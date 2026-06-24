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Tennis đỉnh cao sân cỏ: Sinner tái xuất đấu Norrie, Fonseca đối đầu "hiện tượng"

Sự kiện: ATP Tour WTA Tour Jannik Sinner

Jannik Sinner tái xuất sau cú sốc Roland Garros, Swiatek đại chiến Navarro còn Fonseca chạm trán hiện tượng Hussey. Ngày 24/6 hứa hẹn bùng nổ với loạt trận đỉnh cao trước thềm Wimbledon 2026 cùng hàng loạt màn đấu hấp dẫn tại Eastbourne, Mallorca.

  

Jannik Sinner - Cameron Norrie: Khoảng 20h30 ngày 24/6 (trận đơn nam giải giao hữu Giorgio Armani Tennis Classic)

Sau gần một tháng vắng bóng kể từ thất bại gây sốc trước Juan Manuel Cerundolo tại Roland Garros 2026, Sinner sẽ chính thức tái xuất ở giải biểu diễn Giorgio Armani Tennis Classic tại Hurlingham. Đối thủ đầu tiên của tay vợt số 1 thế giới là Cameron Norrie, một chuyên gia sân cỏ giàu kinh nghiệm và nổi tiếng lì lợm trong những loạt bóng bền.

Sinner (bên phải) và trận đấu được chờ đợi với&nbsp;Norrie (bên trái) vào tối 24/6

Sinner (bên phải) và trận đấu được chờ đợi với Norrie (bên trái) vào tối 24/6

Đây được xem là màn chạy đà cực kỳ quan trọng của Sinner trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch Wimbledon. Sau quãng thời gian bị nghi ngờ về thể trạng lẫn tâm lý, ngôi sao người Ý chắc chắn muốn nhanh chóng tìm lại cảm giác thi đấu và sự tự tin trên mặt sân cỏ.

Dù chỉ là trận mang tính chất giao hữu biểu diễn, màn so tài này vẫn rất đáng chú ý bởi Norrie sở hữu lối chơi khó chịu, di chuyển bền bỉ và thường tạo ra nhiều áp lực cho các tay vợt tấn công. Trong khi đó, Sinner được kỳ vọng sẽ kiểm chứng lại khả năng giao bóng, di chuyển và độ ổn định sau chuỗi ngày nghỉ vì vấn đề thể lực.

Ở trận đấu diễn ra sau đó là cặp đấu giữa Karen Khachanov (Nga) gặp Martin Damm (Mỹ), ban đầu suất thi đấu thuộc về Novak Djokovic, tuy nhiên hiện ban tổ chức chưa nói rõ lý do vì sao Martin Damm lại "chiếm chỗ" của tay vợt Serbia.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-1.

Iga Swiatek - Emma Navarro: Khoảng 20h30, 24/6 (vòng 2 đơn nữ Homburg Open 2026)

Swiatek bước vào Bad Homburg Open 2026 với rất nhiều áp lực khi đây là giải đấu chạy đà cuối cùng trước Wimbledon, nơi cô đang là đương kim vô địch. Tay vợt Ba Lan chưa thi đấu kể từ thất bại gây sốc trước Marta Kostyuk ở Roland Garros, vì vậy màn tái xuất trên mặt sân cỏ trước Emma Navarro hứa hẹn không hề dễ dàng.

Đương kim vô địch Wimbledon Swiatek (bên phải) so tài với đối thủ có kĩ năng giao bóng rất tốt&nbsp;Navarro (bên trái)

Đương kim vô địch Wimbledon Swiatek (bên phải) so tài với đối thủ có kĩ năng giao bóng rất tốt Navarro (bên trái)

Navarro đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng. Tay vợt người Mỹ vừa vào chung kết Nottingham Open tuần trước và tiếp tục thắng Eva Lys ngay trận ra quân tại Bad Homburg. Lối đánh giàu thể lực cùng khả năng giao bóng hiệu quả trên sân cỏ giúp Navarro trở thành đối thủ rất khó chịu với bất kỳ tay vợt nào.

Thống kê đối đầu cũng cho thấy đây không phải trận đấu dễ thở cho Swiatek. Hai tay vợt từng tạo ra nhiều màn so tài căng thẳng, trong đó Navarro thắng ở lần gặp gần nhất tại Bắc Kinh hồi cuối năm ngoái. Điểm mạnh lớn nhất của Swiatek vẫn là khả năng trả giao bóng và tốc độ điều bóng cực nặng từ cuối sân, nhưng việc chưa thi đấu trận nào trên sân cỏ mùa này có thể khiến cô nhập cuộc chậm.

