Tranh cãi Ngoại hạng Anh: Man City bị khiếu nại trận thắng Nottingham Forest

Nottingham Forest khiếu nại sau trận thua Man City

HLV Sean Dyche của Nottingham Forest cho rằng bàn thắng quyết định ở phút 83 của Rayan Cherki lẽ ra không được công nhận do trước đó đã có pha phạm lỗi với Morgan Gibbs White. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh trung vệ Ruben Dias của Man City đáng lẽ phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai.

HLV Sean Dyche của Nottingham Forest cho rằng rằng trung vệ Ruben Dias đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ trong hiệp hai

Nottingham Forest đã gửi yêu cầu chính thức tới PGMOL, cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp của Anh, đề nghị cung cấp băng ghi âm trao đổi giữa các trọng tài trên sân và tổ VAR ở những thời điểm then chốt của trận đấu, nhằm hiểu rõ hơn các quyết định của trọng tài chính Rob Jones.

Theo quy định hiện hành, VAR không có thẩm quyền can thiệp trong các tình huống thẻ vàng thứ hai, điều này khiến tổ trọng tài không thể xem xét lại pha phạm lỗi của Dias. Trung vệ người Bồ Đào Nha trước đó đã bị thẻ vàng trong hiệp một vì phản ứng, nhưng vẫn thoát thẻ vàng thứ hai sau pha kéo ngã tiền đạo Igor Jesus của Nottingham Forest khi cầu thủ này đang băng lên phản công ngay đầu hiệp hai.

HLV Dyche bức xúc nói: “Họ nói đó là một tai nạn. Nhưng nếu đó là ‘tai nạn’ khi đối phương đang thoát xuống đối mặt khung thành, thì ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra: thẻ đỏ. Vậy tại sao lại gọi đó là tai nạn và cậu ta (Dias) không bị thẻ vàng?”.

Tôi thực sự thấy khó hiểu. Đây là những tình huống rất đơn giản. Cứ rút thẻ vàng thứ hai là xong, ‘mời anh ra sân’. Tôi thực sự choáng váng”.

Dias đáng lẽ bị thẻ đỏ?

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Dermot Gallagher cũng cho rằng Dias đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân, chia sẻ trên chương trình Ref Watch của Sky Sports News, dù ông không đồng tình với HLV Dyche về bàn thắng thứ hai của Man City.

“Việc đó có phải tai nạn hay không không quan trọng. Đó là thẻ vàng thứ hai, bởi đó là tình huống ngăn chặn pha tấn công triển vọng”, Gallagher nhận định.

Đây đã là lần thứ hai trong tháng này Nottingham Forest gửi đơn khiếu nại chính thức tới PGMOL, sau khi họ cho rằng James Tarkowski của Everton đáng lẽ phải bị truất quyền thi đấu trong trận Nottingham Forest thua 0-3 tại sân Hill Dickinson hồi đầu tháng 12.

Phía Nottingham Forest tin rằng việc lên tiếng sẽ mở ra một cuộc thảo luận rộng hơn về công tác trọng tài tại Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời giúp họ nhận được những phản hồi rõ ràng về các quyết định gây tranh cãi ở trận đấu gần nhất.