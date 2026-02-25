MU chọn người kế tục Fernandes, sẵn sàng cho thủ quân ra đi

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

MU chọn người kế tục Fernandes, sẵn sàng cho thủ quân ra đi

Sự kiện: Manchester United Chuyển nhượng mùa hè 2025 Bruno Fernandes

MU đang bắt đầu quá trình tìm người thay thế Bruno Fernandes, trong bối cảnh họ rất miễn cưỡng không muốn gia hạn với anh.

   

Sắp đến ngã rẽ

Bruno Fernandes vẫn đang là cầu thủ hay nhất của Manchester United mùa giải này, ghi 6 bàn & 12 kiến tạo ở Premier League giúp MU đứng trong top 5 và giàu cơ hội trở lại Champions League. Tuy nhiên tương lai của anh tại Old Trafford đang mập mờ và khả năng Fernandes rời CLB đang ngày một lớn.

Bruno Fernandes đang đề nghị tăng lương để được gia hạn

Bruno Fernandes đang đề nghị tăng lương để được gia hạn

Năm nay 31 tuổi, Fernandes chỉ còn hợp đồng đến năm 2027 (đi kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm từ phía MU). Trước mùa giải này MU đã mở cửa cho khả năng bán Fernandes, nhưng rốt cuộc anh ở lại do sự khẩn cầu của HLV Ruben Amorim. Giờ Amorim đã bị sa thải và dù Fernandes vẫn có sự tương đắc với HLV tạm quyền Michael Carrick, mối quan hệ giữa anh với ban lãnh đạo CLB thì khác.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang đề nghị được tăng lương để gia hạn hợp đồng, nhưng MU tỏ ra rất miễn cưỡng trước đề nghị này. Thế nên việc CLB cho Fernandes có thể sẽ xảy ra trong mùa hè năm nay, để “Quỷ đỏ” thu về một nguồn tiền nhằm tránh cho đội bóng vướng phải rắc rối với luật tài chính.

Hiện đang có một số CLB tại Saudi Pro League quan tâm tới Fernandes, nhưng từ giờ tới hè vẫn còn nhiều thời gian và không chừng sẽ có những đại gia châu Âu nhảy vào mời chào. Fernandes đang sắp đến ngã rẽ lớn trong sự nghiệp.

Ưu tiên an toàn quỹ lương

Về phần MU, Fernandes ra đi sẽ để lại khoảng trống vô cùng lớn bởi anh đã là nhà kiến thiết chủ lực của CLB trong hơn nửa thập kỷ qua. Chọn ai thay thế anh là trách nhiệm nặng nề cho đội bóng bởi họ cần một cá nhân có năng lực tốt, đủ trẻ để gắn bó với CLB lâu dài nhưng không đòi mức lương quá cao.

Gibbs-White sẽ tốn của MU 60 triệu bảng phí thanh lý hợp đồng

Gibbs-White sẽ tốn của MU 60 triệu bảng phí thanh lý hợp đồng

Theo tờ The Athletic, Morgan Gibbs-White đang ngày càng trở thành ứng viên hàng đầu trong danh sách các cầu thủ MU quan tâm. Nottingham Forest mùa này đã tụt xuống cuộc đua trụ hạng và dù Gibbs-White đã gia hạn đầu mùa giải, sẽ không gì ngăn cản anh ra đi nếu có đội bóng nào chồng đủ 60 triệu bảng phá điều khoản thanh lý của cầu thủ này.

Nguồn tin cho biết MU sẽ đề nghị mức lương khoảng 150.000 bảng/tuần cho Gibbs-White, con số này ngang bằng những Cunha, Sesko và Mbeumo mới gia nhập MU mùa này để cho các cầu thủ khỏi tị nạnh. Dù vậy, MU trả 60 triệu bảng được thì có CLB khác cũng sẽ trả được con số đó, và nếu có ai đề nghị mức lương cao hơn con số trên thì chưa chắc MU sẽ có lợi thế.

Vấn đề tiền lương đang được MU nghiêm túc xem xét trong hè này. Họ sẽ giải phóng một khoảng trống lớn trong quỹ lương của CLB, bao gồm để hợp đồng của Jadon Sancho hết hạn, bán Marcus Rashford nếu có thể, và yêu cầu Harry Maguire giảm lương nếu tái ký. Nếu Gibbs-White cố đòi lương cao hơn con số 150.000 bảng/tuần, MU nhiều khả năng sẽ chuyển sang mục tiêu khác.

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
HLV Michael Carrick có cơ hội phá kỷ lục khủng ở MU
HLV Michael Carrick có cơ hội phá kỷ lục khủng ở MU

Sau chiến thắng 1-0 trước Everton ở vòng 27 Ngoại hạng Anh, HLV Michael Carrick đứng trước cơ hội lập kỷ lục ấn tượng ở MU.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp The Athletic) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 18:15 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN