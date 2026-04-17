Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Sassuolo vs Como
St. Pauli vs Köln
Inter Milan vs Cagliari
Lens vs Toulouse
Ninh Bình vs PVF-CAND
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Brentford vs Fulham
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Lorient vs Olympique Marseille
Napoli vs Lazio
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Roma vs Atalanta
Chelsea vs Manchester United
Lille vs Nice
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Dự đoán vòng 33 Ngoại hạng Anh: Man City - Arsenal định đoạt ngôi vua, Chelsea khó thắng MU

Premier League 2025-26 Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn Arsenal

Cuối tuần này, Ngoại hạng Anh hứa hẹn bùng nổ với hàng loạt trận cầu then chốt. Không quá lời khi nói đây có thể là vòng đấu mang tính bước ngoặt nhất mùa giải. Cuộc đua vô địch, cạnh tranh suất dự cúp châu Âu lẫn cuộc chiến trụ hạng đều đang bước vào giai đoạn căng thẳng cao độ.

   

Man City thăng hoa, hay Arsenal sẽ vượt qua áp lực?

Gần như không thể có chuyện trận cầu lớn nhất Ngoại hạng Anh mùa này lại gây thất vọng (22h30, 19/4). Ngay cả khi 90 phút diễn ra chặt chẽ, ít cơ hội, sức hút vẫn sẽ đến từ bầu không khí căng như dây đàn, nơi chỉ một khoảnh khắc cũng có thể định đoạt.

Một kết quả hòa sẽ giúp Arsenal duy trì khoảng cách 3 điểm ở ngôi đầu, trong trường hợp Man City thắng trận đá bù. Khi đó, “Pháo thủ” vẫn nắm quyền tự quyết, nhưng cuộc đua vô địch sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trận đấu giữa Man City và Arsenal được ví như&nbsp;"chung kết"&nbsp;của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Trận đấu giữa Man City và Arsenal được ví như "chung kết" của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Nếu Arsenal giành chiến thắng, khoảng cách có thể được nới rộng lên ít nhất 6 điểm (trong trường hợp Man City thắng trận đá bù), một lợi thế rất lớn ở giai đoạn này.

Ngược lại, nếu Man City ca khúc khải hoàn, cục diện sẽ đảo chiều mạnh mẽ. Đoàn quân của Pep Guardiola có thể hành quân tới sân của Burnley vào giữa tuần tới và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại nếu tiếp tục giành chiến thắng tại Turf Moor.

Nói cách khác, chỉ trong vòng 3 ngày sau đại chiến tại Etihad, mọi kịch bản giả định có thể bị xóa bỏ. Man City hoàn toàn đủ khả năng hoàn tất màn bám đuổi và vượt mặt Arsenal.

Viễn cảnh đó rõ ràng khiến các CĐV Arsenal không khỏi lo lắng, nhất là khi đội bóng thành London chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường và ghi vỏn vẹn 3 bàn.

Trận đấu sắp tới sẽ là câu trả lời đanh thép cho khả năng chịu áp lực của Arsenal. Nhưng nếu “Pháo thủ” thực sự bị tâm lý chi phối, Man City, với phong độ rất cao, thanh thoát và đầy hỏa lực, sẵn sàng trừng phạt.

Man City được đánh giá nhỉnh hơn. Nhưng nếu có thời điểm nào để Arsenal chứng minh họ đủ bản lĩnh lên ngôi vô địch, thì đó chính là lúc này.

Chelsea quyết đấu MU vì top 5

Thất bại 1-2 của MU trước Leeds United hôm 14/4 có thể trở thành bước ngoặt trong triều đại của Michael Carrick. Sau khởi đầu gần như hoàn hảo, “Quỷ đỏ” đã để thua 2 trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Nếu MU tiếp tục gục ngã tại Stamford Bridge, họ sẽ bị Chelsea thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 4 điểm.

Chelsea và MU đang cạnh tranh tấm vé dự Cúp C1

Chelsea và MU đang cạnh tranh tấm vé dự Cúp C1

Tuy nhiên, đây có lẽ còn là trận đấu mang ý nghĩa lớn hơn với Liam Rosenior. Chelsea đang trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, và trong cả thế kỷ 21, họ mới chỉ một lần thua 4 trận liền tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, vào tháng 4/5 năm 2023 dưới thời Frank Lampard.

