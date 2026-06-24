Tennis đỉnh cao sân cỏ: Sinner tái xuất đấu Norrie, Fonseca đối đầu "hiện tượng"

Jannik Sinner - Cameron Norrie: Khoảng 20h30 ngày 24/6 (trận đơn nam giải giao hữu Giorgio Armani Tennis Classic)

Sau gần một tháng vắng bóng kể từ thất bại gây sốc trước Juan Manuel Cerundolo tại Roland Garros 2026, Sinner sẽ chính thức tái xuất ở giải biểu diễn Giorgio Armani Tennis Classic tại Hurlingham. Đối thủ đầu tiên của tay vợt số 1 thế giới là Cameron Norrie, một chuyên gia sân cỏ giàu kinh nghiệm và nổi tiếng lì lợm trong những loạt bóng bền.

Sinner (bên phải) và trận đấu được chờ đợi với Norrie (bên trái) vào tối 24/6

Đây được xem là màn chạy đà cực kỳ quan trọng của Sinner trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch Wimbledon. Sau quãng thời gian bị nghi ngờ về thể trạng lẫn tâm lý, ngôi sao người Ý chắc chắn muốn nhanh chóng tìm lại cảm giác thi đấu và sự tự tin trên mặt sân cỏ.

Dù chỉ là trận mang tính chất giao hữu biểu diễn, màn so tài này vẫn rất đáng chú ý bởi Norrie sở hữu lối chơi khó chịu, di chuyển bền bỉ và thường tạo ra nhiều áp lực cho các tay vợt tấn công. Trong khi đó, Sinner được kỳ vọng sẽ kiểm chứng lại khả năng giao bóng, di chuyển và độ ổn định sau chuỗi ngày nghỉ vì vấn đề thể lực.

Ở trận đấu diễn ra sau đó là cặp đấu giữa Karen Khachanov (Nga) gặp Martin Damm (Mỹ), ban đầu suất thi đấu thuộc về Novak Djokovic, tuy nhiên hiện ban tổ chức chưa nói rõ lý do vì sao Martin Damm lại "chiếm chỗ" của tay vợt Serbia.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-1.

Iga Swiatek - Emma Navarro: Khoảng 20h30, 24/6 (vòng 2 đơn nữ Homburg Open 2026)

Swiatek bước vào Bad Homburg Open 2026 với rất nhiều áp lực khi đây là giải đấu chạy đà cuối cùng trước Wimbledon, nơi cô đang là đương kim vô địch. Tay vợt Ba Lan chưa thi đấu kể từ thất bại gây sốc trước Marta Kostyuk ở Roland Garros, vì vậy màn tái xuất trên mặt sân cỏ trước Emma Navarro hứa hẹn không hề dễ dàng.

Đương kim vô địch Wimbledon Swiatek (bên phải) so tài với đối thủ có kĩ năng giao bóng rất tốt Navarro (bên trái)

Navarro đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng. Tay vợt người Mỹ vừa vào chung kết Nottingham Open tuần trước và tiếp tục thắng Eva Lys ngay trận ra quân tại Bad Homburg. Lối đánh giàu thể lực cùng khả năng giao bóng hiệu quả trên sân cỏ giúp Navarro trở thành đối thủ rất khó chịu với bất kỳ tay vợt nào.

Thống kê đối đầu cũng cho thấy đây không phải trận đấu dễ thở cho Swiatek. Hai tay vợt từng tạo ra nhiều màn so tài căng thẳng, trong đó Navarro thắng ở lần gặp gần nhất tại Bắc Kinh hồi cuối năm ngoái. Điểm mạnh lớn nhất của Swiatek vẫn là khả năng trả giao bóng và tốc độ điều bóng cực nặng từ cuối sân, nhưng việc chưa thi đấu trận nào trên sân cỏ mùa này có thể khiến cô nhập cuộc chậm.

Ngược lại, Navarro đã có sự thích nghi rất tốt với mặt sân nhanh và hoàn toàn đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co. Dù vậy, đẳng cấp cùng bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng vẫn là lợi thế lớn dành cho Swiatek.

Dự đoán kết quả: Iga Swiatek thắng 2-1.

Joao Fonseca - Giles Hussey: Khoảng 18h, 24/6 (vòng 2 đơn nam Eastbourne 2026)

Fonseca sẽ có màn ra quân đầy đáng chú ý trên mặt sân cỏ Eastbourne khi chạm trán tay vợt chủ nhà Giles Hussey ở vòng 2. Đây được xem là bài kiểm tra thú vị dành cho tài năng trẻ Brazil trong bối cảnh anh vẫn đang tìm kiếm sự ổn định trên mặt sân nhanh nhất mùa giải.

Fonseca cần phải chứng minh nhiều hơn trên mặt sân cỏ

Fonseca bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau chiến dịch Roland Garros cực kỳ ấn tượng, nơi anh lần lượt đánh bại Novak Djokovic và Casper Ruud trước khi dừng bước trước Jakub Mensik. Tuy nhiên, màn thua chóng vánh trước Yannick Hanfmann tại Halle cho thấy tay vợt 19 tuổi vẫn còn nhiều điều phải cải thiện khi chuyển sang sân cỏ.

Ở chiều ngược lại, Hussey đang chơi thứ tennis hay nhất sự nghiệp. Tay vợt người Anh vượt qua vòng loại với các chiến thắng trước James Duckworth và Marco Trungelliti, trước khi tạo địa chấn bằng việc đánh bại Matteo Arnaldi ở vòng 1 Eastbourne. Lợi thế sân nhà cùng khả năng giao bóng ổn định trên mặt sân cỏ giúp Hussey trở thành đối thủ không dễ chịu.

Dù vậy, xét về chất lượng cú đánh cuối sân, tốc độ di chuyển lẫn khả năng tạo đột biến, Fonseca vẫn vượt trội hoàn toàn. Nếu hạn chế được những lỗi tự đánh hỏng và cải thiện tỷ lệ giao bóng một, tay vợt Brazil đủ sức kiểm soát thế trận trước đối thủ có đẳng cấp thấp hơn khá nhiều.

Dự đoán kết quả: Joao Fonseca thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 24/6