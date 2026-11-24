Sinner phẫu thuật đầu gối, bỏ lỡ Australian Open

Theo Sky Italia, Jannik Sinner dự kiến sẽ tới Phần Lan để tiến hành phẫu thuật chữa trị dứt điểm vấn đề dai dẳng ở đầu gối. Ca phẫu thuật có thể khiến tay vợt người Italia phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tháng, đồng nghĩa với việc cựu số 1 thế giới không thể tham dự Australian Open vào tháng 1 tới.

Sinner đã phải nghỉ thi đấu kể từ khi vô địch Wimbledon hồi tháng 7

Ca phẫu thuật do Lasse Lempainen thực hiện. Ông được đánh giá là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về chấn thương gân và cơ. Sinner, chủ nhân của 5 danh hiệu Grand Slam, chưa thi đấu tại hệ thống ATP Tour kể từ tháng 7.

Ánh Viên giành HCV đầu tiên ở Đại hội thể thao toàn quốc

Sau tấm HCB ở ngày thi đấu đầu tiên, hôm 23/11 Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tranh tài ở nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ, cùng các đồng đội Tú Uyên, Thúy An, Thúy Hiền mang về HCV cho đơn vị Quân đội. Với thành tích 8 phút 22 giây 28, Ánh Viên cùng các đồng đội giành HCV đồng thời phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ 8 phút 34 giây 50).

Alcaraz chốt dự vòng chung kết Davis Cup

Carlos Alcaraz xác nhận kế hoạch tham dự Davis Cup Finals 2026 sau lần đầu tiên đăng quang ATP Finals. Alcaraz tiết lộ anh vẫn có kế hoạch dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha tham dự vòng chung kết Davis Cup tại Bologna (Italia) trong tuần này.

“Tôi thực sự mong muốn hoàn thành những giải đấu còn lại trong mùa giải. Davis Cup là giải đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng đến Bologna trong trạng thái thể lực tốt nhất có thể. Đó sẽ là một tuần thi đấu thực sự tuyệt vời và tôi rất mong chờ điều đó”, tay vợt số 3 thế giới chia sẻ.

McGregor trở lại tập luyện sau 4 tháng phẫu thuật dây chằng

Conor McGregor tuyên bố đã “hoàn toàn trở lại” phòng tập, trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp tại UFC. Võ sĩ người Ireland bị đứt dây chằng chỉ vài giây sau khi tái xuất võ đài trong cuộc đối đầu với Max Holloway tại UFC 329 hồi tháng 7.

Trên trang cá nhân, McGregor chia sẻ: “Hoàn toàn trở lại phòng tập. Tập đạp máy ép chân, nâng tạ deadlift, tăng tải cho đầu gối và xây dựng sức mạnh đáng kể. Đầu gối đã sẵn sàng, sức mạnh đang trở lại và cơ thể hoạt động hết công suất. Tôi đang chuẩn bị bước vào trại huấn luyện. The Notorious đã trở lại”.

McGregor muốn tổ chức trận đấu cuối cùng tại UFC trong khuôn khổ sự kiện International Fight Week (IFW) năm 2027. Anh muốn có lần thứ ba đối đầu Holloway trong màn xuất hiện cuối cùng tại UFC. Hai võ sĩ từng chạm trán nhau lần đầu vào năm 2013, trước khi McGregor nhanh chóng vươn lên trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử UFC đồng thời nắm giữ đai vô địch ở hai hạng cân.

Hamilton tin có thể vô địch F1 lần thứ 8

Lewis Hamilton cho rằng anh hoàn toàn có thể chạm tới chức vô địch thế giới lần thứ 8, qua đó thiết lập kỷ lục mới, nếu Ferrari lựa chọn ưu tiên mình thay vì người đồng đội Charles Leclerc trong mùa giải năm nay. Sau chiến thắng đầu tiên trong màu áo Ferrari ở chặng đua thứ 7 trên tổng số 23 chặng tại Barcelona hồi tháng 6, Hamilton từng vượt Leclerc 40 điểm và chỉ kém Kimi Antonelli 41 điểm.

Tay đua người Anh chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ yêu cầu được trở thành tay đua số 1 của đội. Thực sự là như vậy. Tuy nhiên, đã có thời điểm trong mùa giải, tôi dẫn trước Leclerc 40 điểm và khi đó, cuộc cạnh tranh chỉ còn giữa tôi với Kimi. Tôi là người ở gần cậu ấy nhất. Tôi đã giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng suốt một thời gian dài của mùa giải.

Ở thời điểm đó, tôi cần sự hậu thuẫn của đội để bảo đảm chúng tôi có thể đánh bại Kimi. Đã có một vài thời điểm trong mùa giải mà nếu nhận được sự hỗ trợ cần thiết, tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại Kimi trong cuộc cạnh tranh đó”.