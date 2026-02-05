Dàn sao Real Madrid bắt đầu nổi loạn thời HLV Arbeloa, chung số phận Alonso?

🟨 Ba hậu vệ trái & không ai được dùng

Trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự hàng thủ, Real Madrid vẫn sở hữu tới ba hậu vệ trái thuần túy: Ferland Mendy, Alvaro Carreras và Fran Garcia. Trớ trêu thay, không một cái tên nào trong số này được Arbeloa đặt trọn niềm tin.

Có 3 hậu vệ trái đúng nghĩa nhưng HLV Arbeloa lại tin tưởng sử dụng Camavinga

Thay vào đó, vị trí hậu vệ trái lại được giao cho Eduardo Camavinga, một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa. Dưới hệ thống của Arbeloa, hậu vệ trái thường xuyên bó vào trong để tăng quân số tuyến giữa. Tuy vậy, việc “đóng băng” cùng lúc ba hậu vệ và trám một tiền vệ vào vị trí của họ vẫn gây tranh cãi dữ dội.

Câu hỏi được đặt ra: vì sao CLB tích trữ nhiều cầu thủ cho một vị trí rồi lại để họ ngồi ngoài? Hệ quả là rõ ràng: những cái tên mất suất bắt đầu tỏ ra bất mãn.

🟦 Fran Garcia: nạn nhân lớn nhất của triều đại mới

Người chịu thiệt hại nặng nề nhất kể từ khi HLV Arbeloa xuất hiện chính là Fran Garcia. Cầu thủ 26 tuổi chứng kiến cơ hội ra sân teo tóp đáng kể dưới thời HLV mới, dù trước đó anh là phương án dự phòng khá tin cậy.

Kể từ ngày được đưa về lại từ Rayo Vallecano, Fran Garcia đã ra sân 85 trận cho Real Madrid giai đoạn 2023 - 2025, đóng góp 2 bàn thắng, trong đó mùa giải 2024/25, cầu thủ này thi đấu tới 54 trận. Tuy nhiên, sau khi Xabi Alonso bị sa thải và Arbeloa lên thay vào ngày 12/1, phong độ và vị thế của Garcia lao dốc không phanh.

Fran Garcia ít được sử dụng sau khi HLV Alonso rời đi

Dưới triều đại mới, anh chỉ được thi đấu vỏn vẹn 80 phút trong tổng số 540 phút của đội bóng. Riêng tại La Liga, Fran Garcia chưa một lần xuất hiện trong đội hình xuất phát sau ba vòng đấu.

Đáng nói hơn, số phút của anh còn ít hơn hai cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ là Jorge Cestero và David Jimenez. Nỗi thất vọng càng chồng chất khi nguyện vọng ra đi ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 bị HLV Arbeloa thẳng tay từ chối. Real Madrid không chấp thuận để Garcia gia nhập Bournemouth, thương vụ vốn có thể giúp anh tái ngộ HLV cũ Andoni Iraola.

Hệ quả, Fran Garcia rơi vào tình cảnh như bị “giam lỏng”: không lối thoát, không đảm bảo cơ hội thi đấu.

Tờ Sport bình luận gay gắt: “HLV của Real Madrid ca ngợi cái gọi là "ADN đội bóng", học viện và các giá trị của đội bóng, nhưng hành động của Arbeloa không phản ánh điều đó. Ngay khi đến, Arbeloa đã bó hẹp không gian phát triển của một cầu thủ cây nhà lá vườn như Fran Garcia”. Tờ báo cũng nhấn mạnh: “Arbeloa chỉ sử dụng Fran Garcia ở trận đầu gặp Albacete tại Cúp nhà vua, rút anh ra sau 64 phút và từ đó không bao giờ xếp anh đá chính nữa”.

🟩 Chuyên nghiệp đến cùng, chờ lối thoát mùa hè

Dẫu vậy, điểm tích cực là Fran Garcia vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Hậu vệ từng có 2 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha luôn tập luyện nghiêm túc và là cầu thủ phòng ngự hiếm hoi của Real Madrid không dính chấn thương suốt hai mùa gần đây. Hợp đồng của anh với sân Bernabeu vẫn còn thời hạn đến năm 2027.

Có những vấn đề tồn tại trong nội bộ Real Madrid

Khả năng cao, mong muốn ra đi của Fran Garcia chỉ có thể thành hiện thực vào mùa hè tới. Trong lúc này, “mùi thuốc súng” dưới triều đại Arbeloa rõ ràng đã bắt đầu lan ra, dù đồng hồ mới chỉ điểm trong tháng đầu tiên.