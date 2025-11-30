Dự đoán tỷ số Chelsea - Arsenal: Derby "thượng đỉnh", hàng công khủng đọ sức

🎯Derby "thượng đỉnh"

Cuối tuần này, sân Stamford Bridge sẽ diễn ra trận đại chiến giữa những câu lạc bộ có phong độ tốt nhất Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại, Chelsea và Arsenal. 2 đội bước vào derby London với hành trang là những chiến thắng vang dội tại Champions League: Chelsea hủy diệt Barcelona 3-0, Arsenal đánh bại Bayern Munich 3-1.

Chelsea, Arsenal bước vào trận derby thứ 212 với tinh thần lẫn phong độ lên cao

Sau giai đoạn đầu mùa khó khăn, HLV Enzo Maresca dần giúp Chelsea trở lại quỹ đạo khi giành chiến thắng 9 trên 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm 3 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Trong chuỗi trận này, "The Blues" giữ sạch lưới trước Tottenham, Burnley, Wolverhampton hay Barcelona.

Arsenal, trong khi đó, bước vào trận đấu với vị thế đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, thắng tưng bừng trong trận gần nhất ở các đấu trường này (thắng Tottenham 4-1, Bayern Munich 3-1). "Pháo thủ" mới thua 1 trận từ đầu mùa và thể hiện phong độ gần như hoàn hảo (thắng 14, hòa 2 trong 16 trận gần nhất).

Bên cạnh đó, việc thi đấu tại Stamford Bridge chưa hẳn là lợi thế cho Chelsea bởi họ chỉ giành 43,5% số điểm tối đa trên sân nhà trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh (thắng 3, hòa 1). Tất cả những thống kê này cho thấy, thầy trò Enzo Maresca sẽ đối diện thử thách cực lớn.

Đội bóng Thứ hạng ở Ngoại hạng Anh Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Chelsea Hạng 2 12 7 2 3 23 11 Arsenal Hạng 1 12 9 2 1 24 6

📈 Phong độ

Phong độ 5 trận gần nhất Chelsea Arsenal Chelsea 3-0 Barcelona (Cúp C1) Burnley 0-2 Chelsea (Ngoại hạng Anh) Chelsea 3-0 Wolves (Ngoại hạng Anh) Qarabag 2-2 Chelsea (Cúp C1) Tottenham 0-1 Chelsea (Ngoại hạng Anh) Arsenal 3-1 Bayern Munich (Cúp C1) Arsenal 4-1 Tottenham (Ngoại hạng Anh) Sunderland 2-2 Arsenal (Ngoại hạng Anh) Slavia Praha 0-3 Arsenal (Cúp C1) Burnley 0-2 Arsenal (Ngoại hạng Anh)

🆚Lịch sử đối đầu: "Pháo thủ" áp đảo

Kể từ lần đầu tiên chạm trán vào ngày 9/11/1907, Chelsea và Arsenal đã tạo nên 211 trận derby London rực lửa. Trong đó, Arsenal áp đảo với 84 chiến thắng, 61 trận hòa và chỉ 66 lần nhận thất bại trước đại kình địch.

Tính riêng kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (từ năm 1992 đến nay), "Pháo thủ" cũng áp đảo khi thắng 27 trận, còn Chelsea thắng 20 trận (19 trận hòa). Tuy nhiên nếu tính từ 2003/04, thời điểm Chelsea được tỷ phú Roman Abramovich thâu tóm và lột xác thành thế lực hàng đầu, họ lại tỏ ra nhỉnh hơn Arsenal (thắng 17, thua 13 trong 42 lần chạm trán).

Giải đấu Trận Chelsea thắng Hòa Arsenal thắng Giải VĐQG 176 54 52 70 FA Cup 21 5 6 10 League Cup 8 4 1 3 Champions League 2 1 1 0 Europa League 1 1 0 0 Siêu cúp Anh 3 1 1 1 Tổng 211 66 61 84 Ngoại hạng Anh (1992-nay) 66 20 19 27

⚽Đối đầu gần đây: Chelsea chạy dài theo đối thủ

Những cuộc đối đầu Arsenal vài năm trở lại đây sẽ khiến người hâm mộ Chelsea lo lắng. “The Blues” chỉ thắng 1 trong 11 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, thậm chí chưa từng vượt qua "Pháo thủ" trên sân nhà suốt 7 năm qua.

Ngược lại, Arsenal dưới thời Mikel Arteta tỏ ra vô cùng đáng sợ trong các trận derby London. Kể từ đầu mùa 2022/23, họ chỉ thua 3 trong 40 trận derby tại đấu trường hàng đầu nước Anh, và 1 trong số đó diễn ra trên sân khách. Mùa này, "Pháo thủ" thắng cả 4 trận derby.

