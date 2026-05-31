Haaland cùng dàn sao Ngoại hạng Anh hả hê Arsenal thua chung kết Cúp C1

Chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau khi Arsenal thất bại trong trận chung kết Champions League trước PSG, Erling Haaland đã đăng tải một bức ảnh tự sướng cùng ba người bạn đang tươi cười rạng rỡ. Trong ảnh, tiền đạo của Man City nở nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.

Tiền đạo người Na Uy nhiều lần va chạm với Gabriel

Trong quá khứ, Erling Haaland đã nhiều lần va chạm gay gắt với hậu vệ Gabriel, người đã sút hỏng quả luân lưu quyết định khiến Arsenal mất chiếc cúp C1 đầu tiên trong lịch sử.

Năm 2024, Haaland đã ném bóng vào cầu thủ người Brazil trước khi Gabriel trả đũa bằng cách ăn mừng ngay trước mặt tiền đạo người Na Uy trong trận lượt về. Mới tháng trước, cả hai đã đối đầu trực tiếp khi Man City đánh bại Arsenal 2-1 tại sân Emirates. Trước đó, Haaland cũng từng nổi tiếng với câu nói bảo HLV Mikel Arteta "hãy khiêm tốn".

Bài đăng của Richarlison

Đáng chú ý, Haaland không phải là ngôi sao duy nhất hả hê trước thất bại của Arsenal. Hậu vệ của Tottenham Djed Spence cũng đăng tải biểu tượng cảm xúc hình đôi mắt và ổ khóa đã mở khóa, đồng thời trích dẫn một bài đăng của Arsenal từ tháng 2, khi Pháo thủ chế giễu anh trong trận derby Bắc London. Trong khi đó, một ngôi sao khác của Tottenham là Richarlison đăng tải một video trên Instagram về một cậu bé đang khóc rồi bắt đầu cười sau khi Arsenal thua trận.