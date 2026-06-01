Djokovic nhận cú sốc lớn, "truyền nhân Nadal" bay cao (Bảng xếp hạng tennis 1/6)

Sự kiện: Roland Garros 2026 Carlos Alcaraz Novak Djokovic

(Tin thể thao, tin tennis) Bảng xếp hạng ATP và WTA chưa thay đổi do Roland Garros 2026 đang diễn ra, nhưng bảng xếp hạng trực tuyến đã chứng kiến nhiều biến động lớn với cú tụt hạng của Djokovic, sự thăng tiến của Rafael Jodar và những xáo trộn đáng chú ý ở đơn nữ.

  

Roland Garros 2026 vẫn đang diễn ra nên bảng xếp hạng ATP và WTA chính thức chưa được cập nhật. Tuy nhiên, bảng xếp hạng trực tiếp (Live Ranking) ngày 1/6 đã cho thấy những biến động đáng chú ý sau tuần thi đấu đầu tiên tại Paris.

Jodar (bên trái) thăng tiến thứ hạng tốt nhất sự nghiệp, Djokovic (bên phải) tụt xuống 7 thế giới

Djokovic tụt 3 bậc, Jodar tạo địa chấn

Cú sốc lớn nhất ở ATP thuộc về Novak Djokovic. Việc dừng bước ngay vòng 3 khiến tay vợt Serbia mất 700 điểm và rơi từ hạng 4 xuống hạng 7 thế giới trên bảng xếp hạng trực tiếp. Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài Djokovic văng khỏi top 5.

Trong khi đó, Jannik Sinner vẫn giữ ngôi số 1 với 13.500 điểm, còn Carlos Alcaraz đứng thứ 2 với 9.960 điểm. Cả hai đều chưa bị đe dọa vị trí nhưng khoảng cách giữa họ đã được thu hẹp đáng kể.

Người thăng tiến mạnh nhất nhóm đầu là Felix Auger-Aliassime. Tay vợt Canada tăng 2 bậc lên hạng 4 thế giới, thiết lập cột mốc cao nhất sự nghiệp sau khi vào vòng 4 Roland Garros.

Tuy nhiên, tâm điểm thực sự thuộc về Rafael Jodar. Tài năng 19 tuổi người Tây Ban Nha, được nhiều người xem là "truyền nhân Nadal", đã lọt vào tứ kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Thành tích này giúp Jodar tăng 6 bậc lên hạng 23 thế giới, đồng thời thiết lập thứ hạng cao nhất sự nghiệp.

Không chỉ Jodar, thế hệ trẻ ATP đồng loạt bứt phá. Jakub Mensik tăng 6 bậc lên hạng 21, còn Joao Fonseca leo 5 bậc lên hạng 25 sau khi cùng góp mặt ở tứ kết.

Ở chiều ngược lại, Lorenzo Musetti tụt 5 bậc xuống hạng 16, Tommy Paul rơi 7 bậc xuống hạng 28, còn Cameron Norrie giảm 5 bậc xuống vị trí 29.

Gauff trả giá đắt, nhiều gương mặt mới nổi bật ở WTA

Bên phía nữ, Coco Gauff là cái tên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhà vô địch Roland Garros 2025 bị loại từ vòng 3, mất tới 1.870 điểm và tụt từ hạng 4 xuống hạng 6 thế giới.

Nhờ đó, Jessica Pegula và Amanda Anisimova cùng tăng một bậc, lần lượt vươn lên vị trí số 4 và số 5 thế giới.

Trên đỉnh bảng xếp hạng, Aryna Sabalenka vẫn giữ ngôi số 1, trước Elena Rybakina và Iga Swiatek.

