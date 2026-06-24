Trực tiếp chuyển nhượng 24/6: Real gây sốc với siêu dự bị Arsenal, MU rộng cửa đón Tchouameni

Real Madrid gây sốc với siêu dự bị Arsenal

Theo ESPN , Real Madrid đang quan tâm đến khả năng chiêu mộ hậu vệ đa năng Piero Hincapie của Arsenal. Tuyển thủ quốc gia Ecuador được cho là phù hợp với mẫu hậu vệ thuận chân trái mà HLV trưởng Jose Mourinho mong muốn, bên cạnh khả năng đá tốt cả hậu vệ trái lẫn trung vệ.

Cách đây chưa lâu, Real cũng nhắm tới một ngôi sao hàng thủ khác của Arsenal là Riccardo Calafiori, dù vậy Arsenal không có ý định bán ngôi sao người Italia.