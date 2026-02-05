Dàn sao Real Madrid bắt đầu nổi loạn thời HLV Arbeloa, chung số phận Alonso?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Nottingham Forest
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Wolfsburg vs Borussia Dortmund
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Wolverhampton Wanderers vs Chelsea
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Fulham vs Everton
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Burnley vs West Ham United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Arsenal vs Sunderland
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Aston Villa
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Barcelona vs Mallorca
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Genoa vs Napoli
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Borussia M'gladbach vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Newcastle United vs Brentford
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thể Công - Viettel vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bayern Munich vs Hoffenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Inter Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Real Betis
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Marseille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Dàn sao Real Madrid bắt đầu nổi loạn thời HLV Arbeloa, chung số phận Alonso?

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid

Chưa tròn một tháng kể từ ngày HLV Alvaro Arbeloa chính thức ngồi ghế nóng, bầu không khí bất ổn đã bắt đầu bao trùm phòng thay đồ Real Madrid. Truyền thông Tây Ban Nha sớm đánh hơi thấy nguy cơ xung đột nội bộ. Nguyên nhân xuất phát từ những lựa chọn chiến thuật bị đánh giá là khó hiểu của Arbeloa.

  

🟨 Ba hậu vệ trái & không ai được dùng

Trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự hàng thủ, Real Madrid vẫn sở hữu tới ba hậu vệ trái thuần túy: Ferland Mendy, Alvaro Carreras và Fran Garcia. Trớ trêu thay, không một cái tên nào trong số này được Arbeloa đặt trọn niềm tin.

Có 3 hậu vệ trái đúng nghĩa nhưng HLV Arbeloa lại tin tưởng sử dụng Camavinga

Có 3 hậu vệ trái đúng nghĩa nhưng HLV Arbeloa lại tin tưởng sử dụng Camavinga

Thay vào đó, vị trí hậu vệ trái lại được giao cho Eduardo Camavinga, một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa. Dưới hệ thống của Arbeloa, hậu vệ trái thường xuyên bó vào trong để tăng quân số tuyến giữa. Tuy vậy, việc “đóng băng” cùng lúc ba hậu vệ và trám một tiền vệ vào vị trí của họ vẫn gây tranh cãi dữ dội.

Câu hỏi được đặt ra: vì sao CLB tích trữ nhiều cầu thủ cho một vị trí rồi lại để họ ngồi ngoài? Hệ quả là rõ ràng: những cái tên mất suất bắt đầu tỏ ra bất mãn.

🟦 Fran Garcia: nạn nhân lớn nhất của triều đại mới

Người chịu thiệt hại nặng nề nhất kể từ khi HLV Arbeloa xuất hiện chính là Fran Garcia. Cầu thủ 26 tuổi chứng kiến cơ hội ra sân teo tóp đáng kể dưới thời HLV mới, dù trước đó anh là phương án dự phòng khá tin cậy.

Kể từ ngày được đưa về lại từ Rayo Vallecano, Fran Garcia đã ra sân 85 trận cho Real Madrid giai đoạn 2023 - 2025, đóng góp 2 bàn thắng, trong đó mùa giải 2024/25, cầu thủ này thi đấu tới 54 trận. Tuy nhiên, sau khi Xabi Alonso bị sa thải và Arbeloa lên thay vào ngày 12/1, phong độ và vị thế của Garcia lao dốc không phanh.

Fran Garcia ít được sử dụng sau khi HLV Alonso rời đi

Fran Garcia ít được sử dụng sau khi HLV Alonso rời đi

Dưới triều đại mới, anh chỉ được thi đấu vỏn vẹn 80 phút trong tổng số 540 phút của đội bóng. Riêng tại La Liga, Fran Garcia chưa một lần xuất hiện trong đội hình xuất phát sau ba vòng đấu.

Đáng nói hơn, số phút của anh còn ít hơn hai cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ là Jorge Cestero và David Jimenez. Nỗi thất vọng càng chồng chất khi nguyện vọng ra đi ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 bị HLV Arbeloa thẳng tay từ chối. Real Madrid không chấp thuận để Garcia gia nhập Bournemouth, thương vụ vốn có thể giúp anh tái ngộ HLV cũ Andoni Iraola.

Hệ quả, Fran Garcia rơi vào tình cảnh như bị “giam lỏng”: không lối thoát, không đảm bảo cơ hội thi đấu.

Tờ Sport bình luận gay gắt: “HLV của Real Madrid ca ngợi cái gọi là "ADN đội bóng", học viện và các giá trị của đội bóng, nhưng hành động của Arbeloa không phản ánh điều đó. Ngay khi đến, Arbeloa đã bó hẹp không gian phát triển của một cầu thủ cây nhà lá vườn như Fran Garcia”. Tờ báo cũng nhấn mạnh: “Arbeloa chỉ sử dụng Fran Garcia ở trận đầu gặp Albacete tại Cúp nhà vua, rút anh ra sau 64 phút và từ đó không bao giờ xếp anh đá chính nữa”.

🟩 Chuyên nghiệp đến cùng, chờ lối thoát mùa hè

Dẫu vậy, điểm tích cực là Fran Garcia vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Hậu vệ từng có 2 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha luôn tập luyện nghiêm túc và là cầu thủ phòng ngự hiếm hoi của Real Madrid không dính chấn thương suốt hai mùa gần đây. Hợp đồng của anh với sân Bernabeu vẫn còn thời hạn đến năm 2027.

Có những vấn đề tồn tại trong nội bộ Real Madrid

Có những vấn đề tồn tại trong nội bộ Real Madrid

Khả năng cao, mong muốn ra đi của Fran Garcia chỉ có thể thành hiện thực vào mùa hè tới. Trong lúc này, “mùi thuốc súng” dưới triều đại Arbeloa rõ ràng đã bắt đầu lan ra, dù đồng hồ mới chỉ điểm trong tháng đầu tiên.

8

Liverpool - Man City 08.02

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 08/02
Thể lệ
Yamal không ngừng ghi bàn, chạm cột mốc chưa từng có ở Barcelona
Yamal không ngừng ghi bàn, chạm cột mốc chưa từng có ở Barcelona

Yamal duy trì chuỗi phong độ thăng hoa từ đầu năm 2026, đồng thời chinh phục cột mốc mới cùng Barcelona.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/02/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN