Dàn sao mới "bay bổng" sắp đoạt suất dự World Cup: Bellingham phải sợ SAO Aston Villa

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Anh Đội tuyển Đức

Những ngôi sao mới của bóng đá châu Âu đang thể hiện rất ấn tượng khiến cửa dự World Cup của họ tăng vọt trong mùa giải này.

Mùa giải 2025/26 là “mùa giải World Cup” vì nhiều cầu thủ đá hăng hơn bình thường để hy vọng được tranh suất dự sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh ở cấp ĐTQG. Dưới đây là những ngôi sao đã tiến bộ rất mạnh mẽ trong mùa giải này để có cơ hội lần đầu tiên được đá World Cup.

Ekitike & Woltemade, hai tiền đạo đang từng bước nắm chắc suất dự World Cup

Ekitike & Woltemade, hai tiền đạo đang từng bước nắm chắc suất dự World Cup

Cần nhấn mạnh rằng danh sách này sẽ không đề cập đến những cầu thủ đã khẳng định trình độ của mình trong các mùa giải trước. Do đó những Lamine Yamal, Joao Neves, Pau Cubarsi hay Michael Olise sẽ không được đề cập.

Nick Woltemade (Newcastle & ĐT Đức)

“Voller đệ nhị” đầu năm nay vẫn còn đá ở tuyển U21 nhưng nửa năm qua vị trí của anh đã không còn là dấu hỏi ở cấp ĐTQG, khi Woltemade ghi những bàn thắng then chốt trong chiến dịch vòng loại World Cup. Sự thăng tiến của Woltemade đáng kể ở chỗ anh gần như chắc suất World Cup nhờ phong độ trên chính đội tuyển chứ chưa cần đến phong độ ở CLB, dù anh đang chơi rất tốt ở Newcastle.

Hugo Ekitike (Liverpool & ĐT Pháp)

Ekitike đã được triệu tập lên ĐT Pháp hồi cuối tháng 8 khi Rayan Cherki chấn thương, và cho đến lúc này anh vẫn chủ yếu đá dự bị trong 6 trận ra sân cho “Les Bleus”. Nhưng phong độ ở Liverpool đang bảo đảm cho Ekitike cơ hội dự World Cup, với 8 bàn ở Premier League để Liverpool không chìm sâu hơn trong giai đoạn khủng hoảng vừa qua.

Nico O’Reilly (Man City & ĐT Anh)

Mới 20 tuổi và đá tiền vệ tấn công khi ngoi lên từ đội trẻ, nhưng chỉ trong mùa giải này O’Reilly đã tiến bộ vượt bậc khi đá hậu vệ trái cho Man City. Ngôi sao trẻ tuổi này được Thomas Tuchel tin cậy cho đá chính trong trận thắng Serbia 2-0 ở vòng loại World Cup, và có thể nói O’Reilly rất sáng cửa đi World Cup, thậm chí đá chính.

Morgan Rogers & Nico O'Reilly

Morgan Rogers & Nico O'Reilly

Morgan Rogers (Aston Villa & ĐT Anh)

Rogers thực ra đã rực sáng với 14 bàn thắng trong mùa 2024/25, nhưng mùa này anh thực sự trở thành nhân vật chủ lực của Aston Villa trên nhiều khía cạnh, khi kiêm cả ghi bàn (7 bàn), kiến tạo (5), lẫn cả kéo bóng lên từ hàng tiền vệ. Rogers mùa này còn tốt hơn mùa trước, tới mức đang có sự đánh giá nghiêm túc rằng Rogers sẽ đoạt lấy vị trí của Jude Bellingham ở ĐT Anh.

Joan Garcia (Barcelona & ĐT Tây Ban Nha)

Joan Garcia trở lại bắt chính cho Barca gần đây và Barca không những chắc chắn hơn và duy trì mạch thắng, Garcia còn có một số pha cứu thua hết sức ấn tượng khiến Marc-Andre Ter Stegen chỉ biết đăm chiêu trên ghế dự bị. Thủ môn từng khoác áo Espanyol này đã chứng minh anh là thương vụ cực kỳ mát tay của Barca, và chính HLV Luis de la Fuente cũng đang công khai bàn việc cho anh bắt chính ở ĐT Tây Ban Nha.

Joan Garcia còn chưa bắt lần nào ở ĐTQG, nhưng khả năng anh bắt chính tại World Cup 2026 cho Tây Ban Nha là khá cao

Joan Garcia còn chưa bắt lần nào ở ĐTQG, nhưng khả năng anh bắt chính tại World Cup 2026 cho Tây Ban Nha là khá cao

Lennart Karl (Bayern Munich & ĐT Đức)

Karl ở tuổi 17 đã xuất phát một số trận quan trọng cho Bayern Munich ở mọi đấu trường mùa này, bao gồm 1 bàn thắng vào lưới Arsenal. Sự thông minh trong xử lý tình huống và kèo trái khéo léo khiến Karl được xem là sẽ gần như chắc chắn dự World Cup, mặc dù chính Karl còn chưa đá trận nào ở cấp ĐTQG.

Nếu được triệu tập, Karl cũng chưa chắc được đá chính khi những Florian Wirtz, Serge Gnabry và Jamal Musiala đều cạnh tranh vị trí “số 10”, nhưng việc anh được cân nhắc cũng đã cho thấy sự thăng tiến vượt bậc của cầu thủ này.

