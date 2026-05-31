Messi vô địch World Cup 2022, chờ Ronaldo trả lời ở tuổi 41 "đỉnh cao đời người"

World Cup 2022 khép lại không chỉ bằng chiếc cúp vàng lịch sử của Argentina, mà còn bằng một lời tuyên bố không cần phát ngôn từ Lionel Messi. Đó là lời tuyên bố của vinh quang. Trong khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp tại Lusail, cán cân của cuộc tranh luận vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại đã nghiêng hẳn về phía anh.

Messi giúp Argentina vô địch World Cup 2022

Cristiano Ronaldo, kỳ phùng địch thủ suốt gần hai thập kỷ, buộc phải lùi lại phía sau. Nhưng bóng đá vốn không bao giờ là câu chuyện một chiều, và World Cup 2026 chính là nơi CR7 còn cơ hội trả lời.

🐐 Lịch sử gọi tên Messi, Ronaldo bị bỏ lại phía sau

Sau chức vô địch World Cup 2022, Lionel Messi hoàn toàn xếp trên Cristiano Ronaldo trong mọi bảng xếp hạng vĩ đại. Danh hiệu mà cả sự nghiệp CR7 khát khao đã nằm gọn trong tay người đồng nghiệp khoác áo tuyển Argentina. Messi không chỉ vô địch, anh còn làm điều đó theo cách thuyết phục nhất: thủ lĩnh, ngôi sao số một và linh hồn của tập thể.

Trong khi đó, Ronaldo rời Qatar trong nỗi thất vọng. Bồ Đào Nha bị Morocco loại ở tứ kết, còn bản thân CR7 lần đầu tiên trong sự nghiệp World Cup phải ngồi dự bị ở vòng knock-out. Hình ảnh Ronaldo rơi nước mắt bước vào đường hầm là cái kết buồn cho một kỳ World Cup mà anh đặt rất nhiều kỳ vọng.

Từ thời điểm ấy, World Cup 2026 nghiễm nhiên trở thành giải đấu “sống còn” với Cristiano Ronaldo. Không còn lựa chọn nào khác: nếu muốn níu kéo vị thế ngang hàng với Messi trong lịch sử, CR7 phải vô địch thế giới.

🔥 “Phục thù ở Bắc Mỹ”: lời hẹn bốn năm của gia đình Ronaldo

Sau thất bại trước Morocco, chị gái Katia Aveiro từng công khai nói về việc Ronaldo sẽ “phục thù” tại Bắc Mỹ bốn năm sau. Khi đó, nhiều người cho rằng đó chỉ là lời động viên mang tính gia đình. Nhưng với Ronaldo, mọi phát ngôn đều có thể trở thành động lực.

Ronaldo từng giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO, giờ anh phải làm được điều đó ở World Cup 2026

World Cup 2026 diễn ra khi CR7 đã bước sang tuổi 41. Với số đông, đó là tuổi của sự hoài niệm. Nhưng với Ronaldo, đó có thể là “đỉnh cao đời người” theo cách rất riêng: đỉnh cao của bản lĩnh, của kinh nghiệm và của khát vọng không bao giờ tắt.

Bóng đá từng chứng kiến những huyền thoại khép lại sự nghiệp trong vinh quang muộn màng. Và Ronaldo tin rằng mình cũng có thể làm điều tương tự, dù con đường ấy dốc đứng hơn bất kỳ ai khác.

⚽ Phong độ vẫn ở đó, cuộc đua với Messi chưa kết thúc

Bất chấp tuổi tác, Cristiano Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Chức vô địch Saudi Pro League 2025/26 mà Ronaldo vừa giành được không chỉ chấm dứt cơn khát danh hiệu cho CR7. Hơn thế, nó tiếp cho anh sự tự tin cần thiết trước thềm giải đấu cuộc đời.

Bản thân Ronaldo lúc này đã có 973 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, cột mốc 1.000 bàn đã ở rất gần. Anh cần kỳ World Cup chói sáng, cần đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh cao thế giới để hướng đến chương cuối sự nghiệp huy hoàng.

Mới nhất, ĐT Bồ Đào Nha đã công bố đội hình tham dự vòng chung kết World Cup 2026, và Ronaldo tiếp tục có tên. Như vậy, anh sẽ có kỳ World Cup thứ 6 và có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp. Đây đơn giản là canh bạc cuối mà CR7 không được phép thua.

Đội hình tham dự vòng chung kết World Cup 2026 của ĐT Bồ Đào Nha

🏆 Ý chí Ronaldo và “thế hệ vàng” 849 triệu euro của Bồ Đào Nha

Thứ khiến Cristiano Ronaldo luôn được tôn trọng, ngay cả bởi những người không yêu mến anh, chính là ý chí chiến đấu không ngừng nghỉ. Ronaldo chưa bao giờ bỏ cuộc trước nghịch cảnh, và World Cup 2026 sẽ không phải ngoại lệ.Quan trọng hơn, Bồ Đào Nha lúc này sở hữu một đội hình được định giá lên tới 849 triệu euro – một trong những lực lượng mạnh nhất thế giới. Bruno Fernandes vừa đạt cột mốc 20 kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh sau một mùa giải bùng nổ thực sự.

Rafael Leao và Pedro Neto mang đến tốc độ và đột biến, Ruben Dias là thủ lĩnh hàng phòng ngự. Đặc biệt, bộ ba đang thi đấu cho PSG gồm Vitinha, Nuno Mendes và Joao Neves hứa hẹn tạo nên trục xương sống đầy năng lượng cho "Brazil châu Âu".

Trong một tập thể như vậy, Ronaldo không cần phải gánh vác mọi thứ. Anh chỉ cần là điểm tựa tinh thần, là người xuất hiện đúng lúc ở khoảnh khắc then chốt. Và đây là vai trò CR7 hiểu rõ hơn ai hết.

Messi đã gọi ở Qatar. Lịch sử đang chờ câu trả lời của Cristiano Ronaldo tại Bắc Mỹ. Ở tuổi 41, khi mọi giới hạn tưởng như đã được thiết lập, CR7 vẫn còn một canh bạc cuối cùng: vô địch World Cup để khép lại cuộc tranh luận vĩ đại nhất bóng đá đương đại theo cách không ai ngờ tới.