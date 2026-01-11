Kết quả bóng đá Tottenham - Aston Villa: Hiệp 1 rực rỡ, ca khúc khải hoàn (FA Cup)
Tottenham tiếp Aston Villa trên sân nhà với mục tiêu đoạt vé vào vòng 4 FA Cup. Nhưng đây không phải nhiệm vụ dễ dàng với đội bóng Bắc London.
Tỷ số chung cuộc: Tottenham 1-2 Aston Villa (hiệp 1: 0-2)
Ghi bàn (kiến tạo)
Tottenham: Odobert 54' (Kolo Muani)
Aston Villa: Buendia 22' (Malen), Rogers 45+2' (Buendia)
Đội hình thi đấu
Tottenham: Vicario, Porro, Danso, Van de Ven, Davies, Gray, Palhinha, Odobert, Simons, Tel, Richarlison
Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Kamara, Bogarde, Buendia, McGinn, Rogers, Malen
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/01/2026 01:50 AM (GMT+7)