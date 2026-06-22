Trực tiếp bóng đá Pháp - Iraq: Cột mốc 100 trận chờ Mbappe (World Cup)

4h, 23/6 | SVĐ Philadelphia Pháp 0 - 0 Iraq (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Pháp vs Iraq Iraq Điểm Maignan Kounde Saliba Upamecano Digne Rabiot Kone Barcola Olise Dembele Mbappe Điểm Ali Tahseen Hashem Doski Bayesh Al-Ammari Iqbal Ali Jasim Hussein Al-Hamadi Jasim Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Pháp Pháp Iraq Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Digne, Rabiot, Kone, Barcola, Olise, Dembele, Mbappe Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Ali Jasim, Hussein, Al-Hamadi, Jasim

Cột mốc 100 trận chờ Mbappe

Nếu ra sân vào rạng sáng nay, Kylian Mbappe sẽ đánh dấu 100 trận khoác áo ĐT Pháp. Cột mốc này đến không lâu sau khi anh trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia (58 bàn).

Mbappe ra mắt đội tuyển ở tuổi 18 vào năm 2017. Anh sẽ trở thành cầu thủ thứ 10 cán mốc 100 trận, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian dài để vượt qua kỷ lục 145 trận do thủ thành Hugo Lloris nắm giữ.

Sức mạnh tấn công đáng sợ của ĐT Pháp

Chiến thắng trước Senegal với tỷ số 3-1 ở trận ra quân cho thấy Pháp vẫn là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, dù màn trình diễn chưa thật sự hoàn hảo.

Điểm mạnh nhất của Pháp lúc này nằm ở khả năng tấn công ổn định: ghi bàn trong 14 trận liên tiếp, trong đó 13 trận ghi từ 2 bàn trở lên. Tâm điểm vẫn là Kylian Mbappe. Ngôi sao 27 tuổi không chỉ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trên hàng công, mà còn thiết lập thêm những cột mốc lịch sử khi vượt Olivier Giroud để trở thành chân sút nam vĩ đại nhất của ĐT Pháp (58 bàn).

Iraq: "Nạn nhân" của Haaland và Mbappe

ĐT Iraq bước vào trận đấu sau thất bại 1-4 trước Na Uy. Dù từng có thời điểm gỡ hòa nhờ Aymen Hussein và chơi không tệ trong khoảng 70 phút, đại diện châu Á đã sụp đổ vì các sai lầm cá nhân, bên cạnh màn trình diễn đỉnh cao của Erling Haaland (lập cú dudps0.

Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt như Pháp, kết cục dành cho đội bóng châu Á có lẽ không thay đổi bởi nhà cựu vô địch thế giới sở hữu những "sát thủ" lợi hại không kém Haaland, bao gồm cả Mbappe.