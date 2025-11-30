Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Tottenham - Fulham: Sai lầm đáng trách, trả giá cực đắt (Ngoại hạng Anh)

Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tottenham sớm phải trả giá đắt vì những sai lầm và quyết định phiêu lưu ở hàng thủ.

   

3 bàn thắng trong trận

Tottenham đối đầu với Fulham trên sân nhà ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Trong khi đội chủ nhà còn chưa kịp ổn định đội hình, đội khách đã có bàn mở tỉ số. Phút thứ 4, Chukwueze đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi chuyền sang cho Tete băng lên dứt điểm. Bóng đi căng và chìm khiến Vicario không kịp phản xạ.

Không hiểu vì sao Vicario lại quyết định rê bóng thay vì phá bóng.&nbsp;

Không hiểu vì sao Vicario lại quyết định rê bóng thay vì phá bóng. 

Hai phút sau, Vicario quyết định chơi phiêu lưu với pha rê bóng ở phần sân nhà. Hệ quả là pha phất bóng lên quá nhẹ, bóng tới chỗ Wilson và cầu thủ này sút luôn dù góc không quá rộng. Bóng đi thẳng vào khung thành trống và 2-0 cho Fulham.

Nhận 2 bàn thua đau, Tottenham dồn lên tấn công nhưng khá bế tắc. Ở chiều ngược lại, hàng phòng ngự của họ vẫn còn nhiều sơ hở. Nếu Van de Ven không có pha xoạc bóng quyết đoán, Chukwueze có lẽ đã điền tên lên bảng tỉ số khi đã vượt qua cả thủ thành Vicario.

Ngay đầu hiệp hai, Tottenham dồn lên tấn công mạnh mẽ. Họ liên tục vây hãm khung thành đối thủ và tạo ra những cơ hội nguy hiểm liên tiếp. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng chủ nhà có được bàn thắng ở phút 59 với cú sút đầy ngẫu hứng của Kudus.

Kỳ lạ là sau bàn thắng này, Tottenham lại chơi tệ hẳn đi. HLV Thomas Frank càng thay người lại càng mất thế trận. Các cầu thủ Fulham làm mọi cách để bảo vệ tỉ số trong khi Tottenham không tạo nổi cơ hội ngon ăn nào nữa. Chung cuộc, Tottenham thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Fulham. 

Tỉ số chung cuộc: Tottenham 1-2 Fulham (H1: 0-2)

Ghi bàn:

Tottenham: Kudus 59'

Fulham: Tete 4', Wilson 6'

Đội hình xuất phát

Tottenham: Vicario, Porro, Danso, Van de Ven, Udogie, Palhinha, Gray, Kudus, Bergvall, Richarlison, Kolo Muani

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Iwobi, Berge, Wilson, King, Chukwueze, Jimenez

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Tottenham - Fulham: Sai lầm đáng trách, trả giá cực đắt (Ngoại hạng Anh) - 2 Tottenham Fulham Kết quả bóng đá Tottenham - Fulham: Sai lầm đáng trách, trả giá cực đắt (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
14(2)
7(3)
Thời gian kiểm soát bóng
63%
37%
Phạm lỗi
11
7
Thẻ vàng
3
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
4
Phạt góc
8
2
Cứu thua
1
0

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Tottenham Kết quả bóng đá Tottenham - Fulham: Sai lầm đáng trách, trả giá cực đắt (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Tottenham - Fulham: Sai lầm đáng trách, trả giá cực đắt (Ngoại hạng Anh) - 5 Fulham

Điểm

Vicario 5.7

Porro 7.3

Danso 7.1

Thẻ vàng Van de Ven 6.2

Thẻ vàng Udogie 6.3

Palhinha 6.9

Bergvall 7.0

Ghi bàn Kudus 6.9

Simon 6.5

Richarlison 5.6

Thẻ vàng Kolo Muani 5.6

Điểm

6.4Leno Thẻ vàng

8.4Tete Ghi bàn

7.6Andersen

6.6Bassey

7.4Sessegnon

6.7Berge

7.2King

7.7Wilson Ghi bàn

6.5Iwobi

7.3Chukwueze

7.0Jimenez Thẻ vàng

Thay người

Odobert 6.4

Simons 6.3

Bentancur 6.3

Sarr 6.7

Tel

Thay người

7.0Lukic

6.8Smith Rowe

Kevin

Castagne

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

30/11/2025 04:05 AM (GMT+7)
