Tỷ lệ Carrick được bổ nhiệm chính thức tăng đột biến, "ghế nóng" MU sắp định đoạt

Sáu trận & một sự khác biệt

Cột mốc của Solskjaer bảy năm trước đến sau trận thứ sáu trên cương vị tạm quyền. Khi đó, chuỗi thăng hoa đưa ông vào thế “không thể không chọn”.

Sesko giúp MU hạ Everton trên sân khách

Carrick lúc này cũng sở hữu sáu trận bất bại, song cách anh tạo dựng niềm tin không mang màu sắc “hiện tượng” như người tiền nhiệm. Tháng trước, MU không rơi vào khủng hoảng điểm số ở Premier League, thậm chí phần lớn cầu thủ còn không ủng hộ việc sa thải Ruben Amorim.

Solskjaer từng trở lại Old Trafford giữa thời kỳ “quyền lực phòng thay đồ”, nơi những cái tên như Paul Pogba hay Anthony Martial bị cho là đã buông xuôi. Carrick không đối diện bầu không khí độc hại như vậy.

Điều đáng nói hơn, năm chiến thắng của "Quỷ đỏ" dưới tay Carrick đến theo nhiều kịch bản khác nhau. Trước Everton, đó không phải màn trình diễn hoa mỹ, nhưng Carrick ghi điểm nhờ quyết định tung Benjamin Sesko vào sân đúng thời điểm và giữ vững hệ thống năm hậu vệ thay vì thay người ồ ạt.

Trong quá khứ, mỗi lần MU thay tướng, luôn tồn tại một ứng viên sáng giá bên ngoài. Từ Louis van Gaal, Jose Mourinho cho đến Amorim, mọi thứ đều được “xếp hàng” trước khi án sa thải được đưa ra. Khi Solskjaer rời ghế, cuộc đua thu hẹp giữa Mauricio Pochettino và Erik Ten Hag.

Hiện tại, không có cái tên nào thực sự nổi bật. Đó là lợi thế lớn nhất của Carrick.

Thị trường HLV: không ai thực sự ổn

Thomas Tuchel từng được nhắc đến khi hợp đồng với LĐBĐ Anh đáo hạn sau World Cup 2026, nhưng ông đã gia hạn.

Pochettino, nếu rời tuyển Mỹ sau World Cup, nhiều khả năng sẽ trở lại Tottenham hơn là cập bến Old Trafford.

HLV Carrick sáng cửa được bổ nhiệm chính thức

Carlo Ancelotti đang gắn bó với tuyển Brazil và vốn thành công với những tập thể ổn định. Nhưng đây lại là điều MU không có (hoặc chưa có). Julian Nagelsmann thì rời bóng đá CLB đã ba năm.

Những phương án như Xabi Alonso, Xavi, Thomas Frank hay Roberto De Zerbi đều có điểm mạnh riêng, nhưng không phải ai cũng phù hợp với bối cảnh và cấu trúc hiện tại của đội chủ sân Old Trafford. Ý tưởng tiếp cận Oliver Glasner trong bối cảnh Crystal Palace sa sút càng thiếu thuyết phục.

Trong khi đó, nếu Carrick giúp đội bóng giành vé dự Champions League bằng thứ bóng đá làm hài lòng khán giả, lại được cầu thủ tôn trọng và CĐV ủng hộ, việc giữ anh ở lại là lựa chọn hợp lý. Đặc biệt khi kỳ World Cup kết thúc muộn có thể ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của nhiều CLB lớn, điều đó thúc đẩy MU đi trước một bước.

Bài học Solskjaer và câu hỏi cuối cùng

Dẫu vậy, sáu tuần là quãng thời gian quá ngắn để kết luận. Solskjaer từng được gia hạn sớm vào tháng 3/2019, trước khi mọi thứ lao dốc với hai chiến thắng trong mười trận cuối và những thất bại muối mặt.

Solskjaer thất bại, không đồng nghĩa điều đó sẽ tái diễn với Carrick

Triết lý “best in class” (đứng đầu phân khúc) của các quan chức Ineos đặt ra tiêu chuẩn cao. Có những HLV dày dạn kinh nghiệm hơn Carrick trên thị trường. Nhưng quy trình lựa chọn không cần phức tạp hóa vấn đề.

Amorim có nhiều phẩm chất, song việc trung thành với sơ đồ ba trung vệ từng khiến ông lệch khỏi bản sắc truyền thống của MU. Ngược lại, quyết định trở lại hàng thủ bốn người và trao cơ hội cho Kobbie Mainoo của HLV tạm quyền Carrick đã mở ra chuỗi phong độ tốt nhất trong hai năm.

Vì thế, ban lãnh đạo vẫn nên tiến hành thẩm định kỹ lưỡng những phương án giàu kinh nghiệm hơn trong mùa hè, song không thể phủ nhận: Carrick đang nắm lợi thế.

Cuối cùng, tiêu chí cho chiếc ghế HLV trưởng United luôn xoay quanh một câu hỏi: Bạn có nhìn thấy đội bóng này vô địch dưới tay người đó không?

Với Carrick, câu trả lời chưa phải “có” hay “không” dứt khoát. Với Solskjaer ngày trước, đó từng là một chữ “không” rất rõ ràng.

Khả năng Carrick giữ ghế tăng đột biến

Nếu duy trì được đà thăng hoa này, cơ hội để Carrick được bổ nhiệm chính thức là hoàn toàn khả thi. MU hiện chỉ có thể dồn toàn lực cho mặt trận quốc nội sau những màn trình diễn đáng thất vọng ở các đấu trường cúp mùa này (dưới thời Ruben Amorim và Fletcher). Một suất dự Champions League nhiều khả năng sẽ là điều kiện đủ để Carrick giữ ghế lâu dài.

Khả năng Carrick được trao hợp đồng dài hạn là 1/1. Trong khi đó, tỷ lệ cho các đối thủ chính rất cao: Oliver Glasner 8/1, Julian Nagelsmann 8/1, Thomas Tuchel 10/1, Robert De Zerbi 16/1 Luis Enrique 20/1, Carlo Ancelotti 20/1, Andoni Iraola 25/1, Mauricio Pochettino 25/1…