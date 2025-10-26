Liverpool sụp đổ có hệ thống: Slot rời xa bản sắc của Klopp, dẫm vết xe đổ của Man City

Một cuộc khủng hoảng thực sự đang diễn ra tại Liverpool, trận thua Brentford 2-3 đã là vòng thứ 4 liên tiếp họ thua trận. Nhà ĐKVĐ giờ đã bị Arsenal bỏ khá xa ở ngôi đầu bảng, và dù mùa giải còn dài, khó có thể tin rằng Liverpool sẽ bắt kịp.

Szoboszlai, một trong số ít cầu thủ Liverpool vẫn chơi tốt

Vấn đề của Liverpool là gì? Các fan đang bàn tán về những nguyên nhân của tình cảnh hiện tại. Từ Salah và Van Dijk mất phong độ (nhất là sau khi họ gia hạn), cho tới Trent Alexander-Arnold ra đi, Ibrahima Konate mập mờ tương lai, Alexis Mac Allister sa sút khó hiểu, v.v… Ngoài ra các fan cũng nghĩ việc nhiều cầu thủ mới, dù chất lượng và đắt tiền, đã khiến lối chơi của Liverpool chưa gắn kết.

Arne Slot là người bị chỉ trích nhiều nhất, đa số cho rằng ông rất ngoan cố khi vẫn quyết dùng Salah dù “tụt phom” nghiêm trọng hơn nửa năm nay. Ngoài ra Slot cũng gây nhiều tranh cãi giữa các fan khi nói rằng ông sẽ không chạy theo “trend” chơi bóng dài và dựa vào các pha bóng cố định.

Tất cả những điều đó đều có thể đúng, và nó tổng hòa lại thành một rổ lý do của sự xuống dốc với đội hình Liverpool hiện tại. Nhưng nguyên nhân sâu xa không phải dễ để phân tích, và nó có vẻ liên quan đến việc Liverpool của bây giờ đã chuyển mình và xa rời hình ảnh cũ của họ trước đây.

Lâm vào vết xe đổ của Man City

Liverpool có vẻ đã lâm vào tình cảnh của Man City mùa trước. Từ vị thế nhà ĐKVĐ Premier League, Man City sa sút đáng kể và chỉ tập trung vào đua top 4. Người ta đã nói về việc họ mất Rodri khiến phong độ sa sút, nhưng mùa này kể cả khi Rodri đá ít, thành tích của Man City không còn tệ như trước.

Lối chơi kiểm soát chậm khiến Man City lao đao cả mùa 2024/25

Man City 2024/25 là một đội bóng chơi kiểm soát nhưng không có sự sắc bén. Tiền đạo cắm của họ, Erling Haaland, không được chơi đúng sở trường là các pha chạy chỗ đón các đường chuyền trực diện, trong khi các tiền đạo cánh ghi bàn rất ít, và tuyến giữa cũng đóng góp bàn thắng một cách hạn chế. Có thời điểm Josko Gvardiol còn ghi bàn nhiều hơn cả các tiền đạo cánh dù đá hậu vệ.

Man City 2025/26 lại khác, lên bóng nhanh, trực diện và khai thác khoảng trống để Haaland chạy xuống. Khi đối thủ lùi xuống là họ sẵn sàng vào trạng thái “nã pháo”, dùng một loạt quả tạt bổng để Haaland hoặc Reijnders băng vào dứt điểm, chưa kể các tiền vệ khác chờ tấn công tuyến hai. Man City bây giờ còn giống Liverpool của thời Jurgen Klopp.

Bản sắc của Liverpool thời Klopp đã luôn là phản-pressing, chuyển trạng thái nhanh và khi đối phương kiểm soát là pressing liên tục để tạo cơ hội phản công trong đoạn ngắn. Người ta chú ý tới các tiền đạo Liverpool như Salah, Mane, Firmino và sau này là Diaz, Jota hay Nunez, nhưng các tiền vệ mới là những người mang đậm tinh thần của lối chơi: Wijnaldum, Henderson, Fabinho, Milner và Lallana đều tranh chấp không ngừng nghỉ, dùng cơ bắp để tranh bóng 2 và kiểm soát trung tuyến.