Ngược lại, Navarro đã có sự thích nghi rất tốt với mặt sân nhanh và hoàn toàn đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co. Dù vậy, đẳng cấp cùng bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng vẫn là lợi thế lớn dành cho Swiatek.

Dự đoán kết quả: Iga Swiatek thắng 2-1.

Joao Fonseca - Giles Hussey: Khoảng 18h, 24/6 (vòng 2 đơn nam Eastbourne 2026)

Fonseca sẽ có màn ra quân đầy đáng chú ý trên mặt sân cỏ Eastbourne khi chạm trán tay vợt chủ nhà Giles Hussey ở vòng 2. Đây được xem là bài kiểm tra thú vị dành cho tài năng trẻ Brazil trong bối cảnh anh vẫn đang tìm kiếm sự ổn định trên mặt sân nhanh nhất mùa giải.

Fonseca cần phải chứng minh nhiều hơn trên mặt sân cỏ

Fonseca cần phải chứng minh nhiều hơn trên mặt sân cỏ

Fonseca bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau chiến dịch Roland Garros cực kỳ ấn tượng, nơi anh lần lượt đánh bại Novak Djokovic và Casper Ruud trước khi dừng bước trước Jakub Mensik. Tuy nhiên, màn thua chóng vánh trước Yannick Hanfmann tại Halle cho thấy tay vợt 19 tuổi vẫn còn nhiều điều phải cải thiện khi chuyển sang sân cỏ.

Ở chiều ngược lại, Hussey đang chơi thứ tennis hay nhất sự nghiệp. Tay vợt người Anh vượt qua vòng loại với các chiến thắng trước James Duckworth và Marco Trungelliti, trước khi tạo địa chấn bằng việc đánh bại Matteo Arnaldi ở vòng 1 Eastbourne. Lợi thế sân nhà cùng khả năng giao bóng ổn định trên mặt sân cỏ giúp Hussey trở thành đối thủ không dễ chịu.

Dù vậy, xét về chất lượng cú đánh cuối sân, tốc độ di chuyển lẫn khả năng tạo đột biến, Fonseca vẫn vượt trội hoàn toàn. Nếu hạn chế được những lỗi tự đánh hỏng và cải thiện tỷ lệ giao bóng một, tay vợt Brazil đủ sức kiểm soát thế trận trước đối thủ có đẳng cấp thấp hơn khá nhiều.

Dự đoán kết quả: Joao Fonseca thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 24/6

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis giao hữu - Giorgio Armani Tennis Classic

