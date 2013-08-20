Top ghi bàn BÓNG ĐÁ TÂY BAN NHA 2025/2026 mới nhất
Cập nhật ngay sau vòng đấu Top ghi bàn giải vô địch Quốc gia TÂY BAN NHA - LA LIGA, mùa bóng 2025/2026.
|
TT
|
Cầu thủ
|
Đội bóng
|
Số bàn
|
1
|Adrian Liso
|Getafe
|1
|
2
|Álvaro Garcia
|Rayo Vallecano
|1
|
3
|Christantus Uche
|Getafe
|1
|
4
|Diego López
|Valencia
|1
|
5
|Dodi Lukebakio
|Sevilla
|1
|
6
|Ferran Torres
|Barcelona
|1
|
7
|Isi Palazón
|Rayo Vallecano
|1
|
8
|Jeremy Toljan
|Levante
|1
|
9
|Joel Roca
|Girona
|1
|
10
|Jorge de Frutos
|Rayo Vallecano
|1
|
11
|Julián Álvarez
|Atlético Madrid
|1
|
12
|Karl Etta Eyong
|Villarreal
|1
|
13
|Lamine Yamal
|Barcelona
|1
|
14
|Lucien Agoumé
|Sevilla
|1
|
15
|Maroan Sannadi
|Athletic Bilbao
|1
(Top ghi bàn) Cập nhật Top các bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc của giải vô địch quốc gia Anh - NGOẠI HẠNG ANH, mùa bóng 2025-2026.
Theo QH ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/08/2024 14:08 PM (GMT+7)