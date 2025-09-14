MU cái gì cũng hay trừ ghi bàn, Amorim giải quyết Man City thế nào?

🔥 Sức ép dành cho Amorim trước derby

MU đối đầu Man City (22h30, 14/9) trong bối cảnh HLV Ruben Amorim đang hứng chịu sức ép nặng nề. Với sứ mệnh đưa “Quỷ đỏ” trở lại thời kỳ huy hoàng, nhà cầm quân 40 tuổi vẫn chưa chứng minh được triết lý bóng đá của ông có thể mang lại thành công.

MU sở hữu thống kê đẹp sau 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh, ngoại trừ... bàn thắng

MU khởi đầu mùa giải mới không mấy suôn sẻ. Sau trận thua đáng tiếc Arsenal, họ đánh rơi chiến thắng trước Fulham và bị loại khỏi League Cup bởi đội hạng 4 Grimsby. Những kết quả này khiến người hâm mộ và bản thân Amorim bắt đầu nghi ngờ liệu ông có nên tiếp tục dẫn dắt đội bóng hay không.

Thậm chí sau thất bại trên chấm luân lưu trước Grimsby, Amorim từng bóng gió rằng: "Phải có điều gì đó thay đổi" hay: "Có lúc tôi muốn rời đi, có lúc tôi lại muốn ở lại đây 20 năm".

📉 MU cái gì cũng hay trừ... ghi bàn

Sự thất vọng của Amorim có lẽ xuất phát từ việc MU đang làm tốt nhiều khía cạnh, nhưng kết quả và điểm số lại chưa phản ánh được sự tiến bộ của họ. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford hiện đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số bàn thắng kỳ vọng (xG), số đường chuyền dài chính xác, số cú sút và số cơ hội tạo ra.

Tín hiệu cải thiện cũng thể hiện ở khía cạnh tinh thần chiến đấu – điểm yếu thường thấy của MU trước đây. Hiện tại, chỉ có một đội làm tốt hơn họ về số pha tranh chấp tay đôi và thắng không chiến.

Điều đó cho thấy sự thay đổi rõ rệt của MU về phong cách chơi - tấn công cởi mở, mạch lạc và máu lửa hơn. Những tân binh như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo cũng mang lại sự sáng tạo cho hàng công. Đổi lại, "Quỷ đỏ" mới ghi 4 bàn (1 bàn từ bóng sống), đồng thời sút trúng cột dọc tới... 4 lần trong 3 trận đầu mùa.

Chỉ số Thống kê Xếp hạng ở Ngoại hạng Anh Bàn thắng kỳ vọng 6,78 1 Dứt điểm 58 1 Dứt điểm trúng đích 16 2 Dứt điểm bằng đầu 13 1 Chạm bóng trong vòng cấm đối thủ 99 1 Phản công nhanh 8 1 Cơ hội tạo ra 45 1 Lên bóng tấn công trực diện 8 1 Đường chuyền xuyên tuyến 10 1 Số đường chuyền dài đã thực hiện 178 1 Số đường chuyền dài thành công 95 2 Tạt bóng chính xác 20 1 chuyển hướng tấn công 17 1 Tranh chấp thành công 173 2 Tranh chấp trên không thắng 67 2

Thống kê về MU sau 3 trận ở Ngoại hạng Anh

🏆 Quyết tâm lớn ở derby

Chiến thắng 3-2 trước Burnley trước kỳ nghỉ quốc tế mang đến hiệu ứng tích cực cho MU, nhưng trận derby Manchester sắp tới mới là cơ hội để Amorim chứng minh triết lý của ông thực sự hiệu quả. Lần đầu tiên sau 5 năm, "Quỷ đỏ" sẽ bước vào trận derby với vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh cao hơn đại kình địch.

Không chỉ vậy, Pep Guardiola cũng trở thành HLV duy nhất ở Ngoại hạng Anh mà Amorim từng chạm trán nhiều hơn 1 lần vẫn bất bại: Chiến thắng chấn động 3-1 của Sporting Lisbon ở Champions League hồi tháng 9/2024, chiến thắng 2-1 của MU ở Ngoại hạng Anh vào tháng 12 cùng năm, bên cạnh trận derby Manchester hòa 0-0 trong tháng 4/2025.

Trên hết, Amorim kỳ vọng những thống kê tích cực sẽ được dàn sao MU chuyển hóa thành bàn thắng và kết quả thực tế, thay vì luôn rời sân với sự tiếc nuối xen lẫn nghi ngờ.