MU chiếm top 3 Ngoại hạng Anh: 5 trận cầu then chốt, đua vô địch được không?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs West Ham United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Manchester City vs Nottingham Forest
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Newcastle United vs Manchester United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

MU chiếm top 3 Ngoại hạng Anh: 5 trận cầu then chốt, đua vô địch được không?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Arsenal

Đánh bại Crystal Palace 2-1, Manchester United không chỉ nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời Michael Carrick mà còn vươn lên vị trí thứ ba Premier League. Phía trước “Quỷ đỏ” là 5 vòng đấu then chốt, nơi họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong cuộc đua dự Champions League.

   

MU tận dụng thời cơ hoàn hảo

Tận dụng cú sảy chân của Aston Villa trước đó, Manchester United đã hoàn thành mục tiêu 3 điểm khi lội ngược dòng trước Crystal Palace. Đội khách sớm vượt lên ở phút thứ 4 nhờ cú đánh đầu của Maxence Lacroix từ tình huống phạt góc.

MU đã tận dụng quá tốt tấm thẻ đỏ với Lacroix bên phía Crystal Palace

MU đã tận dụng quá tốt tấm thẻ đỏ với Lacroix bên phía Crystal Palace

Bước ngoặt đến ngay trước giờ thi đấu thứ 60 khi Lacroix phạm lỗi với Matheus Cunha trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Bruno Fernandes không mắc sai lầm trên chấm phạt đền, quân bình tỷ số cho đội chủ sân Old Trafford. Ít phút sau, chính Fernandes kiến tạo với đường tạt bóng chuẩn xác để Benjamin Sesko đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1.

Chiến thắng giúp Man United có 51 điểm, đứng thứ ba nhờ hơn hiệu số so với Aston Villa.

Lịch thi đấu của MU: Thử thách dồn dập

MU (51 điểm, hạng 3):

- Newcastle (sân khách) – 4/3

- Aston Villa (sân nhà) – 15/3

- Bournemouth (sân khách) – 20/3

- Leeds United (sân nhà) – 11/4

- Chelsea (sân khách) – 18/4

Đây là chuỗi trận mang tính bản lề. Các cuộc đối đầu trực tiếp với Newcastle, Aston Villa và Chelsea sẽ tác động mạnh tới cục diện top 4. Nếu duy trì phong độ hiện tại, đoàn quân của Carrick hoàn toàn có thể củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League.

5 trận đấu tới sẽ rất khó khăn với MU

5 trận đấu tới sẽ rất khó khăn với MU

Cuộc đua căng thẳng: Aston Villa, Liverpool và Chelsea bám sát

Aston Villa (51 điểm, hạng 4) sẽ lần lượt gặp Chelsea, Man United, West Ham, Nottingham Forest và Sunderland.

Liverpool (48 điểm, hạng 5) chạm trán Wolves, Tottenham, Brighton, Fulham và Everton – lịch đấu tiềm ẩn nhiều rủi ro khi phải đối đầu các đội bóng giàu năng lượng.

Chelsea (45 điểm, hạng 6) có lịch đấu nặng bậc nhất với Arsenal, Aston Villa, Newcastle, Everton và Manchester City.

Cuộc đua giành vé Champions League đang bước vào giai đoạn then chốt. Chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến cục diện đảo chiều. Và MU hiểu rằng 5 vòng đấu tới chính là thời điểm để khẳng định tham vọng trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Cửa đua vô địch của MU hẹp nhưng chưa hoàn toàn khép lại

Khoảng cách 13 điểm với đội đầu bảng là con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, việc Arsenal đã đá nhiều hơn một trận và Man City chỉ hơn 8 điểm trong bối cảnh mùa giải vẫn còn chặng đường dài khiến cuộc đua chưa thể ngã ngũ.

Thầy trò Carrick vẫn đang làm tốt công việc của mình

Thầy trò Carrick vẫn đang làm tốt công việc của mình

Man United hiện có 51 điểm, Arsenal 64 điểm (đá nhiều hơn 1 trận) và Man City 59 điểm. Về lý thuyết, nếu có thể duy trì chuỗi phong độ cao, “Quỷ đỏ” có thể thu hẹp khoảng cách xuống mức còn đủ để gây áp lực thực sự.

Khác với Arsenal và Man City vẫn phải chia sức cho Champions League và các cúp quốc nội, MU chỉ còn tập trung duy nhất vào Premier League. Không có lịch thi đấu giữa tuần dày đặc, không phải xoay tua đội hình quá nhiều, thể lực và sự chuẩn bị chiến thuật sẽ là điểm cộng lớn.

Trong khi đó, Arsenal và Man City sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải, nơi chỉ một chấn thương trụ cột hay cú sảy chân khi xoay vòng lực lượng cũng có thể làm thay đổi cục diện. Lịch đấu dày đặc thường kéo theo rủi ro phong độ dao động.

Dẫu vậy, để mơ về chức vô địch, MU gần như phải đạt trạng thái “gần hoàn hảo”: thắng gần như toàn bộ các trận còn lại, đặc biệt là những cuộc đối đầu trực tiếp với nhóm trên. Đồng thời, họ cần chờ Arsenal hoặc Man City đánh rơi điểm số nhiều hơn dự kiến.

Cơ hội là có, nhưng không nằm hoàn toàn trong tay MU. Nếu duy trì mạch bất bại, tạo áp lực liên tục và tận dụng tối đa lợi thế nghỉ ngơi, họ hoàn toàn có thể khiến cuộc đua trở nên nghẹt thở ở những vòng cuối.

Trong bóng đá, điều nguy hiểm nhất với đội dẫn đầu không phải là khoảng cách điểm số, mà là cảm giác bị bám đuổi. Nếu MU tiếp tục thắng và rút ngắn cách biệt, áp lực tâm lý sẽ dần chuyển hướng. Và khi đó, cuộc đua vô địch có thể bước sang một chương hoàn toàn khác.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại

MU chiếm top 3 Ngoại hạng Anh: 5 trận cầu then chốt, đua vô địch được không? - 4

HLV Glasner chỉ trích quả 11m & thẻ đỏ, tố Cunha diễn kịch giúp MU hưởng lợi
HLV Glasner chỉ trích quả 11m & thẻ đỏ, tố Cunha diễn kịch giúp MU hưởng lợi

HLV Oliver Glasner bày tỏ sự không hài lòng với quyết định thổi phạt đền và rút thẻ đỏ của trọng tài trong thất bại 1-2 của Crystal Palace trước...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/03/2026 08:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN