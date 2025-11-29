Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
PSG vung tiền gấp đôi Barcelona hỏi mua Rashford, MU mơ phá kỷ lục

Marcus Rashford Paris Saint-Germain
MU có lẽ suy nghĩ nhiều về lời đề nghị của PSG dù cho họ từng xác định bán đứt Marcus Rashford cho Barcelona.

PSG chơi lớn vì Rashford

Rashford đang tỏa sáng rực rỡ tại Barcelona sau khi chuyển đến theo dạng cho mượn từ MU vào mùa hè 2025. Tiền đạo này đã ghi 6 bàn thắng và kiến tạo 9 lần chỉ sau 17 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay.

Những màn trình diễn ấn tượng tại sân Camp Nou khiến Barcelona phải cân nhắc nghiêm túc việc kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 28 triệu bảng vào hè 2025. Đây là mức phí thấp hơn đáng kể so với 40 triệu bảng mà MU sẽ yêu cầu từ bất kỳ đội bóng nào khác.

Rashford được PSG đặc biệt quan tâm

Rashford được PSG đặc biệt quan tâm

Tuy nhiên, sự bùng nổ của Rashford cũng đã đánh động PSG. Theo tờ Fichajes (Tây Ban Nha), đội bóng Thủ đô nước Pháp được cho là đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị ban đầu trị giá 44 triệu bảng, cao gần gấp đôi con số mà Barcelona có thể chi. 

Với tình hình như vậy, MU có thể thay đổi ý định bán đứt Rashford cho Barcelona để ưu tiên đẩy đến PSG. Nếu cần thiết, đại gia Ligue 1 có thể tăng số tiền hỏi mua cầu thủ sinh năm 1997. 

PSG xem Rashford là mảnh ghép lý tưởng để củng cố hàng công. HLV Luis Enrique tin rằng tuyển thủ người Anh hoàn toàn phù hợp với triết lý bóng đá của mình. Ông đã yêu cầu ban lãnh đạo PSG ưu tiên chiêu mộ anh trước thềm mùa giải 2026/27 dù trong đội hình sở hữu Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia hay tài năng trẻ Desire Doue

Mong muốn của Rashford ra sao?

Về phần mình, Rashford bày tỏ rõ mong muốn ở lại Barcelona lâu dài. Khi được hỏi liệu có muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Camp Nou hay không, cầu thủ 28 tuổi trả lời ngắn gọn: "Chắc chắn rồi. Tôi đang rất hạnh phúc tại câu lạc bộ này. Với bất kỳ ai yêu bóng đá, Barcelona đều là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử. Được khoác áo Barcelona là niềm vinh dự lớn lao với bất kỳ cầu thủ nào".

Dù vậy, việc chuyển nhượng theo dạng bán đứt sang Barcelona không hề dễ dàng vì tình hình tài chính không ổn của đội bóng xứ Catalunya. Nhưng Rashford cũng khó lòng trở lại MU khi HLV Ruben Amorim xác định cầu thủ người Anh là gương mặt thừa thãi tại sân Old Trafford.

Trước đây, Garnacho là ngôi sao được tính là cầu thủ đào tạo nội địa (homegrown) được MU bán với giá cao nhất (40 triệu bảng). Nếu Rashford đến PSG với lời đề nghị kể trên, anh sẽ tạo nên kỷ lục mới.

29/11/2025 15:55 PM (GMT+7)
