Tranh cãi boxing VN: Nguyễn Văn Hải được chấm thắng từ Hội đồng giám định quốc tế

⭐ Hội đồng giám định quốc tế chấm Nguyễn Văn Hải thắng điểm

Trước đó, ngày 22/6, Liên đoàn Boxing TP.HCM (HBF) đã tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Trịnh Văn Trí, đại diện chính thức và là nhà quản lý của võ sĩ Nguyễn Văn Hải đề nghị xem xét lại kết quả trận đấu vô địch hạng Featherweight giữa Nguyễn Văn Hải và Lý Quốc Dũng ở giải Trigger Promotion 8 kết thúc ngày 21/6.

Nguyễn Văn Hải (quần trắng) được chấm thắng trận sau kết quả phúc khảo từ Hội đồng giám định quốc tế

Đây là trận đấu đã tạo nên làng sóng phẫn nộ rất lớn từ dư luận, gây xôn xao cộng đồng võ thuật suốt những ngày qua và đặt dấu hỏi về tính công bằng trong các trận đấu võ thuật chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Mặc dù tổ trọng tài đã chấm Lý Quốc Dũng thắng điểm 58-56, giới chuyên môn và khán giả bày tỏ sự bất bình khi cho rằng Văn Hải mới là người xứng đáng giành được đai khi tạo nên thế trận nhỉnh hơn và có nhiều đòn chính xác hơn. Điều này dẫn đến đơn khiếu nại từ đội ngũ của Nguyễn Văn Hải.

HBF sau khi ra soát lại hồ sơ đã chấp thuận tiếp nhận khiếu nại theo đúng trình tự chuyên môn và chuyển toàn bộ tài liệu, bảng điểm cùng băng ghi hình trận đấu đến Hội đồng giám định quốc tế độc lập để thực hiện phúc khảo.

Vào ngày 25/6 mới đây, HBF thông báo kết quả chính thức từ Hội đồng giám định quốc tế. Theo bảng điểm phúc khảo, Nguyễn Văn Hải được xác định là người giành chiến thắng với tỷ số 57-56.

⚡ Nguyễn Văn Hải sẽ được trả lại đai, tổ trọng tài không bị kỷ luật

Với kết quả này, Nguyễn Văn Hải mới chính là võ sĩ giành được chiếc đai vô địch hạng Featherweight của sự kiện võ thuật danh giá Trigger Promotion 8. Theo đại diện của HBF, Liên đoàn sẽ hướng dẫn ban tổ chức giải hoàn tất các thủ tục để trao lại chiếc đai vô địch cho Nguyễn Văn Hải theo đúng kết quả chuyên môn. Buổi lễ dự kiến sẽ tổ chức một cách trang trọng nhất để vinh danh nhà vô địch một cách xứng đáng.

Văn Hải sẽ được trao lại chiếc đai vô địch

Đáng chú ý, HBF khẳng định kết quả ban đầu không được xem là lỗi của tổ giám định hay trọng tài làm nhiệm vụ. Theo Liên đoàn, trong môn boxing chuyên nghiệp, mỗi giám định viên thực hiện việc chấm điểm một cách độc lập, dựa trên góc quan sát và nhận định chuyên môn của mình.

Vì vậy, việc xuất hiện kết quả khác nhau giữa chấm điểm ban đầu và phúc khảo không đồng nghĩa với việc có sai phạm trong công tác điều hành trận đấu. Trên cơ sở đó, HBF xác định không áp dụng bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với các giám định viên tham gia làm nhiệm vụ tại trận đấu này.

Đại diện HBF nhận định việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại lần này thể hiện cơ chế kiểm tra, giám sát chuyên môn minh bạch trong hoạt động boxing chuyên nghiệp. Việc sử dụng Hội đồng giám định quốc tế độc lập để phúc khảo đã góp phần bảo đảm tính khách quan, công bằng và củng cố niềm tin của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đối với các giải đấu quyền Anh trong nước.