MU đàm phán sang Ả Rập "cày tiền" giữa mùa, sắp hội ngộ Ronaldo

💰 MU đàm phán "cày tiền" ở Saudi Arabia

Theo The Athletic, MU đang cân nhắc tổ chức một trận giao hữu tại Saudi Arabia trong thời gian giữa mùa giải. Đây là thời điểm Quỷ đỏ" có quãng thời gian nghỉ giữa tuần nhiều do không tham dự cúp châu Âu. Việc mất tấm vé tham dự các giải đấu châu lục khiến đội chủ sân Old Trafford mất trắng khoản tiền ước tính 85 triệu bảng.

Một trận giao hữu tại Ả Rập Xê Út không chỉ đem lại nguồn thu lớn cho "Quỷ đỏ", mà còn là cơ hội để họ tập luyện trong điều kiện thời tiết ấm áp vào mùa đông. Những CLB lớn như Newcastle cũng từng chọn quốc gia Tây Á làm địa điểm tập huấn giữa mùa.

MU có thể tái ngộ Ronaldo tại Saudi Arabia?

Tháng 1/2023, PSG tổ chức một trận giao hữu tại Riyadh với đội các ngôi sao Saudi Pro League. Khi đó, Marc Armstrong – người hiện giữ chức Giám đốc kinh doanh MU – chính là Giám đốc kinh doanh của PSG và đứng sau thành công của chuyến đi này.

👥 Khả năng tái ngộ Ronaldo

Theo Daily Mail, hiện vẫn chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết giữa MU và các đối tác tại Saudi Arabia. Một yếu tố hấp dẫn khác nếu "Quỷ đỏ" tổ chức đá giao hữu tại Saudi Arabia là khả năng tái ngộ Cristiano Ronaldo – huyền thoại CLB và hiện khoác áo Al Nassr.

Tuy nhiên, nếu muốn tổ chức trận đấu này, đội chủ sân Old Trafford cần tuân thủ các quy định của Ngoại hạng Anh. Cụ thể, các CLB không được tổ chức trận giao hữu nếu "ảnh hưởng tiêu cực tới các trận đấu thuộc giải quốc nội", hoặc trước khi lịch đấu chính thức được công bố.

📉 Gánh nặng tài chính đè nặng lên MU

Mùa 2024/25, MU ghi nhận doanh thu kỷ lục 666,5 triệu bảng, dù vậy họ vẫn chịu khoản lỗ ròng 33 triệu bảng. So với mức lỗ 113,2 triệu bảng của mùa 2023/24, con số này đã được cải thiện. Trong khi đó, khoản nợ từ thời gia đình Glazer tiếp quản vẫn giữ nguyên ở mức 650 triệu USD. Nhờ biến động tỷ giá, số nợ quy đổi sang bảng Anh đã giảm từ 511 triệu bảng xuống 471,9 triệu bảng.

CLB cũng chi 36,6 triệu bảng cho các “khoản đặc biệt” – chủ yếu là tiền đền bù hợp đồng cho cựu HLV Erik Ten Hag và đội ngũ trợ lý. Tổng chi phí hoạt động là 733,6 triệu bảng, giảm 34,9 triệu so với năm trước. Riêng lương cầu thủ giảm 51,5 triệu, xuống còn 313,2 triệu bảng.

Chi phí vận hành khác tăng 21 triệu bảng, lên mức 170,4 triệu, do sự chuyển đổi sang mô hình thương mại điện tử mới của CLB.

Số liệu tài chính nêu trên chưa bao gồm các khoản chi lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi MU chi gần 200 triệu bảng để chiêu mộ 4 tân binh: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens. Trước đó, CLB cũng thu về khoảng 8 triệu bảng từ chuyến du đấu tại Malaysia và Hong Kong (Trung Quốc) sau khi mùa giải 2024/25 kết thúc.