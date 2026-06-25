Trực tiếp chuyển nhượng 25/6: Barcelona chuẩn bị đề nghị 150 triệu euro hỏi mua Julian Alvarez
Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 25/6.
Cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Alex Scott đang nóng lên khi cả Manchester United lẫn Arsenal đều đưa ngôi sao của Bournemouth vào tầm ngắm. Theo Daily Mail, HLV của "Quỷ đỏ" muốn tăng cường tuyến giữa trong bối cảnh Manuel Ugarte có thể ra đi, nhưng Bournemouth chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được khoảng 60 triệu bảng.
Scott, 22 tuổi, là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội chủ sân Vitality mùa trước và hiện cũng đang được CLB xúc tiến gia hạn hợp đồng để giữ chân trước sự chèo kéo của các ông lớn.
Theo El Chiringuito, Barcelona đang chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 150 triệu euro tới Atletico Madrid nhằm chiêu mộ Julian Alvarez. Đội bóng xứ Catalunya xem tiền đạo người Argentina là mục tiêu số một để tăng cường hàng công và sẵn sàng tạo nên một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử CLB.
Dù Nico Schlotterbeck vừa dính chấn thương mắt cá chân và dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng hai tháng, Real Madrid vẫn giữ nguyên sự quan tâm dành cho trung vệ của Borussia Dortmund. Theo Mundo Deportivo, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh giá cao năng lực của tuyển thủ Đức và không xem chấn thương hiện tại là rào cản lớn đối với kế hoạch chuyển nhượng dài hạn.
TEAMtalk cho biết Tottenham đang theo dõi sát tình hình của tiền vệ tấn công Nico Paz. Cầu thủ thuộc biên chế Como được cho là có điều khoản cho phép Real Madrid mua lại với giá khoảng 9 triệu euro. “Spurs” muốn chờ diễn biến giữa Como và Real trước khi quyết định có chính thức nhập cuộc hay không.
Theo The Athletic, Aston Villa đã bày tỏ sự quan tâm tới tiền đạo Jarrod Bowen của West Ham. HLV Unai Emery rất ngưỡng mộ tuyển thủ Anh và Villa sẵn sàng chi khoảng 50 triệu bảng để thuyết phục đội bóng thành London nhả người, dù West Ham vẫn muốn giữ Bowen vì mục tiêu trở lại Premier League.
Ở chiều ngược lại, Sky Sports tiết lộ Villa đã thông báo với Arsenal, Manchester United, Chelsea và Paris Saint-Germain rằng Morgan Rogers không phải để bán trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.
Liverpool và Newcastle đều theo sát tiền đạo Matias Fernandez-Pardo của Lille sau mùa giải bùng nổ với 13 lần góp dấu giày vào bàn thắng sau 29 trận tại Ligue 1. Theo Daily Mail, Liverpool xem chân sút 21 tuổi là phương án thay thế nếu không thể chiêu mộ Yan Diomande của RB Leipzig, người được định giá tới 120 triệu euro. Trong khi đó, Newcastle cũng đang theo đuổi Said El Mala của FC Cologne nhằm tìm người thay Anthony Gordon, sau khi tuyển thủ Anh chuyển sang Barcelona với giá 70 triệu euro.
Manchester City đã gia nhập cuộc đua chiêu mộ hậu vệ phải Malo Gusto của Chelsea. Nhà báo Nicolo Schira cho biết đội chủ sân Etihad đánh giá cao cầu thủ 23 tuổi và xem anh là phương án lâu dài cho vị trí hậu vệ phải.
Nếu thương vụ thành công, Gusto nhiều khả năng sẽ tái ngộ HLV Enzo Maresca, người được cho là sắp thay thế Pep Guardiola dẫn dắt Man City. Chelsea từng bỏ ra 30 triệu bảng để đưa hậu vệ người Pháp về Stamford Bridge vào tháng 1/2023 và hiện chưa muốn dễ dàng để anh ra đi.
ĐT Brazil vẫn sống dưới cái bóng quá khứ huy hoàng và đối mặt bài toán lớn mang tên Neymar Junior trong hành trình chinh phục World Cup 2026. Nhiều...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/06/2026 02:01 AM (GMT+7)