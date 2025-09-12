Mourinho tái xuất Ngoại hạng Anh, hé lộ bến đỗ mơ ước của "Người đặc biệt"

🎉Mourinho lọt tầm ngắm West Ham

Mourinho không giấu giếm mong muốn được sống và làm việc tại London một lần nữa. Truyền thông Anh tiết lộ "Người đặc biệt" nổi lên như 1 trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại West Ham khi áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Potter.

Cơ hội để Mourinho trở lại Ngoại hạng Anh lại rộng mở

Ở vòng 3 Ngoại hạng Anh đã qua, West Ham chấm dứt chuỗi trận đáng quên bằng việc hạ Nottingham Forest với tỷ số 3-0. Nhưng điều đó vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn nỗi thất vọng mà đoàn quân HLV Potter mang tới trước đó khi họ thua Sunderland 0-3 và bị Chelsea vùi dập với tỷ số 1-5.

Cựu tuyển trạch viên của West Ham là Mick Brown khẳng định Mourinho vẫn yêu thích cuộc sống ở London. Trước đây, ông từng làm việc với 2 đội bóng ở London là Chelsea và Tottenham, giành được những thành tựu nhất định.

👌Mick Brown tin Mourinho muốn đến West Ham

Mick Brown chia sẻ: "Mourinho sẽ muốn dẫn dắt West Ham. Ông ấy muốn trở lại London, tôi biết ông vẫn có nhà ở đó và yêu thích cuộc sống tại thành phố này. Vì vậy, nếu có cơ hội trở lại, chắc chắn Mourinho sẽ quan tâm.

Nhìn vào các CLB ở London, ông không có quá nhiều lựa chọn. Chelsea tất nhiên là không. Tottenham cũng vậy. Arsenal tất nhiên càng không. West Ham thì có thể. Fulham và Palace cũng được coi như những bến đỗ tiềm năng.

Bản thân tôi nghĩ West Ham là cái tên nổi bật nhất trong danh sách này và có khả năng xảy ra nhất. Tôi không tin Potter sẽ bị sa thải ngay bây giờ, nhưng West Ham cần chuẩn bị sẵn những ứng viên thay thế nếu họ quyết định thay đổi.

Phải nói rằng chiến thắng 3-0 của West Ham trước Nottingham Forest là điều tôi không ngờ tới, nên điều đó sẽ giúp Potter có thêm chút thời gian. Nhưng như tôi đã nói, West Ham sẽ nhận thức được rằng nếu mọi thứ trở lại như đầu mùa, họ có thể phải tìm HLV mới. Sẽ có một vài ứng viên cho vị trí đó, và Mourinho sẽ muốn nằm trong số họ".

Trong khi đó, tờ Football Insider cho biết Mourinho đã âm thầm chuẩn bị cho sự trở lại Vương quốc Anh từ khá lâu. Ông được liên hệ với Newcastle, Rangers và Leeds, đồng thời được xem là ứng viên tại Nottingham Forest trước khi Ange Postecoglou nhận ghế nóng. Hiện Mourinho chưa tìm việc mới sau khi bị Fenerbahce sa thải.