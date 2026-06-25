Trực tiếp chuyển nhượng 25/6: Barcelona chuẩn bị đề nghị 150 triệu euro hỏi mua Julian Alvarez

MU và Arsenal cạnh tranh Alex Scott, Bournemouth hét giá 60 triệu bảng

Cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Alex Scott đang nóng lên khi cả Manchester United lẫn Arsenal đều đưa ngôi sao của Bournemouth vào tầm ngắm. Theo Daily Mail, HLV của "Quỷ đỏ" muốn tăng cường tuyến giữa trong bối cảnh Manuel Ugarte có thể ra đi, nhưng Bournemouth chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được khoảng 60 triệu bảng.

Scott, 22 tuổi, là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội chủ sân Vitality mùa trước và hiện cũng đang được CLB xúc tiến gia hạn hợp đồng để giữ chân trước sự chèo kéo của các ông lớn.