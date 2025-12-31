Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quế Ngọc Hải chính thức nói lời chia tay Đông Á Thanh Hóa

Sự kiện: Quế Ngọc Hải CLB Thanh Hóa SHB Đà Nẵng

Mới đây, Quế Ngọc Hải đã chính thức gửi lời chia tay Đông Á Thanh Hóa, đồng thời có những chia sẻ tri ân đội bóng xứ Thanh sau 1 năm chơi bóng tại đây...

Quế Ngọc Hải chính thức nói lời chia tay Đông Á Thanh Hóa

Hồi đầu tháng 11 vừa qua, nhiều tờ báo đồng loạt đưa tin, cùng với HLV Choi Won-kwon, Quế Ngọc Hải cũng nói lời chia tay Đông Á Thanh Hóa. Đầu tháng 12 vừa qua, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi trung vệ người Nghệ An tập luyện cùng SHB Đà Nẵng. Tuy vậy, cả Quế Ngọc Hải, Đông Á Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng đều không lên tiếng xác nhận thông tin liên quan đến tương lai của cựu đội trưởng ĐT Việt Nam.

Phải tới mới đây, Quế Ngọc Hải mới chính thức xác nhận chia tay Đông Á Thanh Hóa. Cụ thể, thông qua trang mạng xã hội cá nhân, trung vệ 32 tuổi viết:

Quế Ngọc Hải gửi lời chia tay và tri ân tới Đông Á Thanh Hóa.

Quế Ngọc Hải gửi lời chia tay và tri ân tới Đông Á Thanh Hóa.

"31/12 - ngày đặc biệt để nói những lời tạm biệt và cảm ơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, Ban huấn luyện và đặc biệt là các canh em đồng đội tại đội bóng Đông Á Thanh Hóa. Cảm ơn mọi người vì đã luôn dành cho tôi tình cảm và những điều tốt đẹp. Tôi thật sự rất biết ơn mọi người vì đã chào đón và luôn hỗ trợ tôi. Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì đã được là một phần của đội bóng. Chúc toàn đội may mắn và vững vàng để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Tôi luôn dành sự tôn trọng tới tất cả, các bạn luôn là một phần kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp bóng đá của tôi!..."

Như vậy, 31/12/2025 có lẽ chính là ngày cuối trong thỏa thuận ràng buộc giữa Quế Ngọc Hải và Đông Á Thanh Hóa, và sau ngày này, trung vệ người Nghệ An sẽ trở thành cầu thủ tự do, từ đó có thể ký hợp đồng với SHB Đà Nẵng.

Hồi đầu mùa giải năm nay, Quế Ngọc Hải gia nhập Đông Á Thanh Hóa từ Becamex Bình Dương (giờ là Becamex TP.HCM) theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Sự xuất hiện của anh mang tới nhiều kì vọng cho NHM đội bóng xứ Thanh.

Quế Ngọc Hải tập luyện trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ảnh:&nbsp;SHB Đà Nẵng.

Quế Ngọc Hải tập luyện trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ảnh: SHB Đà Nẵng.

Tuy nhiên trên thực tế cựu thủ quân ĐT Việt Nam không có quá nhiều đóng góp cho Đông Á Thanh Hóa do chấn thương tái phát. Trong 4 tháng ở xứ Thanh, anh thi đấu 6 trong 10 trận ở V.League, nhưng chỉ có hai trận đá trọn vẹn 90 phút, còn lại vào sân thay người với tổng cộng 23 phút trên sân. Trận cuối cùng của trung vệ gốc Nghệ An là hòa HAGL 1-1 vào ngày 9/11.

Sự ra đi của Hải 'Quế' không chỉ có một phần vì chuyên môn mà còn do Đông Á Thanh Hóa đang gặp vấn đề tài chính và đang nợ lương cầu thủ. Do đó bên cạnh Quế Ngọc Hải, trong thời gian tới sẽ có không ít cầu thủ khác sẽ được tạo điều kiện rời đi sớm.

Sự xuất hiện của Quế Ngọc Hải tại sân Hòa Xuân hứa hẹn sẽ trở thành mảnh ghép chiến lược cho hành trình trụ hạng V.League mùa này của SHB Đà Nẵng. Với bề dày kinh nghiệm cùng khả năng chỉ huy hàng thủ, ngôi sao xứ Nghệ được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng Sông Hàn cải thiện tính tổ chức và tạo sự ổn định cần thiết cho các trận đấu tiếp theo.

