỉ số chung cuộc: Tottenham 1-2 Fulham (H1: 0-2)
Ghi bàn:
Tottenham: Kudus 59'
Fulham: Tete 4', Wilson 6'
Đội hình xuất phát
Tottenham: Vicario, Porro, Danso, Van de Ven, Udogie, Palhinha, Gray, Kudus, Bergvall, Richarlison, Kolo Muani
Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Iwobi, Berge, Wilson, King, Chukwueze, Jimenez
Thông số trận đấu
Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)
Điểm
Vicario 5.7
Porro 7.3
Danso 7.1
Van de Ven 6.2
Udogie 6.3
Palhinha 6.9
Bergvall 7.0
Kudus 6.9
Simon 6.5
Richarlison 5.6
Kolo Muani 5.6
Điểm
6.4Leno
8.4Tete
7.6Andersen
6.6Bassey
7.4Sessegnon
6.7Berge
7.2King
7.7Wilson
6.5Iwobi
7.3Chukwueze
7.0Jimenez
Thay người
Odobert 6.4
Simons 6.3
Bentancur 6.3
Sarr 6.7
Tel
Thay người
7.0Lukic
6.8Smith Rowe
Kevin
Castagne
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/11/2025 04:05 AM (GMT+7)