MU chọn người kế tục Fernandes, sẵn sàng cho thủ quân ra đi

Sắp đến ngã rẽ

Bruno Fernandes vẫn đang là cầu thủ hay nhất của Manchester United mùa giải này, ghi 6 bàn & 12 kiến tạo ở Premier League giúp MU đứng trong top 5 và giàu cơ hội trở lại Champions League. Tuy nhiên tương lai của anh tại Old Trafford đang mập mờ và khả năng Fernandes rời CLB đang ngày một lớn.

Bruno Fernandes đang đề nghị tăng lương để được gia hạn

Năm nay 31 tuổi, Fernandes chỉ còn hợp đồng đến năm 2027 (đi kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm từ phía MU). Trước mùa giải này MU đã mở cửa cho khả năng bán Fernandes, nhưng rốt cuộc anh ở lại do sự khẩn cầu của HLV Ruben Amorim. Giờ Amorim đã bị sa thải và dù Fernandes vẫn có sự tương đắc với HLV tạm quyền Michael Carrick, mối quan hệ giữa anh với ban lãnh đạo CLB thì khác.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang đề nghị được tăng lương để gia hạn hợp đồng, nhưng MU tỏ ra rất miễn cưỡng trước đề nghị này. Thế nên việc CLB cho Fernandes có thể sẽ xảy ra trong mùa hè năm nay, để “Quỷ đỏ” thu về một nguồn tiền nhằm tránh cho đội bóng vướng phải rắc rối với luật tài chính.

Hiện đang có một số CLB tại Saudi Pro League quan tâm tới Fernandes, nhưng từ giờ tới hè vẫn còn nhiều thời gian và không chừng sẽ có những đại gia châu Âu nhảy vào mời chào. Fernandes đang sắp đến ngã rẽ lớn trong sự nghiệp.

Ưu tiên an toàn quỹ lương

Về phần MU, Fernandes ra đi sẽ để lại khoảng trống vô cùng lớn bởi anh đã là nhà kiến thiết chủ lực của CLB trong hơn nửa thập kỷ qua. Chọn ai thay thế anh là trách nhiệm nặng nề cho đội bóng bởi họ cần một cá nhân có năng lực tốt, đủ trẻ để gắn bó với CLB lâu dài nhưng không đòi mức lương quá cao.

Gibbs-White sẽ tốn của MU 60 triệu bảng phí thanh lý hợp đồng

Theo tờ The Athletic, Morgan Gibbs-White đang ngày càng trở thành ứng viên hàng đầu trong danh sách các cầu thủ MU quan tâm. Nottingham Forest mùa này đã tụt xuống cuộc đua trụ hạng và dù Gibbs-White đã gia hạn đầu mùa giải, sẽ không gì ngăn cản anh ra đi nếu có đội bóng nào chồng đủ 60 triệu bảng phá điều khoản thanh lý của cầu thủ này.

Nguồn tin cho biết MU sẽ đề nghị mức lương khoảng 150.000 bảng/tuần cho Gibbs-White, con số này ngang bằng những Cunha, Sesko và Mbeumo mới gia nhập MU mùa này để cho các cầu thủ khỏi tị nạnh. Dù vậy, MU trả 60 triệu bảng được thì có CLB khác cũng sẽ trả được con số đó, và nếu có ai đề nghị mức lương cao hơn con số trên thì chưa chắc MU sẽ có lợi thế.

Vấn đề tiền lương đang được MU nghiêm túc xem xét trong hè này. Họ sẽ giải phóng một khoảng trống lớn trong quỹ lương của CLB, bao gồm để hợp đồng của Jadon Sancho hết hạn, bán Marcus Rashford nếu có thể, và yêu cầu Harry Maguire giảm lương nếu tái ký. Nếu Gibbs-White cố đòi lương cao hơn con số 150.000 bảng/tuần, MU nhiều khả năng sẽ chuyển sang mục tiêu khác.