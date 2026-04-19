SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Man City chờ bóp nghẹt Arsenal ở "chung kết", đua vô địch NHA đảo chiều

Arsenal đang ở thế yếu trước Man City, và cuộc chạm trán cuối tuần này (22h30, 19/4) là cơ hội để thầy trò Pep Guardiola khẳng định họ mới xứng đáng là nhà vô địch Ngoại hạng Anh.

   

Cuộc đối đầu giữa Man CityArsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh (22h30, 19/4) được dự báo sẽ rất căng thẳng, khi cả hai đội đều là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Dưới đây là những yếu tố chiến thuật quan trọng có thể quyết định kết quả trận đấu.

Man City sẽ "bóp nghẹt" Arsenal như từng làm ở chung kết League Cup?

Bài học từ trận chung kết League Cup

Ở lần chạm trán gần nhất tại chung kết League Cup cách đây gần 1 tháng, Man City đã đánh bại Arsenal 2-0 trong thế trận áp đảo, đặc biệt vào khoảng thời gian hiệp hai. Đội bóng của Pep Guardiola liên tục tạo ra các tình huống 2 đánh 1 ở cánh phải, trước khi đưa bóng nhanh ra biên rồi căng ngang vào trong. Cả hai bàn thắng đều đến từ kịch bản này, khi hàng thủ Arsenal không kịp hỗ trợ Leandro Trossard.

Ngoài ra, Arsenal cũng phải tìm cách vượt qua lớp pressing gồm bốn cầu thủ mà Man City thiết lập ở tuyến giữa – nguyên nhân khiến Arsenal thường xuyên phải chuyền dài và mất bóng.

Cherki – nhân tố tạo khác biệt ở "chung kết"?

Sau màn trình diễn ấn tượng với 2 pha kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Chelsea, Rayan Cherki đang đạt phong độ cực cao.

Cầu thủ người Pháp di chuyển linh hoạt trên khắp mặt sân đối phương, thường xuyên lùi sâu hoặc dạt biên để nhận bóng. Dù có xu hướng lệch phải và phối hợp tốt với Antoine Semenyo cùng Matheus Nunes, sự biến hóa trong cách di chuyển khiến Cherki gần như không thể bị kèm chặt.

Với 10 pha kiến tạo từ đầu mùa – đứng thứ 2 tại Ngoại hạng Anh – Cherki thậm chí còn có hiệu suất kiến tạo (0,65 mỗi 90 phút) cao hơn người dẫn đầu Bruno Fernandes (0,61). Anh cũng vượt trội về chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) và là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất từ các pha dẫn bóng.

Arsenal vì vậy cần đặc biệt chú ý khóa chặt không gian hoạt động của “số 10” bên phía Man City, đồng thời hạn chế các pha đi bóng và chuyền quyết định của anh.

Sơ đồ những cơ hội mà Cherki tạo ra ở Ngoại hạng Anh 2025/26

Arsenal có nên "đánh phủ đầu"?

HLV Mikel Arteta đứng trước 2 lựa chọn: hoặc chơi phòng ngự phản công, hoặc đẩy cao tốc độ trận đấu với lối chơi chủ động hơn.

Thực tế cho thấy việc tấn công nhanh ngay từ đầu có thể gây bất ngờ cho Man City, khi Chelsea và Liverpool đều từng tạo ra cơ hội sớm trước đội bóng này. Tuy nhiên, Man City lại là đội thủng lưới ít nhất trong 20 phút đầu mùa này.

Đội Bàn thua
Man City 1
Crystal Palace 2
Arsenal 3
Newcastle 3

Các đội có số bàn thua ít nhất trong 20 phút đầu ở Ngoại hạng Anh 2025/26

Sự biến ảo của Pep Guardiola

Pep Guardiola đã điều chỉnh chiến thuật khi chuyển từ sơ đồ 4-1-3-2 sang 4-2-3-1 quen thuộc trong trận chung kết Cúp Liên đoàn.

Đội hình của Man City ở trận gặp West Ham (vòng 31, hòa 1-1) và Chelsea (vòng 32, thắng 3-0)

Hệ thống này giúp Man City tận dụng tối đa chiều rộng sân, với Jeremy Doku và Semenyo bám biên. Điều này kéo giãn hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho Cherki và Bernardo Silva hoạt động ở trung lộ.

Ngoài ra, những pha di chuyển cắt vào trong của hậu vệ cánh Nico O’Reilly cũng gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Việc ghi tới 9 bàn và không thủng lưới trước Arsenal, Liverpool và Chelsea với hệ thống này cho thấy khả năng cao Man City sẽ tiếp tục duy trì cách chơi trên.

Viễn cảnh Man City đá cho Arsenal không chịu nổi, MU và Chelsea đại chiến ở "chung kết top 5" (Clip 1 phút)

Phong độ ấn tượng cùng những màn "hủy diệt" các đối thủ trong nhóm BIg 6 gần đây là cơ sở để Man City tự tin vào khả năng đánh bại Arsenal.

