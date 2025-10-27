Man City đứt chuỗi bất bại: Villa Park lại hóa "tử địa", Haaland khiến Pep rối như tơ vò

⚽Villa Park trở thành nỗi ám ảnh của Man City

Liên tục trong 3 năm qua, Man City gặp khó khăn khi hành quân đến sân của Aston Villa. Họ luôn rời Villa Park cùng thất bại xứng đáng, với lần gần nhất thua 0-1 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Sau 9 trận bất bại trên mọi đấu trường, Man City hướng tới việc tái hiện chuỗi trận hay nhất của họ mùa trước. HLV Pep Guardiola từng nhận định đội hình mới của ông tiến bộ qua từng trận kể từ thất bại 1-2 trước Brighton hồi tháng 8. "The Citizens" trông cân bằng hơn và dần lấy lại khả năng kiểm soát trận đấu trong thời gian dài, dù chưa thể duy trì suốt 90 phút.

Aston Villa lại gây khó dễ tới Man City

Tuy nhiên, vẫn còn sự mong manh khiến họ lép vế so với đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch là Arsenal. Guardiola từng chia sẻ rằng ông không tin Arsenal của Mikel Arteta sẽ đánh rơi nhiều điểm từ giờ đến cuối mùa, bởi họ gần như không mắc sai lầm trong phần lớn các trận đấu.

Trong khi đó, dù có sự trở lại của Ruben Dias, Josko Gvardiol và John Stones, Man City vẫn để lộ những khoảng trống và bị đối phương khai thác. Ngay cả trong trận gặp Everton cuối tuần trước, nửa xanh thành Manchester chỉ có thể nhờ đến may mắn mới thoát khỏi bàn thua từ các pha phản công của đối thủ trong hiệp một.

Trở lại với trận gặp Aston Villa, Man City nỗ lực tấn công, trong khi Aston Villa hài lòng với việc phòng ngự lùi sâu. Tuy nhiên, đội chủ sân Villa Park đã gây tổn thương lớn trong hiệp một khi liên tục khoét vào hàng thủ Man City bằng cách lên bóng đầy tốc độ. Chiến thắng của Aston Villa thậm chí có thể đậm hơn nếu họ tận dụng tốt các cơ hội.

😢Man City chưa thể hết phụ thuộc vào Haaland

Sau chuỗi 12 trận ghi bàn liên tiếp cho CLB và ĐTQG, Haaland lần đầu tiên không thể ghi tên mình lên bảng tỷ số. Trong hiệp một, tiền đạo người Na Uy chạm bóng trong vòng cấm của Man City nhiều hơn so với vòng cấm của Aston Villa. Điều này phản ánh rõ nét sự mờ nhạt của anh, dù Aston Villa hiểu rằng chỉ 1 khoảnh khắc tỏa sáng của Haaland cũng có thể thay đổi cục diện.

Chúng ta đã thấy Haaland tận dụng sự “tàng hình” của mình để tạo đột biến nhiều lần. Điều đó suýt xảy ra ngay sau bàn mở tỷ số của Aston Villa, khi Bernardo Silva chuyền thuận lợi để Haaland đối mặt thủ môn, nhưng pha dứt điểm quá lộ liễu của anh bị thủ môn Martinez dễ dàng cản phá.

Haaland tịt ngòi đồng nghĩa điềm xấu đến với Man City

Haaland có 1 lần sút tung lưới Aston Villa nhưng bị từ chối ban thắng vì lỗi việt vị. Cơ hội đáng chú ý khác của anh đến ở phút 70, khi Phil Foden tạt bóng và cầu thủ cao to này bật lên đánh đầu. Dù từng ghi những bàn tương tự trước Monaco và Everton ở mùa giải hiện tại, pha đánh đầu lần này lại đi thẳng vào tay Martinez.

Kết thúc trận đấu, Haaland chỉ có 4 lần chạm bóng trong vòng cấm Aston Villa và thực hiện đúng 7 đường chuyền trong 90 phút, đứng thứ 23 trong số các cầu thủ ra sân. Aston Villa không pressing quá rát như thường lệ, nhưng Man City lại không tận dụng được điều đó. Foden và Bernardo Silva không thể tận dụng khoảng trống sau lưng Haaland.

HLV Pep Guardiola từng nhấn mạnh tuần trước về việc các cầu thủ khác cần chia sẻ gánh nặng ghi bàn, khi Haaland đã đóng góp 11/17 bàn của Man City mùa này. Tuy nhiên, các vệ tinh quanh Haaland không chỉ không ghi bàn, họ còn gần như không tạo được cơ hội đáng kể nào trong trận. Điều đó cho thấy Man City vẫn lệ thuộc quá nhiều vào tiền đạo người Na Uy.

👉Chiến thuật của Pep Guardiola phản tác dụng

HLV Pep Guardiola bố trí 4 cầu thủ nhỏ con có kỹ thuật cao ở tuyến trên để hỗ trợ Haaland, cùng 1 tiền vệ con thoi chơi ở vị trí số 6. Lựa chọn này khiến Man City bị Aston Villa áp đảo về mặt thể chất trong hiệp một.

Nửa xanh thành Manchester cố gắng pressing với cường độ cao, nhưng Aston Villa dễ dàng vượt qua bằng những pha phối hợp ngắn và thường xuyên đối mặt với hàng thủ 4 người của "The Citizens". Khi có bóng, Man City thường chậm chân hơn đối thủ.

Nhiều cầu thủ Man City gặp bất lợi trong các pha tranh chấp

Đây là vấn đề cố hữu từng khiến Man City thất bại 1-2 trước Aston Villa mùa trước. Đó cũng là 1 trong những thời điểm họ đạt phong độ kém nhất. Bộ tứ Savinho, Foden, Silva và Bobb thiếu sức mạnh và khả năng bứt tốc nên gần như vô hại.

Trong các trận đấu ở Ngoại hạng Anh hiện nay, thật khó để cạnh tranh khi các cầu thủ lép vế về thể chất trong các pha đấu tay đôi. Có lẽ HLV Pep Guardiola nên nghĩ nhiều hơn về các bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 nếu còn muốn mơ giành danh hiệu.