Những cái tên gây ấn tượng nhất tuần qua là Marta Kostyuk, Sorana Cirstea và Anna Kalinskaya. Kostyuk tăng 2 bậc lên hạng 13, thứ hạng cao nhất sự nghiệp. Cirstea trở lại top 20 khi leo lên hạng 18 sau hành trình vào tứ kết. Kalinskaya tăng 5 bậc lên hạng 19, trong khi Diana Shnaider tăng 3 bậc lên hạng 20. Khi Roland Garros 2026 vẫn chưa khép lại, cuộc đua thứ hạng ở cả ATP lẫn WTA vẫn còn rất nhiều biến động.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Jannik Sinner (Ý)

24

0

13.500

2

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

23

0

9.960

3

Alexander Zverev (Đức)

29

0

5.705

4

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

+2

4.240

5

Ben Shelton (Mỹ)

23

0

3.920

6

Alex de Minaur (Úc)

27

+1

3.905

7

Novak Djokovic (Serbia)

39

-3

3.760

8

Daniil Medvedev (Nga)

30

0

3.760

9

Taylor Fritz (Mỹ)

28

0

3.720

10

Alexander Bublik (Kazakhstan)

28

0

2.930

11

Jiri Lehecka (CH Séc)

24

+1

2.575

12

Andrey Rublev (Nga)

28

+1

2.460

13

Flavio Cobolli (Ý)

24

+1

2.440

14

Casper Ruud (Na Uy)

27

+2

2.425

15

Karen Khachanov (Nga)

30

0

2.320

16

Lorenzo Musetti (Ý)

24

-5

2.315

17

Luciano Darderi (Ý)

24

0

2.300

18

Learner Tien (Mỹ)

20

0

2.270

19

Valentin Vacherot (Monaco)

27

0

2.145

20

Arthur Fils (Pháp)

21

0

1.940

21

Jakub Mensik (CH Séc)

20

+6

1.900

22

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

26

+1

1.860

23

Rafael Jodar (Tây Ban Nha)

19

+6

1.849

24

Arthur Rinderknech (Pháp)

30

+1

1.776

25

Joao Fonseca (Brazil)

19

+5

1.735

26

Frances Tiafoe (Mỹ)

28

-4

1.705

27

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

-1

1.660

28

Tommy Paul (Mỹ)

29

-7

1.645

29

Cameron Norrie (Vương quốc Anh)

30

-5

1.595

30

Tomas Martin Etcheverry (Argentina)

26

-2

1.510

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

28

0

8.900

2

Elena Rybakina (Kazakhstan)

26

0

8.143

3

Iga Swiatek (Ba Lan)

25

0

6.733

4

Jessica Pegula (Mỹ)

32

+1

6.056

5

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

+1

5.848

6

Coco Gauff (Mỹ)

22

-2

4.879

7

Elina Svitolina (Ukraine)

31

0

4.315

8

Mirra Andreeva (Nga)

19

0

4.181

9

Victoria Mboko (Canada)

19

0

3.670

10

Karolina Muchova (CH Séc)

29

0

3.438

11

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

29

0

3.331

12

Linda Noskova (CH Séc)

21

0

3.054

13

Marta Kostyuk (Ukraine)

23

+2

2.807

14

Jasmine Paolini (Ý)

30

-1

2.617

15

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

+1

2.571

16

Ekaterina Alexandrova (Nga)

31

-2

2.449

17

Iva Jovic (Mỹ)

18

0

2.366

18

Sorana Cirstea (Romania)

36

0

2.317

19

Anna Kalinskaya (Nga)

27

+5

2.022

20

Diana Shnaider (Nga)

22

+3

1.966

21

Elise Mertens (Bỉ)

30

0

1.918

22

Leylah Fernandez (Canada)

23

0

1.844

23

Clara Tauson (Đan Mạch)

23

-3

1.800

24

Emma Navarro (Mỹ)

25

+1

1.779

25

Madison Keys (Mỹ)

31

-6

1.772

26

Anastasia Potapova (Áo)

25

+4

1.640

27

Marie Bouzkova (CH Séc)

27

+1

1.631

28

Ann Li (Mỹ)

25

+1

1.601

29

Hailey Baptiste (Mỹ)

24

-3

1.513

30

Wang Xinyu (Trung Quốc)

24

+4

1.431

Nóng nhất thể thao 31/5: Hé lộ sai lầm khiến Djokovic thất bại ở Roland Garros
(Tin thể thao) Cựu tay vợt John McEnroe cho rằng Novak Djokovic mắc sai lầm dẫn đến thất bại trước Joao Fonseca ở Roland Garros 2026.

Theo Nguyễn Hưng

-01/06/2026 16:50 PM (GMT+7)