Kể từ đầu tháng 3, không đội bóng nào trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu thua nhiều trận trên mọi đấu trường hơn Chelsea (6 thất bại trong 9 trận). Dù khả năng kịch bản xấu nhất xảy ra cùng lúc là không cao, nhưng viễn cảnh đội bóng thành London rơi xuống tận vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng sau vòng đấu này là hoàn toàn có thể.

Trong bối cảnh Harry Maguire và Lisandro Martinez đều bị treo giò, MU chỉ còn hai trung vệ đủ điều kiện ra sân là Leny Yoro và Ayden Heaven, bộ đôi có tổng tuổi đời mới chỉ 39. Đây sẽ là cơ hội để cả hai ghi điểm, nhưng đồng thời cũng là bài kiểm tra cực đại về bản lĩnh.

Joao Pedro của Chelsea chính là mẫu tiền đạo có thể khai thác triệt để sự non nớt đó. Không chỉ sở hữu khả năng di chuyển sắc bén, chân sút người Brazil còn rất “quái” trong cách chơi. Kể từ đầu mùa trước, Joao Pedro đã khiến đối thủ phải nhận tới 19 thẻ vàng, thành tích chỉ kém 6 cầu thủ khác tại Ngoại hạng Anh. Điều đó cho thấy mức độ nguy hiểm của anh trong việc tạo áp lực lên hàng thủ.

Chelsea rõ ràng đang rất cần một chiến thắng để chặn lại đà lao dốc. Về phía MU, họ vẫn chưa từng thua hai trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, nếu Chelsea giành trọn 3 điểm, cuộc đua giành vé dự Champions League sẽ trở nên căng thẳng và khó lường hơn bao giờ hết.

Tottenham chìm sâu

Việc bổ nhiệm Roberto De Zerbi được xem là lần “tái thiết cuối cùng” của Tottenham trong nỗ lực trụ hạng. Nhưng với màn trình diễn hiện tại, thật khó để hình dung “Gà trống” sẽ tìm điểm số từ đâu.

Đội bóng thành London đang trải qua chuỗi không thắng dài nhất trong 91 năm, với 14 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Tệ hơn, trong 30 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Tottenham chỉ có vỏn vẹn 4 lần giành chiến thắng, con số ngang bằng với số HLV mà họ đã thay trong cùng giai đoạn.

Tottenham không chỉ cần một kết quả tích cực, mà còn cần một màn trình diễn đủ sức thuyết phục rằng De Zerbi có thể xây dựng hệ thống chiến thuật giúp “Gà trống” vượt qua thời điểm khủng hoảng.

Ở chiều ngược lại, Brighton lại là đội bóng có phong độ cao nhất Ngoại hạng Anh thời điểm này. “Chim mòng biển” thắng 5 trong 6 trận gần nhất, toàn thắng 3 chuyến làm khách gần đây mà không để thủng lưới, và kể từ vòng 27, không đội nào giành nhiều điểm hơn đoàn quân của Fabian Hurzeler (15 điểm).

Với tương quan hiện tại, kịch bản chiến thắng cho Brighton đang được đánh giá rất cao.

Dự đoán tỷ số vòng 33 Ngoại hạng Anh

18h30, 18/4: Brentford 2-2 Fulham

21h, 18/4: Leeds United 1-0 Wolves

21h, 18/4: Newcastle 2-1 Bournemouth

23h30, 18/4: Tottenham 0-3 Brighton

2h, 19/4: Chelsea 1-1 MU

20h, 19/4: Nottingham Forest 1-0 Burnley

20h, 19/4: Aston Villa 2-1 Sunderland

20h, 19/4: Everton 1-1 Liverpool

22h30, 19/4: Man City 1-1 Arsenal

2h, 21/4: Crystal Palace 1-2 West Ham

8

Chelsea - Man Utd 19.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Man Utd
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 19/04
Thể lệ
"Chung kết" Ngoại hạng Anh: Pep Guardiola - Man City tự tin đánh bại Arsenal

