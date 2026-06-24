Trực tiếp chuyển nhượng 24/6: Real gây sốc với siêu dự bị Arsenal, MU rộng cửa đón Tchouameni
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng ngày 24/6.
Theo ESPN , Real Madrid đang quan tâm đến khả năng chiêu mộ hậu vệ đa năng Piero Hincapie của Arsenal. Tuyển thủ quốc gia Ecuador được cho là phù hợp với mẫu hậu vệ thuận chân trái mà HLV trưởng Jose Mourinho mong muốn, bên cạnh khả năng đá tốt cả hậu vệ trái lẫn trung vệ.
Cách đây chưa lâu, Real cũng nhắm tới một ngôi sao hàng thủ khác của Arsenal là Riccardo Calafiori, dù vậy Arsenal không có ý định bán ngôi sao người Italia.
Theo nhà báo Gianluigi Longari của SportItalia, Real Madrid sẵn sàng để tiền vệ Aurelien Tchouameni ra đi trong mùa hè. Thời gian qua, MU rất tích cực liên hệ với tuyển thủ Pháp trong nỗ lực gia cố tuyến giữa, vì vậy động thái từ Real là tin vui dành cho "Quỷ đỏ".
Một "thầy phù thủy" ở Ghana tuyên bố sẽ khiến Harry Kane không thể thi đấu tốt ở trận đấu giữa đội tuyển Ghana và đội tuyển Anh (3h, 24/6).
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/06/2026 00:00 AM (GMT+7)