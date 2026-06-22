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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Pháp - Iraq: Cột mốc 100 trận chờ Mbappe (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Kylian Mbappe Đội tuyển Pháp

(4h, 23/6, lượt trận thứ 2 bảng I) Mbappe sẽ có trận đấu thứ 100 cho đội tuyển Pháp nếu ra sân ở cuộc chạm trán Iraq.

   

4h, 23/6 | SVĐ Philadelphia

Pháp
Trực tiếp bóng đá Pháp - Iraq: Cột mốc 100 trận chờ Mbappe (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Pháp - Iraq: Cột mốc 100 trận chờ Mbappe (World Cup) - 1
Iraq
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Pháp - Iraq: Cột mốc 100 trận chờ Mbappe (World Cup) - 1
Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Digne, Rabiot, Kone, Barcola, Olise, Dembele, Mbappe
Trực tiếp bóng đá Pháp - Iraq: Cột mốc 100 trận chờ Mbappe (World Cup) - 1
Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Ali Jasim, Hussein, Al-Hamadi, Jasim

Cột mốc 100 trận chờ Mbappe

Nếu ra sân vào rạng sáng nay, Kylian Mbappe sẽ đánh dấu 100 trận khoác áo ĐT Pháp. Cột mốc này đến không lâu sau khi anh trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia (58 bàn). 

Mbappe ra mắt đội tuyển ở tuổi 18 vào năm 2017. Anh sẽ trở thành cầu thủ thứ 10 cán mốc 100 trận, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian dài để vượt qua kỷ lục 145 trận do thủ thành Hugo Lloris nắm giữ.

Sức mạnh tấn công đáng sợ của ĐT Pháp

Chiến thắng trước Senegal với tỷ số 3-1 ở trận ra quân cho thấy Pháp vẫn là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, dù màn trình diễn chưa thật sự hoàn hảo.

Điểm mạnh nhất của Pháp lúc này nằm ở khả năng tấn công ổn định: ghi bàn trong 14 trận liên tiếp, trong đó 13 trận ghi từ 2 bàn trở lên. Tâm điểm vẫn là Kylian Mbappe. Ngôi sao 27 tuổi không chỉ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trên hàng công, mà còn thiết lập thêm những cột mốc lịch sử khi vượt Olivier Giroud để trở thành chân sút nam vĩ đại nhất của ĐT Pháp (58 bàn).

Iraq: "Nạn nhân" của Haaland và Mbappe

ĐT Iraq bước vào trận đấu sau thất bại 1-4 trước Na Uy. Dù từng có thời điểm gỡ hòa nhờ Aymen Hussein và chơi không tệ trong khoảng 70 phút, đại diện châu Á đã sụp đổ vì các sai lầm cá nhân, bên cạnh màn trình diễn đỉnh cao của Erling Haaland (lập cú dudps0.

Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt như Pháp, kết cục dành cho đội bóng châu Á có lẽ không thay đổi bởi nhà cựu vô địch thế giới sở hữu những "sát thủ" lợi hại không kém Haaland, bao gồm cả Mbappe.

Nhận định tỷ số Pháp vs Iraq (4h00 ngày 23/6, bảng I World Cup 2026): Les Bleus đại thắng?
Nhận định tỷ số Pháp vs Iraq (4h00 ngày 23/6, bảng I World Cup 2026): Les Bleus đại thắng?

Pháp vs Iraq là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 và khả năng cao là đại diện châu Âu sẽ thắng đậm.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/06/2026 18:07 PM (GMT+7)
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