Hàng tiền vệ của kỷ nguyên Klopp không được ca ngợi về sức sáng tạo, nhưng họ luôn mạnh trong tranh chấp để Liverpool không thất thế

Tuy nhiên sự xuất hiện của Arne Slot đã thay đổi lối chơi. Mùa trước Liverpool vẫn chuyển trạng thái rất nguy hiểm, nhưng họ ngày càng nặng về kiểm soát hơn là pressing. Lối đá này ban đầu đã có hiệu quả và cho phép Mohamed Salah đóng góp trên mặt trận tấn công mà không phải chạy nhiều do đã cao tuổi, nhưng từ lượt về mùa giải các đội bắt đầu bắt bài lối chơi này.

Rất nhiều trận đối thủ chỉ tập trung những cầu thủ cơ bắp nhất ở hàng tiền vệ để bắt chết tuyến giữa Liverpool. Mùa này “The Kop” càng hổng hơn nữa, Ryan Gravenberch được đẩy lên cao hỗ trợ tấn công, nhưng do lên cao nên Gravenberch thường không có mặt khi đối thủ dùng bóng dài. Các trung vệ Liverpool có đánh đầu phá được bóng bổng thì đối thủ vẫn có người lót đằng sau để đoạt bóng 2.

Liverpool do đó lâm vào vết xe đổ của Man City. Họ không còn là một đội pressing, mà là một đội kiểm soát và do đó triển khai quá chậm. Họ có cầu thủ biết pressing, nhưng không còn hệ thống pressing của Klopp. Tệ hơn nữa là Slot vẫn ngoan cố dùng một trong những cầu thủ không pressing tốt là Salah, và Salah khiến 90% đợt kiểm soát của Liverpool bị cắt đứt vì xử lý lỗi hoặc không qua người thành công.

Không đường trở lại?

Michael Schumacher chia tay làng đua xe F1 năm 2006 nhưng đội đua Ferrari vẫn có chức vô địch ở năm 2007 với danh hiệu cho Kimi Raikkonen. Có điều sau đó, Lewis Hamilton bắt đầu gần 1 thập kỷ thống trị cùng Mercedes và Ferrari chìm vào bóng tối, chật vật tìm lại vinh quang cũ không thành công.

Phong cách của Liverpool thời Slot đã và đang xa dần mô hình của Klopp rất nhiều

Có thể so sánh quá trình lịch sử đó với những gì đang diễn ra ở Liverpool. Jurgen Klopp quả thực quá giỏi, chức vô địch 2024/25 là nhờ ông xây dựng bản lề dù ông đã không còn cầm quân. Kể cả Gravenberch cũng là người được đưa về trong thời của ông, dù Klopp dùng tiền vệ người Hà Lan không tốt bằng Slot.

Rắc rối đến ở chỗ đó. Nhiều cá nhân của Liverpool hiện tại được tuyển mộ để Slot sử dụng trong hệ thống của mình, tức đội bóng đã đi quá xa trên con đường “Slot hóa” chứ không còn giữ bản sắc mà Klopp để lại. Trong trận thua Brentford vừa qua, một trong những cầu thủ quan trọng nhất của kỷ nguyên Klopp, Jordan Henderson, đá một trận xuất sắc trong thế trận pressing không khác gì Liverpool của Klopp, mặc dù vài năm trước Liverpool đã đẩy anh đi khi phong độ đi xuống.

Henderson đã ra đi, Diaz và Nunez cũng không còn khoác áo CLB, Alexander-Arnold đi tìm thành công mới ở Madrid, v.v… Vấn đề của Liverpool xem ra không phải là chuyện họ đã sai khi để những cầu thủ đó ra đi, mà là họ đã rũ bỏ di sản của Klopp và chuyển sang một hệ thống mới mà chính Pep Guardiola ở Man City cũng không còn muốn dùng.

Salah sa sút chỉ là một phần bề nổi trong sự sai lầm có tính hệ thống của Liverpool

Đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, có muốn thay đổi thì phải đợi tới hết mùa giải, và quan trọng nhất là sự thay đổi đó phải được tiến hành bởi những giám đốc cấp cao hơn chứ không phải HLV trưởng. Còn trong mùa giải này, Liverpool không còn đường trở lại với bản sắc cũ, và các fan nên chuẩn bị tinh thần cho một mùa bóng đầy những kết quả bất ổn.