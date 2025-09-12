MU bắt cầu thủ "tăng ca" vào giữa tuần, dốc sức kiếm tiền vì mất vé cúp châu Âu

⚽️MU tính đá giao hữu trong mùa giải

MU vốn không có vé dự Cúp châu Âu ở mùa giải 2025/26. Ngoài ra, việc để thua Grimsby Town tại vòng 2 League Cup khiến lịch thi đấu giữa tuần của đội chủ sân Old Trafford trở nên trống trải bất thường. MU chỉ thi đấu 1 trận mỗi tuần cho tới giai đoạn Giáng sinh.

Các cầu thủ MU dự báo sẽ không được nghỉ ngơi dù CLB có lịch thi đấu không dày ở giải chính thức

Tờ The Sun (Anh) cho biết ban lãnh đạo đội bóng muốn tận dụng thời gian trống này để kiếm tiền bằng cách tổ chức các trận giao hữu trong mùa giải. Họ sẵn sàng tìm cách thỏa thuận với các đội bóng đáng chú ý ở châu Âu để tổ chức thi đấu giao hữu trong phạm vi ngoài nước Anh.

AC Milan, RB Leipzig, Sevilla và Lazio có thể là những đối thủ của MU trong thời gian tới. Các CLB này đều không có vé dự Cúp C1 mùa giải hiện tại.

MU có thể hưởng lợi từ việc thi đấu giao hữu khi tổ chức các trận đấu này ở những địa điểm như ở các nước tại Trung Đông. Trước đó, họ đã thu về hơn 16 triệu bảng trong giai đoạn tiền mùa giải khi du đấu ở châu Á và Mỹ.

💥HLV Amorim muốn có những chuyến tập huấn trong mùa giải

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim được cho là đang cân nhắc đưa các cầu thủ đi tham gia các chuyến tập huấn để gắn kết đội hình trong thời gian rảnh rỗi. Ông tin rằng việc đến Algarve (Bồ Đào Nha) hoặc Trung Đông sẽ giúp các ngôi sao đang gặp khó khăn của MU xây dựng mối quan hệ tốt hơn và tăng cường sự gắn kết trên sân cỏ.

MU cố gắng làm mọi cách để tăng thu và giảm chi. Kể từ khi nắm quyền kiểm soát tại MU, tỷ phú Jim Ratcliffe đã thực hiện chiến dịch cắt giảm chi tiêu không cần thiết. Kế hoạch tiết kiệm chi phí của ông bao gồm việc cắt giảm hàng trăm nhân sự, đồng thời hạn chế hoặc hủy bỏ một số đặc quyền của nhân viên còn lại.

Ratcliffe từng chia sẻ với tờ The Guardian rằng MU có thể không còn tồn tại nếu không áp dụng các biện pháp tiết kiệm mạnh tay. Điều này diễn ra bất chấp việc “Quỷ đỏ” đã chi hơn 216 triệu bảng để mua cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.