Đây là lần thứ 5 Arsenal đối đầu Chelsea với tư cách đội đầu bảng. Cần biết, họ đều giành chiến thắng trong 4 lần trước đó, bao gồm trận thắng 5-0 gần nhất vào tháng 4/2024.

5 trận đối đầu gần nhất giữa Chelsea và Arsenal Ngày thi đấu Giải đấu Kết quả trận đấu 16/3/2025 Ngoại hạng Anh Arsenal 1-0 Chelsea 10/11/2024 Ngoại hạng Anh Chelsea 1-1 Arsenal 23/4/2024 Ngoại hạng Anh Arsenal 5-0 Chelsea 21/10/2023 Ngoại hạng Anh Chelsea 2-2 Arsenal 2/5/2023 Ngoại hạng Anh Arsenal 3-1 Chelsea

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội Cầu thủ ghi bàn hàng đầu (mọi đấu trường) Cầu thủ kiến tạo hàng đầu (trên mọi đấu trường) Chelsea Estevao - 5 Enzo - 5 Caicedo - 4 R.James - 3 J.Pedro - 3 Enzo - 2 Arsenal Saka - 6 Eze - 5 Trossard - 5 Rice - 5 Trossard - 5 Eze - 4 Chelsea 1) Estevao Willian: "Sao Mai" 18 tuổi đang trải qua quãng thời gian đẹp nhất kể từ khi gia nhập Chelsea vào mùa hè. Không chỉ gây ấn tượng bằng khả năng đi bóng siêu hạng, Estevao còn trở thành "đầu ra" bàn thắng uy tín số 1 trong bối cảnh dàn tiền đạo đội bóng gặp nhiều vấn đề cả trong lẫn ngoài chuyên môn. 2) Moises Caicedo: Mùa giải này, HLV Maresca đang biến Caicedo thành "con quái vật" thực sự nơi tuyến giữa. Sự cơ động giúp tiền vệ người Ecuador hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công (ghi 4 bàn, thành tích tốt thứ nhì toàn đội), thậm chí có nhiều trận lấn lướt cả người đá cặp Enzo Fernandez. Estevao và Saka sẽ quyết định thành bại của 2 đội Arsenal 1) Bukayo Saka: Không cần phải nói quá nhiều về tầm quan trọng của Saka với Arsenal. Cầu thủ 24 tuổi luôn sắm vai trò "hạt nhân" trong lối chơi tấn công dưới thời HLV Arteta khi mọi đường bóng đều qua chân anh. Vì vậy, Chelsea chắc chắn phải tìm ra cách ngăn chặn Saka. 2) Eberechi Eze: Saka hay Declan Rice là những ngôi sao quan trọng nhất Arsenal, nhưng Eze mới là "phát kiến" thú vị nhất của HLV Arteta mùa này. Không chỉ hòa nhập nhanh chóng, cầu thủ người Anh còn có thấy sự toàn năng khi làm tốt nhiệm vụ ghi bàn, kiến tạo lẫn tổ chức lối chơi. Anh cũng tỏa sáng rực rỡ trong 2 trận đại chiến gần đây gặp Tottenham (ghi hat-trick) và Barcelona (1 kiến tạo). ⚽Phân tích lối chơi

Chelsea Arsenal Điểm mạnh Hàng công có tính đột biến, lối chơi tấn công đa dạng, luôn đá rất hay ở các trận đấu lớn Lối chơi tấn công đa dạng, có thể ghi bàn từ tình huống cố định, phối hợp tới phản công; nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến Điểm yếu Đá sân nhà không tốt, quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng cá nhân, lịch sử đối đầu lép vế Arsenal Mất nhiều trụ cột vì chấn thương, hàng thủ không còn thực sự vững chắc sau khi mất Gabriel

📋 Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Martinelli

🚑 Tình hình lực lượng

Chelsea: Vắng Colwill, Lavia (chấn thương), Palmer, Essugo bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Arsenal: Vắng Gyokeres, Havertz, Gabriel, Gabriel Jesus (chấn thương), Trossard bỏ ngỏ khả năng ra sân.

🔥Dự đoán tỷ số

Với phong độ ấn tượng, Arsenal được đánh giá cao hơn trong trận derby thứ 212. Tuy nhiên, Chelsea không tỏ ra quá lép vế và hoàn toàn có thể gây khó dễ cho đại kình địch nhờ điểm tựa tinh thần từ cổ động viên trên sân nhà Stamford Bridge.

Kết quả AI dự đoán Chelsea thắng 32,6% Hòa 25,5% Arsenal thắng 41,9%