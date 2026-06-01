"Truyền nhân Nadal" bị nghi xô đẩy cô bé nhặt bóng, thái độ khó coi ở Roland Garros

Tài năng trẻ 19 tuổi của quần vợt Tây Ban Nha, Rafael Jodar, đang trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội tại Roland Garros 2026 sau hai sự cố liên tiếp liên quan đến hành vi ứng xử với các nhân viên và linh vật nhỏ tuổi trên sân đấu.

Được kỳ vọng là "truyền nhân" tương lai của Rafael Nadal nhờ lối chơi bền bỉ và tinh thần chiến đấu kiên cường, Jodar (hạt giống số 27) đang có một giải đấu bùng nổ về mặt chuyên môn khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết một giải Grand Slam. Tuy nhiên, hành trình kỳ diệu này đang bị lu mờ bởi những làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ khắp thế giới do thái độ ứng xử của tay vợt trẻ này.

Cơn bão chỉ trích bắt đầu bùng lên vào 29/5, sau trận thắng nghẹt thở kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ của Jodar trước tay vợt người Mỹ Alex Michelsen tại vòng 3.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong thời gian nghỉ giữa hiệp đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội X (Twitter). Trong clip, Jodar tiến về phía khu vực ban huấn luyện, ném mạnh chai nước về phía đội của mình và chuẩn bị bước vào đường hầm để đi vệ sinh. Đúng lúc đó, một cô bé nhặt bóng đang lùi lại để nhường đường thì bất ngờ mất thăng bằng và ngã sụp xuống.

Góc máy quay của truyền hình vô tình tạo ra một cảm giác, Jodar dường như đã dùng tay gạt mạnh và xô đẩy thô bạo cô bé nhặt bóng để lấy lối đi. Hàng ngàn người hâm mộ lập tức nổi giận, chỉ trích tay vợt 19 tuổi có thái độ "bệnh hoạn", "kiêu ngạo" và "không xứng đáng đứng trên sân quần vợt".

Ngay trong cuộc họp báo sau trận đấu, Jodar đã kịch liệt phủ nhận cáo buộc này: "Tôi không hề chạm vào cô bé. Không bao giờ tôi làm điều đó. Cô bé đang đi lùi và bị vấp vào tấm bạt phủ sân ở ngay phía sau rồi ngã. Tôi chỉ đang vẫy tay ra hiệu cho bố tôi chuẩn bị đồ dùng sau khi tôi đi vệ sinh trở lại".

Dù các góc quay chậm sau đó và cựu huấn luyện viên Rennae Stubbs đã lên tiếng minh oan cho Jodar rằng đây chỉ là lỗi khúc xạ của góc máy ảnh (ảo ảnh thị giác), và ban tổ chức Roland Garros cũng không đưa ra án phạt nào, nhưng hình ảnh của tay vợt trẻ đã bắt đầu hoen ố trong mắt công chúng.

Tiếp tục "bị ném đá" vì ngó lơ linh vật nhỏ tuổi

Chưa đầy 48 tiếng sau vụ lùm xùm trên, khi dư luận còn chưa kịp lắng xuống, Jodar lại tiếp tục tự điền tên mình vào danh sách "những tay vợt bị ghét nhất" tuần qua bằng một hành động vô cảm khác tại vòng 4 diễn ra vào 31/5.

Trước giờ bước ra sân Philippe-Chatrier để đối đầu với đàn anh đồng hương Pablo Carreno Busta, Jodar bước ra từ đường hầm với khuôn mặt lạnh lùng. Tại đây, một cô bé linh vật (mascot) nhỏ tuổi đã đứng chờ sẵn và chủ động giơ tay ra với hy vọng được dắt tay hoặc đập tay cùng thần tượng bước ra sân đấu.

Tuy nhiên, thay vì đáp lại tình cảm của người hâm mộ nhỏ tuổi, ngôi sao 19 tuổi hoàn toàn ngó lơ, đi thẳng qua trước sự hụt hẫng của cô bé. Hành động này ngay lập tức lọt vào ống kính máy quay và tạo nên một làn sóng phẫn nộ thứ hai trên mạng xã hội.

"Mỗi ngày trôi qua anh ta càng lộ rõ vẻ đáng ghét", một tài khoản X bình luận. Một người khác viết: "Cậu ta mang lại một năng lượng thật tồi tệ. Không thể ưa nổi. Thậm chí hành động ngó lơ đứa trẻ này còn tệ hại và thể hiện bản chất hơn cả vụ cô bé nhặt bóng trước đó".

Dù sau đó, khi đứng ở lưới để thực hiện thủ tục tung đồng xu chọn sân, Jodar đã chủ động bắt tay cô bé linh vật này, nhưng sự cứu vãn muộn màng đó không đủ để xoa dịu các cổ động viên bóng nỉ.

Chuyên môn thăng hoa

Trái ngược với những rắc rối đời tư, phong độ trên sân đất nện của Jodar lại đang ở giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Ở trận đấu vòng 4 vừa qua, bất chấp áp lực tâm lý đè nặng từ khán đài, Jodar đã lội ngược dòng không tưởng sau khi bị dẫn trước 2 set để đánh bại Pablo Carreno Busta với các tỷ số 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2.

Chiến thắng này đưa anh thẳng vào vòng tứ kết Grand Slam đầu tiên trong đời, nơi anh sẽ đối đầu với hạt giống số 2 Alexander Zverev vào 2/6.

Tuy nhiên, đối với một VĐV trẻ muốn vươn tầm thành ngôi sao lớn hay trở thành một "Rafael Nadal mới", tài năng thôi là chưa đủ. Nếu không nhanh chóng chấn chỉnh thái độ ứng xử và học cách tôn trọng những người xung quanh, từ các cô cậu bé nhặt bóng cho đến những linh vật nhỏ tuổi, Jodar có nguy cơ trở thành một "trai hư" mới của làng banh nỉ.