MU chiếm top 3 Ngoại hạng Anh: 5 trận cầu then chốt, đua vô địch được không?

MU tận dụng thời cơ hoàn hảo

Tận dụng cú sảy chân của Aston Villa trước đó, Manchester United đã hoàn thành mục tiêu 3 điểm khi lội ngược dòng trước Crystal Palace. Đội khách sớm vượt lên ở phút thứ 4 nhờ cú đánh đầu của Maxence Lacroix từ tình huống phạt góc.

MU đã tận dụng quá tốt tấm thẻ đỏ với Lacroix bên phía Crystal Palace

Bước ngoặt đến ngay trước giờ thi đấu thứ 60 khi Lacroix phạm lỗi với Matheus Cunha trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Bruno Fernandes không mắc sai lầm trên chấm phạt đền, quân bình tỷ số cho đội chủ sân Old Trafford. Ít phút sau, chính Fernandes kiến tạo với đường tạt bóng chuẩn xác để Benjamin Sesko đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1.

Chiến thắng giúp Man United có 51 điểm, đứng thứ ba nhờ hơn hiệu số so với Aston Villa.

Lịch thi đấu của MU: Thử thách dồn dập

MU (51 điểm, hạng 3):

- Newcastle (sân khách) – 4/3

- Aston Villa (sân nhà) – 15/3

- Bournemouth (sân khách) – 20/3

- Leeds United (sân nhà) – 11/4

- Chelsea (sân khách) – 18/4

Đây là chuỗi trận mang tính bản lề. Các cuộc đối đầu trực tiếp với Newcastle, Aston Villa và Chelsea sẽ tác động mạnh tới cục diện top 4. Nếu duy trì phong độ hiện tại, đoàn quân của Carrick hoàn toàn có thể củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League.

5 trận đấu tới sẽ rất khó khăn với MU

Cuộc đua căng thẳng: Aston Villa, Liverpool và Chelsea bám sát

Aston Villa (51 điểm, hạng 4) sẽ lần lượt gặp Chelsea, Man United, West Ham, Nottingham Forest và Sunderland.

Liverpool (48 điểm, hạng 5) chạm trán Wolves, Tottenham, Brighton, Fulham và Everton – lịch đấu tiềm ẩn nhiều rủi ro khi phải đối đầu các đội bóng giàu năng lượng.

Chelsea (45 điểm, hạng 6) có lịch đấu nặng bậc nhất với Arsenal, Aston Villa, Newcastle, Everton và Manchester City.

Cuộc đua giành vé Champions League đang bước vào giai đoạn then chốt. Chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến cục diện đảo chiều. Và MU hiểu rằng 5 vòng đấu tới chính là thời điểm để khẳng định tham vọng trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Cửa đua vô địch của MU hẹp nhưng chưa hoàn toàn khép lại

Khoảng cách 13 điểm với đội đầu bảng là con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, việc Arsenal đã đá nhiều hơn một trận và Man City chỉ hơn 8 điểm trong bối cảnh mùa giải vẫn còn chặng đường dài khiến cuộc đua chưa thể ngã ngũ.

Thầy trò Carrick vẫn đang làm tốt công việc của mình

Man United hiện có 51 điểm, Arsenal 64 điểm (đá nhiều hơn 1 trận) và Man City 59 điểm. Về lý thuyết, nếu có thể duy trì chuỗi phong độ cao, “Quỷ đỏ” có thể thu hẹp khoảng cách xuống mức còn đủ để gây áp lực thực sự.

Khác với Arsenal và Man City vẫn phải chia sức cho Champions League và các cúp quốc nội, MU chỉ còn tập trung duy nhất vào Premier League. Không có lịch thi đấu giữa tuần dày đặc, không phải xoay tua đội hình quá nhiều, thể lực và sự chuẩn bị chiến thuật sẽ là điểm cộng lớn.

Trong khi đó, Arsenal và Man City sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải, nơi chỉ một chấn thương trụ cột hay cú sảy chân khi xoay vòng lực lượng cũng có thể làm thay đổi cục diện. Lịch đấu dày đặc thường kéo theo rủi ro phong độ dao động.

Dẫu vậy, để mơ về chức vô địch, MU gần như phải đạt trạng thái “gần hoàn hảo”: thắng gần như toàn bộ các trận còn lại, đặc biệt là những cuộc đối đầu trực tiếp với nhóm trên. Đồng thời, họ cần chờ Arsenal hoặc Man City đánh rơi điểm số nhiều hơn dự kiến.

Cơ hội là có, nhưng không nằm hoàn toàn trong tay MU. Nếu duy trì mạch bất bại, tạo áp lực liên tục và tận dụng tối đa lợi thế nghỉ ngơi, họ hoàn toàn có thể khiến cuộc đua trở nên nghẹt thở ở những vòng cuối.

Trong bóng đá, điều nguy hiểm nhất với đội dẫn đầu không phải là khoảng cách điểm số, mà là cảm giác bị bám đuổi. Nếu MU tiếp tục thắng và rút ngắn cách biệt, áp lực tâm lý sẽ dần chuyển hướng. Và khi đó, cuộc đua vô địch có thể bước sang một chương hoàn toàn khác.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại