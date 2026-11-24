Mauricio Pochettino sẽ có chưa đầy 50 triệu bảng để tuyển quân mới cho mục tiêu giải cứu Manchester United khỏi khu vực xuống hạng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Chiến lược gia người Argentina sẽ chỉ có ngân sách hạn hẹp do những ràng buộc theo quy định giải đấu.

Nhu cầu bổ sung hàng thủ đang trở nên cấp thiết cho MU

MU đã rơi xuốn thứ 19 trên BXH Premier League sau trận thua Liverpool 0-4, trận đấu mà trung vệ Leny Yoro ăn thẻ đỏ rất sớm trong lúc cố sửa chữa sai lầm của Mathijs De Ligt. Nhu cầu bổ sung hàng phòng ngự trở nên cấp thiết cho MU do họ đang thủng lưới nhiều nhất trong các giải top 5 châu Âu với 34 bàn thua.

Tờ Daily Mail cho biết mặc dù có động lực để bạo chi nhằm giúp CLB thoát khỏi vùng nguy hiểm, MU vẫn phải chi tiêu một cách cẩn trọng dựa trên luật Tỷ lệ chi phí đội hình (SCR). Luật mới này quy định các đội có thể chi tiêu trong khoảng 85% so với thu nhập trực tiếp của CLB (vé, bản quyền truyền hình, tiền thưởng, doanh thu chuyển nhượng, v.v…).

MU đang nhắm tới 1 trung vệ và 1 hậu vệ trái, trong đó Nathan Collins của Brentford và Jarrad Branthwaite của Everton là 2 cầu thủ được quan tâm nhất, trong khi Calvin Bassey của Fulham khó mua do sắp gia hạn. Dù vậy Branthwaite dự kiến sẽ ngốn tới 70 triệu bảng nên cũng không phải mục tiêu dễ đón về.

Alejandro Balde của Barca

Ở vị trí hậu vệ trái, MU vẫn có thể tiếp cận Alejandro Balde của Barcelona một lần nữa. Rayan Ait-Nouri của Man City thì sẽ không dễ tiếp cận do Man City không có ý định làm ăn với MU dưới bất cứ hình thức nào.

Với ngân sách mua sắm eo hẹp, MU có thể phải tính cả khả năng hỏi mượn cầu thủ. Họ đang bàn về khả năng mượn Ivan Toney của Al Ahli, bởi trung phong này có kinh nghiệm bóng đá Anh nhưng mức lương rất cao khiến khả năng mua đứt gần như không có.

Về phần thanh lý cầu thủ, MU có thể sẽ đẩy được Joshua Zirkzee đi trong tháng 1. Como của HLV Cesc Fabregas đang quan tâm tới Zirkzee do tiền đạo chủ lực Moise Kean đã bị chấn thương dài hạn.