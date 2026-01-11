Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Charlton Athletic vs Chelsea 11/01/26 - Trực tiếp
Logo Charlton Athletic - CHA Charlton Athletic
1
Logo Chelsea - CHE Chelsea
3
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Kết quả bóng đá Tottenham - Aston Villa: Hiệp 1 rực rỡ, ca khúc khải hoàn (FA Cup)

Sự kiện: Cup FA Aston Villa Tottenham

Tottenham tiếp Aston Villa trên sân nhà với mục tiêu đoạt vé vào vòng 4 FA Cup. Nhưng đây không phải nhiệm vụ dễ dàng với đội bóng Bắc London.

Tỷ số chung cuộc: Tottenham 1-2 Aston Villa (hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo)

Tottenham: Odobert 54' (Kolo Muani)

Aston Villa: Buendia 22' (Malen), Rogers 45+2' (Buendia)

Đội hình thi đấu

Tottenham: Vicario, Porro, Danso, Van de Ven, Davies, Gray, Palhinha, Odobert, Simons, Tel, Richarlison

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Kamara, Bogarde, Buendia, McGinn, Rogers, Malen

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/01/2026 01:50 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Cup FA
Xem thêm
Tin liên quan
Cup FA Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN