Tranh cãi Ngoại hạng Anh: Man City bị khiếu nại trận thắng Nottingham Forest

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Tranh cãi Ngoại hạng Anh: Man City bị khiếu nại trận thắng Nottingham Forest

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Nottingham Forest

Nottingham Forest đã chính thức gửi đơn khiếu nại về công tác trọng tài trong trận thua 1-2 trước Man City ở vòng 18 Ngoại hạng Anh.

   

Nottingham Forest khiếu nại sau trận thua Man City

HLV Sean Dyche của Nottingham Forest cho rằng bàn thắng quyết định ở phút 83 của Rayan Cherki lẽ ra không được công nhận do trước đó đã có pha phạm lỗi với Morgan Gibbs White. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh trung vệ Ruben Dias của Man City đáng lẽ phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai.

Tranh cãi Ngoại hạng Anh: Man City bị khiếu nại trận thắng Nottingham Forest - 1

HLV Sean Dyche của Nottingham Forest cho rằng rằng trung vệ Ruben Dias đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ trong hiệp hai

Nottingham Forest đã gửi yêu cầu chính thức tới PGMOL, cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp của Anh, đề nghị cung cấp băng ghi âm trao đổi giữa các trọng tài trên sân và tổ VAR ở những thời điểm then chốt của trận đấu, nhằm hiểu rõ hơn các quyết định của trọng tài chính Rob Jones.

Theo quy định hiện hành, VAR không có thẩm quyền can thiệp trong các tình huống thẻ vàng thứ hai, điều này khiến tổ trọng tài không thể xem xét lại pha phạm lỗi của Dias. Trung vệ người Bồ Đào Nha trước đó đã bị thẻ vàng trong hiệp một vì phản ứng, nhưng vẫn thoát thẻ vàng thứ hai sau pha kéo ngã tiền đạo Igor Jesus của Nottingham Forest khi cầu thủ này đang băng lên phản công ngay đầu hiệp hai.

HLV Dyche bức xúc nói: “Họ nói đó là một tai nạn. Nhưng nếu đó là ‘tai nạn’ khi đối phương đang thoát xuống đối mặt khung thành, thì ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra: thẻ đỏ. Vậy tại sao lại gọi đó là tai nạn và cậu ta (Dias) không bị thẻ vàng?”.

Tôi thực sự thấy khó hiểu. Đây là những tình huống rất đơn giản. Cứ rút thẻ vàng thứ hai là xong, ‘mời anh ra sân’. Tôi thực sự choáng váng”.

Dias đáng lẽ bị thẻ đỏ?

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Dermot Gallagher cũng cho rằng Dias đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân, chia sẻ trên chương trình Ref Watch của Sky Sports News, dù ông không đồng tình với HLV Dyche về bàn thắng thứ hai của Man City.

“Việc đó có phải tai nạn hay không không quan trọng. Đó là thẻ vàng thứ hai, bởi đó là tình huống ngăn chặn pha tấn công triển vọng”, Gallagher nhận định.

Đây đã là lần thứ hai trong tháng này Nottingham Forest gửi đơn khiếu nại chính thức tới PGMOL, sau khi họ cho rằng James Tarkowski của Everton đáng lẽ phải bị truất quyền thi đấu trong trận Nottingham Forest thua 0-3 tại sân Hill Dickinson hồi đầu tháng 12.

Phía Nottingham Forest tin rằng việc lên tiếng sẽ mở ra một cuộc thảo luận rộng hơn về công tác trọng tài tại Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời giúp họ nhận được những phản hồi rõ ràng về các quyết định gây tranh cãi ở trận đấu gần nhất.

8

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Việt Nam
U23 Jordan
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 06/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/12/2025 01:07 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN