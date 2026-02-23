McTominay nói về chuyện trở lại MU, dội gáo nước lạnh vào fan “Quỷ đỏ”

MU lên kế hoạch đại tu tuyến giữa

Manchester United đang hướng tới việc nối dài mạch kết quả tích cực khi làm khách trên sân của Everton tại Hill Dickinson Stadium vào lúc 3h ngày 24/2 (giờ Hà Nội). Một chiến thắng sẽ giúp “Quỷ đỏ” có lợi thế trong cuộc đua top 4, điều từng rất xa vời dưới thời HLV cũ Ruben Amorim nhưng nay trở nên khả thi hơn nhờ cú hích dưới triều đại Michael Carrick.

MU đang thi đấu tốt trở lại

Ở hậu trường, tập đoàn INEOS của đồng sở hữu Jim Ratcliffe đã bắt tay chuẩn bị cho mùa hè với kế hoạch gia cố hàng tiền vệ. Casemiro được xác nhận sẽ ra đi, còn phong độ của Manuel Ugarte tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

Ít nhất hai tân binh được nhắm tới, trong đó có một cái tên đến từ Premier League. Danh sách rút gọn mục tiêu đã giảm mạnh, chỉ còn “5 cái tên” theo tiết lộ của tờ Daily Mail.

McTominay khẳng định hạnh phúc ở Napoli

Một trong những cái tên được liên hệ dai dẳng với Old Trafford là Scott McTominay, cầu thủ từng bị INEOS bán đi vào tháng 8/2024 với giá 30 triệu euro. Tại Napoli, tuyển thủ Scotland thi đấu bùng nổ, được truyền thông Ý gán biệt danh “la Apribottiglie” (kẻ mở nút chai), với 33 lần góp dấu giày vào bàn thắng (23 bàn, 10 kiến tạo) sau 70 trận cho nhà đương kim vô địch Serie A.

McTominay khẳng định không nghĩ về chuyện trở lại MU

Trước tin đồn trở lại Old Trafford, McTominay lên tiếng với Il Corriere dello Sport: “Người đại diện của tôi không liên hệ với bất kỳ ai về tương lai của tôi. Anh ấy chỉ trao đổi với tôi và CLB, không nói gì với báo chí. Tôi cực kỳ hạnh phúc ở đây và luôn là cầu thủ của Napoli. Đó là điều tôi nghĩ tới mỗi ngày. Tương lai rất quan trọng. Tôi có thể thấy mình gắn bó lâu dài với Napoli”.

Phát biểu kể trên gần như khép lại khả năng McTominay tái hợp Manchester United. Dẫu vậy, giới thạo tin chuyển nhượng cho biết “Quỷ đỏ” đang chuyển hướng sang một ngôi sao đắt giá của Aston Villa trong danh sách mua sắm mùa hè, đó là Amadou Onana. Tuy nhiên, thương vụ này cũng chưa có dấu hiệu khả thi với đội chủ sân Old Trafford.