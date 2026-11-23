De Ligt đá chính là MU thủng lưới 4 bàn

Do chấn thương lưng, trung vệ Matthijs de Ligt gần như không thi đấu trong cả mùa trước và cầu thủ này cũng mới chỉ ra sân 3 lần cho “Quỷ đỏ” trong mùa giải này. Trong đó, có 2 lần đá chính và trùng hợp là MU đều thủng lưới 4 lần trong cả 2 trận đấu đó.

Thông số của De Ligt trước Man United

Trận đầu tiên là thất bại 1-4 trước Como tại Champions League. Ngày hôm ấy, De Ligt đá cặp cùng Maguire trong sơ đồ 4 hậu vệ của Michael Carrick. Trung vệ người Hà Lan bị chấm điểm thấp thứ hai trong đội (5,6/10), chỉ hơn Mazraoui (4,8/10). Con số ấy cũng là dễ hiểu bởi chỉ số phòng ngự của De Ligt hầu như chỉ dừng lại ở con số 1.

Một lần tranh chấp thành công, 1 lần đánh chặn thành công, 1 lần phá bóng thành công, duy nhất có thu hồi bóng 2 lần. Trung vệ đá tới 79 phút mà như vậy thì đội không thủng lưới liên tục mới là lạ. Ấy vậy mà Pochettino vẫn tin tưởng De Ligt trong ngày ra mắt.

Lần này, trung vệ người Hà Lan đá hậu vệ lệch trái trong sơ đồ 3 trung vệ và tiếp tục tạo ra thảm họa. De Ligt là người mắc lỗi trực tiếp trong tình huống Yoro nhận thẻ đỏ. Cầu thủ này còn mất bóng 1 lần tương tự như vậy trong hiệp hai nhưng Isak không tận dụng được.

Chưa kể đến việc De Ligt 2 lần bị đối phương qua mặt. Bàn thắng Wirtz cho thấy rõ cảm quan vị trí của cầu thủ này không tốt. Chậm chạp, dễ bị qua mặt và hay mắc lỗi, De Ligt đang ở đáy phong độ. Cũng cần phải thông cảm cho trung vệ người Hà Lan bởi cầu thủ này đã nghỉ thi đấu quá lâu. Mặc dù đã có thời gian tập luyện nhưng cảm giác thi đấu không dễ lấy lại.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao Pochettino lại sử dụng De Ligt thay vì Maguire? Trung vệ người Anh vẫn là trụ cột hàng thủ của Man United trong những năm qua. Vậy Pochettino chọn vì chiến thuật, vì chuyên môn hay vì vấn đề nào khác? Hãy cùng bóc tách câu chuyện.

Không chọn Maguire là đúng về mặt chuyên môn

Về mặt chiến thuật, nói thẳng ra là Pochettino không thể dùng cả De Ligt và Maguire ở trên sân với sơ đồ 3 trung vệ. Cả hai đều chậm chạp nên khả năng bọc lót sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Nên nhớ rằng vị trí đứng của hàng phòng thủ 3 người rộng hơn so với khi chơi 2 trung vệ. Các trung vệ sẽ phải di chuyển để lấp vị trí rất nhiều và Maguire khó lòng đảm bảo được điều đó.

Thực ra những phút trên sân trong trận đấu với Liverpool là đủ thấy. Trung vệ người Anh luôn là người về sau cùng của hàng phòng ngự MU trong những pha đối thủ phản công. Đòi hỏi cầu thủ nặng gần 100kg lên công về thủ nhanh như người bình thường quả thật là hơi khó.

Rõ nhất là tình huống ở phút 67, Liverpool phản công nhanh và Lisandro Martinez đã phá bóng xong. Còn Maguire vẫn còn chưa về đến nơi! Từ đây có thể thấy khả năng Maguire phải dự bị trong thời gian tới là rất cao.

Maguire chỉ về đến nơi khi tình huống tấn công của Liverpool đã kết thúc

Maguire từng gặp khó khi phải chơi với sơ đồ 3 trung vệ thời điểm Ten Hag mới tới MU. Trung vệ người Anh bị coi là người thừa rồi mất băng đội trưởng từ đó tới nay. Hồi ấy, Maguire mới có 29 tuổi.

Bây giờ đã là 3 năm sau, khả năng thích nghi của trung vệ người Anh sẽ còn kém hơn nữa. Điểm mạnh của Maguire là đọc tình huống và tranh chấp tay đôi nhưng cầu thủ này sẽ không thể phát huy với sơ đồ 3 trung vệ.

Câu chuyện giống hệt như khi Antonio Conte tới Chelsea. John Terry là thủ lĩnh hàng phòng ngự nhưng trung vệ người Anh quá chậm. Sau này, bản thân Terry cũng thừa nhận không thể theo được nhịp độ thi đấu trong sơ đồ 3 trung vệ. Kết quả là cả mùa ấy Terry đá được 14 trận trong đó 9 trận tại Ngoại hạng rồi rời đi. Maguire có lẽ cũng có cái kết tương tự như vậy.

De Ligt là tương lai, Maguire sắp thành quá khứ

Không nói về chuyên môn, chỉ xét về mặt tuổi tác, Pochettino đã có lý do để dùng De Ligt thay vì Maguire. Trong khi trung vệ người Anh đã 33 tuổi thì cầu thủ người Hà Lan mới 27 tuổi. Xét về tuổi tác, đó là độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ nên Pochettino bỏ “ông già” để lấy trai trẻ cũng là điều hiển nhiên.

De Ligt mới chỉ 27 tuổi trong khi Maguire đã 33 tuổi

Chưa dừng lại ở đó, Maguire chỉ còn hơn 6 tháng hợp đồng với Man United. Trong khi đó, De Ligt còn hợp đồng tới năm 2029. Một bên ngắn hạn, một bên dài hạn, Pochettino muốn dùng người bền lâu thì trung vệ người Hà Lan là lựa chọn tối ưu. Nên nhớ là xét về tình hình tài chính hiện tại, Man United không thể thay đội hình trong một sớm một chiều. Bởi vậy, Pochettino cần tận dụng tối đa nguồn lực.

Như vậy, tân HLV của Man United không phải ngẫu nhiên chọn De Ligt thay Maguire. Ông có cái lý của mình nhưng chỉ tiếc là trung vệ người Hà Lan thi đấu chưa tốt. Hy vọng mọi chuyện có thể đỡ dần theo thời gian.