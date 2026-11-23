Pochettino: "Thật bất công, trận đấu đã hoàn toàn thay đổi"

MU trải qua cơn ác mộng tại Anfield khi nhận thất bại 0-4 trước Liverpool ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Đội khách chỉ còn 10 người từ phút thứ 8 sau khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi với Alexander Isak. Từ tình huống đá phạt sau đó, Dominik Szoboszlai mở tỷ số cho Liverpool, trước khi Florian Wirtz, Rio Ngumoha và Victor Munoz lần lượt ghi bàn.

Phát biểu với Sky Sports sau trận, HLV Mauricio Pochettino không giấu nổi sự thất vọng: "Quá đau đớn. Tôi thực sự thất vọng. Không thể chấp nhận được khi phải bắt đầu một trận đấu ở Ngoại hạng Anh trong hoàn cảnh như thế này.

Pochettino không hài lòng vì MU chơi thiếu người từ sớm

Trận đấu đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau 6 phút. Bây giờ chúng tôi có thể giải thích mọi chuyện, nhưng thiệt hại đã xảy ra. Điều đó thực sự rất đau đớn".

Pochettino tiết lộ ông đã cố gắng động viên các học trò sau trận thua: "Các cầu thủ đang cảm thấy vô cùng đau đớn vì kết quả này. Tôi đã bảo họ phải bình tĩnh, bởi chúng tôi đã rơi vào một tình huống bất công".

Dù vậy, tân HLV MU thừa nhận đội bóng phải cải thiện: "Chúng tôi cần chấp nhận thực tế. Chúng tôi phải cố gắng nâng cao sự tập trung, chú ý hơn và đưa ra những quyết định tốt hơn trên sân".

Iraola: "Liverpool đáng lẽ phải ghi nhiều hơn 4 bàn"

Ở chiều ngược lại, HLV Andoni Iraola tỏ ra hài lòng với chiến thắng đậm của Liverpool, đặc biệt khi đội bóng mang đến niềm vui cho người hâm mộ tại Anfield.

"Tôi rất thích điều đó. Tôi muốn có thêm nhiều khoảnh khắc như thế. Tôi muốn ăn mừng vào thời điểm ấy và thật tuyệt khi được chia sẻ niềm vui với các cổ động viên", Iraola chia sẻ với Sky Sports.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Các cổ động viên xứng đáng được chứng kiến màn trình diễn này. Chúng tôi đã chơi rất tốt trên sân khách nhưng chưa đủ tốt khi thi đấu tại sân nhà. Cuộc đối đầu với MU luôn là một trận đấu lớn".

Dù Liverpool được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian, Iraola vẫn đánh giá cao cách các học trò kiểm soát thế trận.

"Đúng là hoàn cảnh trận đấu đã thay đổi vì họ phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian. Nhưng chúng tôi vẫn hoàn thành công việc của mình và kiểm soát trận đấu".

Đáng chú ý, Iraola cho rằng tỷ số 4-0 vẫn chưa phản ánh hết số cơ hội Liverpool tạo ra: "Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội rõ ràng nhưng bỏ lỡ một số tình huống đối mặt thủ môn. Tôi nghĩ đáng lẽ chúng tôi phải ghi nhiều hơn 4 bàn".

HLV Iraola và cựu tiền vệ Roy Keane cho rằng Liverpool có thể thắng đậm hơn

Roy Keane nổi giận: "Liverpool đáng lẽ phải thắng 8 hoặc 9 bàn"

Trái ngược với sự cảm thông dành cho MU sau tấm thẻ đỏ, cựu đội trưởng Roy Keane có phản ứng vô cùng gay gắt khi bình luận trên Sky Sports.

Huyền thoại người Ireland đặc biệt không hài lòng với quan điểm cho rằng thất bại 0-4 là kết quả có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh MU phải thi đấu thiếu người:

"Gary Neville cho rằng thua 0-4 là chấp nhận được sao? Mọi người đang nói MU không thể làm tốt hơn ư? Thua 0-4 khi chỉ còn 10 người thì không quá tệ sao? Đã từng có đội bóng nào giành được kết quả tốt khi chỉ còn 10 người chưa? Hoàn toàn có thể làm được điều đó!".

Keane tiếp tục đặt dấu hỏi về trách nhiệm của các cầu thủ: "Chúng ta cứ đổ lỗi cho ban lãnh đạo, chủ sở hữu và các HLV. Vậy đến bao giờ các cầu thủ mới phải chịu trách nhiệm về những quyết định của chính họ?".

Ông còn cho rằng Liverpool đã bỏ lỡ cơ hội tạo nên chiến thắng đậm hơn: "Liverpool có lẽ phải ghi được 8 bàn, thậm chí 8 hoặc 9 bàn. Họ đã tạo ra những cơ hội không thể tin nổi. Vậy mà mọi người rời sân và nói rằng thua 4 bàn cũng không quá tệ sao? Tôi thực sự muốn văng tục".