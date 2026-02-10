Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Khốn khổ như Rashford: MU quyết không dung nạp, Barca lại tính "quay xe"

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Marcus Rashford Manchester United

Barcelona sẽ tiến hành bầu chủ tịch vào ngày 15/3 tới đây. Báo chí Tây Ban Nha dự đoán, nếu Joan Laporta không giữ được ghế, tương lai của tiền đạo Marcus Rashford có thể lâm vào ngõ cụt.

MU không thay đổi quyết định với Rashford

Manchester United đang cho thấy sự dứt khoát trong cách xử lý tương lai của Marcus Rashford. Dù tiền đạo người Anh vẫn thuộc biên chế CLB và đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn, Old Trafford không còn xem anh là một phần trong dự án dài hạn.

Barca chưa chắc đã mua đứt Rashford

Barca chưa chắc đã mua đứt Rashford

Rashford gia nhập Barca với bản hợp đồng mượn kéo dài một mùa, kèm điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, đã xuất hiện những đồn đoán về khả năng “Quỷ đỏ” triệu hồi cầu thủ 28 tuổi. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng thành Manchester chưa từng có ý định kích hoạt phương án này.

Michael Carrick, người từng làm việc với Rashford suốt ba năm rưỡi trong vai trò trợ lý rồi HLV tạm quyền, cũng không đưa ra bất kỳ động thái nào nhằm đưa học trò cũ trở lại. Hợp đồng của Carrick chỉ có thời hạn đến cuối mùa, và ông đang tập trung tối đa cho mục tiêu trước mắt thay vì tính toán nhân sự cho mùa hè.

Barcelona phân vân về ngôi sao người Anh

Tại Nou Camp, tình thế của Rashford không hoàn toàn chắc chắn. Dù đã có 10 bàn thắng sau 34 lần ra sân và vừa đá chính hai trận gần nhất, anh từng trải qua giai đoạn ngồi dự bị năm trận liên tiếp hồi tháng 1. Barca chỉ tìm đến Rashford sau khi thất bại trong các thương vụ Inaki Williams và Luis Diaz, vì vậy thương vụ này phần nào mang tính giải pháp tình thế.

Rashford không còn tương lai ở Old Trafford

Rashford không còn tương lai ở Old Trafford

Yếu tố chính trị nội bộ cũng có thể tác động đến tương lai của tiền đạo người Anh. Nếu chủ tịch Joan Laporta thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới, nhiều thay đổi ở thượng tầng có thể diễn ra. Ứng viên đối lập Victor Font được cho là muốn thay giám đốc thể thao Deco, người trực tiếp đưa Rashford đến Catalunya. Điều đó đồng nghĩa khả năng kích hoạt điều khoản mua đứt chưa hẳn được đảm bảo.

Dù vậy, ở phía bên kia, MU không có dấu hiệu thay đổi quan điểm. Rashford chưa thi đấu cho đội bóng kể từ tháng 12/2024 và thậm chí đã mất áo số 10 vào tay Matheus Cunha dưới thời cựu HLV Ruben Amorim. Những động thái đó cho thấy quá trình “tách rời” đã được định hình từ trước khi anh rời nước Anh.

Định đoạt tương lai Rashford trong mùa hè

Rashford còn hợp đồng với Man United đến năm 2028, nhưng kịch bản bán đứt trong mùa hè được đánh giá là khả thi nhất. Đội chủ sân Old Trafford đang thiếu hụt nhân sự chạy cánh trái sau sự ra đi của Rashford và Alejandro Garnacho, trong khi Jadon Sancho cũng chuẩn bị rời CLB khi hết hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, thay vì đưa Rashford trở lại, ban lãnh đạo nhiều khả năng sẽ tìm kiếm một phương án mới, phù hợp hơn với định hướng tái thiết. Với cả hai phía đều đang hướng đến những chương khác nhau trong hành trình của mình, cuộc chia tay hoàn toàn giữa Rashford và MU dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

10/02/2026 12:14 PM (GMT+7)