Thứ tư, 24/06/2026

20:30

 Jannik Sinner Cameron Norrie

22:00

 Karen Khachanov Martin Damm

23:30

 Bahrami / Monica Puig Marcos Baghdatis / Monica Puig

Tennis ATP 250 - Đơn nam - Eastbourne International - vòng 2

Thứ tư, 24/06/2026

17:00

Toby Samuel

Thiago Agustin Tirante

On Sports

18:00

Giles Hussey

Joao Fonseca

On Sports

18:30

Arthur Fery

Juan Manuel Cerundolo

On Sports

20:00

Ugo Humbert

Jenson Brooksby

On Sports

20:00

Daniel Altmaier

Zizou Bergs

On Sports

20:30

Taylor Fritz

Jan Choinski

On Sports

21:30

Gabriel Diallo

Tomas Etcheverry

On Sports

22:00

Jack Draper

Jack Pinnington Jones

On Sports

Tennis ATP 250 - Đơn nam - Mallorca Championships - vòng 2

Thứ tư, 24/06/2026

17:00

Murphy Cassone

Ethan Quinn

On Sports News

17:30

Vit Kopriva

Ignacio Buse

On Sports News

20:00

Adam Walton

Alejandro Davidovich Fokina

On Sports News

22:30

Abedallah Shelbayh

Grigor Dimitrov

On Sports News

Tennis WTA 500 - Đơn nữ - Homburg Open - vòng 2

Thứ tư, 24/06/2026

16:00

Ekaterina Alexandrova

Mirra Andreeva

17:30

Anna Kalinskaya

Gabriela Ruse

17:30

Qinwen Zheng

Clara Tauson

20:30

Iga Swiatek

Emma Navarro

22:00

Karolina Muchova

Irina-Camelia Begu

Tennis Wimbledon - đơn nam - vòng loại 2

Thứ tư, 24/06/2026

17:00

Max Basing

Tom Gentzsch

17:00

Nicolas Mejia

Gustavo Heide

17:00

Remy Bertola

Jurij Rodionov

17:00

Federico Coria

Stefanos Sakellaridis

17:00

Stefano Travaglia

Yi Zhou

17:00

Alexis Galarneau

Oliver Tarvet

17:00

Gauthier Onclin

Shintaro Mochizuki

17:00

Daniel Evans

Tristan Schoolkate

17:00

Bu Yunchaokete

Clement Tabur

17:00

Zsombor Piros

Billy Harris

18:30

Keegan Smith

Moez Echargui

18:30

Borna Gojo

Colton Smith

18:30

Dane Sweeny

Darwin Blanch

18:30

Hugo Gaston

Federico Cina

18:30

Roman Safiullin

Kimmer Coppejans

18:30

Laslo Djere

Michael Zheng

18:30

Jerome Kym

August Holmgren

18:30

Bernard Tomic

Christopher O'Connell

18:30

Paul Jubb

Marcelo Barrios

18:30

Mackenzie McDonald

Roberto Carballes Baena

20:00

Alejandro Moro Canas

Harold Mayot

20:00

Elias Ymer

Timofey Skatov

20:00

Andrea Guerrieri

Kyrian Jacquet

20:00

Soon-Woo Kwon

Arthur Gea

20:00

Tristan Boyer

Andrea Pellegrino

20:00

Aziz Dougaz

Rei Sakamoto

20:00

Pablo Llamas Ruiz

Pol Martin Tiffon

20:00

Nicolai Budkov Kjaer

Matej Dodig

20:00

Vilius Gaubas

Henry Searle

20:00

Luca Nardi

Otto Virtanen

20:00

Jaime Faria

Luka Pavlovic

20:00

Chris Rodesch

Dusan Lajovic

Tennis Wimbledon - đơn nữ - vòng loại 2

Thứ tư, 24/06/2026

17:00

Esther Adeshina

Harmony Tan

17:00

Joanna Garland

Tyra Caterina Grant

17:00

Lulu Sun

Oceane Dodin

17:00

Mananchaya Sawangkaew

Mary Stoiana

17:00

Iryna Shymanovich

Greet Minnen

17:00

Katherine Sebov

Noma Noha Akugue

18:30

Alina Korneeva

Andrea Lazaro Garcia

18:30

Julia Riera

Fiona Crawley

18:30

Kaitlin Quevedo

Claire Liu

18:30

Elena Pridankina

Suzan Lamens

18:30

Katarzyna Kawa

Lucrezia Stefanini

18:30

Erika Andreeva

Kayla Day

20:00

Darja Semenistaja

Nao Hibino

20:00

Anastasia Gasanova

Emerson Jones

20:00

Francisca Jorge

Lina Gjorcheska

20:00

Justina Mikulskyte

Lucia Bronzetti

21:30

Maria Timofeeva

Veronika Podrez

21:30

Tatiana Prozorova

Heather Watson

21:30

Ashlyn Krueger

Mai Hontama

21:30

Polina Iatcenko

Zhuoxuan Bai

21:30

Xiyu Wang

Marina Bassols Ribera

21:30

Robin Montgomery

Elvina Kalieva

21:30

Katie Volynets

Elizara Yaneva

21:30

Ekaterine Gorgodze

Leolia Jeanjean

21:30

Polina Kudermetova

Clervie Ngounoue

21:30

Caroline Werner

Alina Charaeva

21:30

Mariam Bolkvadze

Hayu Kinoshita

21:30

Maria Lourdes Carle

Jeline Vandromme

21:30

Aliaksandra Sasnovich

Storm Hunter

21:30

Bianca Andreescu

Jil Teichmann

21:30

Rebecca Sramkova

Teodora Kostovic

21:30

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Lin Zhu

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Nóng nhất thể thao tối 23/6: Djokovic - Sinner “làm nóng” trước thềm Wimbledon
Nóng nhất thể thao tối 23/6: Djokovic - Sinner “làm nóng” trước thềm Wimbledon

(Tin thể thao) Jannik Sinner và Novak Djokovic đều sẽ tham dự một giải giao hữu trước thềm Wimbledon.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/06/2026 10:09 AM (GMT+7)
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