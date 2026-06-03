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Sao đắt giá nhất World Cup: Yamal - Haaland - Mbappe thống trị, Messi cao hơn Ronaldo

Sự kiện: World Cup 2026 Kylian Mbappe Ousmane Dembele

World Cup 2026 sẽ quy tụ những cầu thủ đắt giá nhất thế giới tới tham dự và giải đấu có đủ những cầu thủ được định giá nhiều nhất thời điểm hiện tại.

   

Các kỳ World Cup luôn được xem là thời điểm quy tụ những danh thủ hàng đầu của bóng đá thế giới, với giá trị chuyển nhượng thuộc hàng cao nhất. 2026 cũng sẽ không phải ngoại lệ, khi các đội tuyển lớn của World Cup năm nay cũng là những đội tuyển có dàn sao đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng.

World Cup 2026, giải đấu những cầu thủ đắt giá nhất thế giới sắp góp mặt

World Cup 2026, giải đấu những cầu thủ đắt giá nhất thế giới sắp góp mặt

Trang thống kê chuyển nhượng Transfermarkt đã công bố giá trị mới nhất của làng cầu thủ. Top 3 thuộc về Lamine Yamal (TBN), Erling Haaland (Na Uy) và Kylian Mbappe (Pháp) với đồng trị giá 200 triệu euro. Vinicius (Brazil), Pedri (TBN) và Michael Olise (Pháp) hoàn tất top 6 với trị giá 150 triệu euro, trong khi cặp tiền vệ người Bồ Đào Nha của PSG, Joao Neves và Vitinha, cùng có trị giá 140 triệu euro. Jude Bellingham (Anh) là một cầu thủ khác cũng có trị giá 140 triệu euro.

Từ vị trí thứ 10 trở đi có 4 cầu thủ trị giá 120 triệu euro gồm Federico Valverde (Uruguay), Declan Rice (Anh), Desire Doue (Pháp) và Bukayo Saka (Anh). Moises Caicedo (Ecuador) và Florian Wirtz (Đức) cùng 110 triệu euro, trong khi Alexander Isak (Thụy Điển), Jamal Musiala (Đức) và Ousmane Dembele (Pháp) là những cầu thủ cuối cùng trong nhóm có trị giá 100 triệu euro trở lên.

Top 25 cầu thủ đắt giá nhất World Cup 2026

1 - 2 - 3: Lamine Yamal (TBN), Erling Haaland (Na Uy) & Kylian Mbappe (Pháp) - cùng 200 triệu euro.

4 - 5 - 6: Vinicius (Brazil), Pedri (TBN) & Michael Olise (Pháp): cùng 150 triệu euro.

7 - 8 - 9: Joao Neves & Vitinha (BĐN) & Jude Bellingham (Anh): cùng 140 triệu euro.

10 - 11 - 12 - 13: Federico Valverde (Uruguay), Desire Doue (Pháp), Declan Rice (Anh) & Bukayo Saka (Anh): cùng 120 triệu euro.

14 - 15: Moises Caicedo (Ecuador) & Florian Wirtz (Đức): cùng 110 triệu euro.

16 - 17 - 18: Alexander Isak (Thụy Điển), Jamal Musiala (Đức) & Ousmane Dembele (Pháp): cùng 100 triệu euro.

19 đến 25: Ryan Gravenberch (Hà Lan), Aleksandar Pavlovic (Đức), Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ), Julian Alvarez (Argentina), Enzo Fernandez (Argentina), William Saliba (Pháp) & Yan Diomande (Bờ Biển Ngà): cùng 90 triệu euro.

World Cup năm nay có rất nhiều cầu thủ lứa tuổi U21 được định giá cao. Sau Yamal, Neves và Doue còn có Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ), Yan Diomande (Bờ Biển Ngà), Warren Zaire-Emery (Pháp), Pau Cubarsi (TBN), Luka Vuskovic (Croatia), Lennart Karl (Đức), Johan Manzambi (Thụy Sĩ) và Ayyoub Bouaddi (Morocco) có trị giá từ 50 triệu euro trở lên.

Top 10 cầu thủ U21 đắt giá nhất World Cup 2026

1. Lamine Yamal (TBN): 200 triệu euro.

2. Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ): 90 triệu euro.

3. Yan Diomande (Bờ Biển Ngà): 90 triệu euro.

4. Warren Zaire-Emery (Pháp): 80 triệu euro.

5. Pau Cubarsi (TBN): 80 triệu euro.

6. Luka Vuskovic (Croatia): 60 triệu euro.

7. Lennarl Karl (Đức): 60 triệu euro.

8. Johan Manzambi (Thụy Sĩ): 50 triệu euro.

9. Ayyoub Bouaddi (Morocco): 50 triệu euro.

10. Can Uzun (Thổ Nhĩ Kỳ): 45 triệu euro.

Trị giá cầu thủ của Transfermarkt không chỉ phụ thuộc vào đẳng cấp và phong độ mà đôi khi còn ảnh hưởng bởi yếu tố tuổi tác, tức một cầu thủ khi dần già đi sẽ có giá trị bán lại thấp dần. Do đó đương kim Quả bóng Vàng Ousmane Dembele không nằm trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất giải đấu, dù thực tế đẳng cấp của anh chẳng kém ai.

Cũng vì thế mà các cầu thủ sau tuổi 32 thường giá thấp dù đẳng cấp vẫn cao. Với danh sách này, chúng ta sẽ thấy sự góp mặt của những Messi, Ronaldo, Neuer, Mahrez, nhưng các cầu thủ trẻ hơn dẫn đầu danh sách do giá trị cao hơn, như Salah, Van Dijk, Courtois, Alisson, Son Heung Min, Xhaka, Casemiro và Neymar.

Top các cầu thủ từ 32 tuổi trở lên đắt giá nhất World Cup 2026

1. Mohamed Salah (Ai Cập): 30 triệu euro.

2. Virgil Van Dijk (Hà Lan): 18 triệu euro.

3. Thibaut Courtois (Bỉ): 18 triệu euro.

4. Alisson (Brazil): 17 triệu euro.

5. Lionel Messi (Argentina): 15 triệu euro.

6. Emiliano Martinez (Argentina): 15 triệu euro.

7. Son Heung Min (Hàn Quốc): 15 triệu euro.

8. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): 12 triệu euro.

9. Granit Xhaka (Thụy Sĩ): 10 triệu euro.

10. Antonio Rudiger (Đức): 9 triệu euro.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/06/2026 18:11 PM (GMT+7)
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