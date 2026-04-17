"Chung kết" Ngoại hạng Anh Man City - Arsenal: "Pháo thủ" sẽ thua nếu Gyokeres đá chính?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Sassuolo vs Como
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Como - COM Como
-
St. Pauli vs Köln
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Inter Milan vs Cagliari
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Lens vs Toulouse
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Ninh Bình vs PVF-CAND
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Brentford vs Fulham
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Lorient vs Olympique Marseille
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Roma vs Atalanta
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lille vs Nice
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Aston Villa vs Sunderland
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Burnley
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Hellas Verona vs Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Auxerre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Manchester City vs Arsenal
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Juventus vs Bologna
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

"Chung kết" Ngoại hạng Anh Man City - Arsenal: "Pháo thủ" sẽ thua nếu Gyokeres đá chính?

Premier League 2025-26

Phong độ nhạt nhòa của Viktor Gyokeres đang khiến HLV Mikel Arteta đối mặt bài toán khó trước trận “chung kết” mùa giải với Manchester City (22h30, 19/4). Những gì tiền đạo người Thụy Điển thể hiện gần đây cho thấy anh không phải lựa chọn đáng tin cậy cho cuộc chiến định đoạt ngôi vương.

   

Quyết định thay người gây khó hiểu

Việc Viktor Gyokeres bị rút ra ở phút 56 trong trận tứ kết lượt về Champions League gặp Sporting Lisbon có thể được nhìn nhận theo hai hướng.

Thứ nhất, HLV Mikel Arteta muốn giữ sức cho chân sút này trước cuộc đại chiến với Manchester City, trận đấu được xem là quan trọng bậc nhất của Arsenal trong hai thập kỷ qua.

Thứ hai, ông muốn trao cơ hội cho Kai Havertz nhằm giúp cầu thủ người Đức đạt trạng thái tốt nhất. Bởi thực tế Arteta không có ý định xếp Gyokeres đá chính tại Etihad.

Dựa trên màn trình diễn hiện tại, không ít CĐV Arsenal hy vọng kịch bản thứ hai là sự thật.

Gyokeres gây thất vọng trong thời khắc lớn

Dù là chân sút số một của Arsenal mùa này và từng có những tín hiệu tích cực từ đầu năm, Gyokeres lại đang sa sút rõ rệt về khả năng tạo ảnh hưởng lên lối chơi tấn công.

Trước đội bóng cũ Sporting Lisbon, nơi anh ghi tới 97 bàn sau 102 trận, Gyokeres đáng lẽ phải là người giàu động lực nhất. Tuy nhiên, anh gần như “tắt điện” trong cả hai lượt trận. Ở lượt đi, tiền đạo này chỉ chạm bóng 18 lần và có 1 cú sút. Trận lượt về, Gyokeres thậm chí còn ít hơn với 14 lần chạm bóng và vẫn chỉ 1 cú dứt điểm.

Sau gần một mùa giải, Gyokeres vẫn chưa tạo được sự ăn ý với các vệ tinh xung quanh như Gabriel Martinelli, Noni Madueke hay Eberechi Eze. Trong trận hòa không bàn thắng trước Sporting, anh liên tục chuyền hỏng, thiếu kết nối và không tìm được “cùng tần số” với các đồng đội.

Điểm yếu chiến thuật khiến Arsenal trả giá

Vấn đề lớn của Gyokeres nằm ở khả năng làm tường. Anh chơi tốt khi đối diện khung thành đối phương, nhưng lại gặp khó khi quay lưng giữ bóng. Những đường chuyền dài hướng đến anh thường không được kiểm soát, khiến Arsenal mất cơ hội triển khai tiếp đợt tấn công.

Hệ quả là “Pháo thủ” gần như không thể sử dụng bóng dài để thoát pressing. Điều này đã lộ rõ trong thất bại trước Bournemouth, khi đối thủ tự tin chỉ cần một trung vệ theo kèm Gyokeres và đẩy cao đội hình.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra ở trận thua Manchester City tại chung kết League Cup tháng trước. Các học trò của Pep Guardiola chủ động bóp nghẹt tuyến giữa Arsenal, bởi họ biết những đường bóng dài lên cho Gyokeres không đủ nguy hiểm. Arsenal vì thế hoàn toàn mất thế trận.

Arteta chắc chắn không thể để điều này lặp lại ở trận đấu cuối tuần này. Việc sử dụng David Raya thay vì Kepa Arrizabalaga giúp cải thiện khả năng phát động bóng, nhưng quan trọng hơn là lựa chọn nhân sự trên hàng công. Kai Havertz, với khả năng làm tường tốt hơn, có thể mang lại điểm tựa cần thiết.

Vai trò “siêu dự bị” có thể phù hợp hơn

Có một lập luận rằng vai trò dự bị (hay “finisher” theo cách gọi của Arteta) lại phù hợp hơn với Gyokeres. Phần lớn những khoảnh khắc ấn tượng của tiền đạo 27 tuổi đến khi trận đấu trở nên cởi mở, đặc biệt trong hiệp hai khi đối thủ xuống sức.

Khi có không gian để bứt tốc và tham gia phản công, Gyokeres nguy hiểm hơn nhiều so với lúc phải chơi quay lưng làm tường.

Arsenal đã chi 64 triệu bảng để chiêu mộ Gyokeres và Arteta có lý do để kiên nhẫn. Nhưng ở thời điểm quyết định của mùa giải, mọi thứ không còn là câu chuyện dài hạn. Với phong độ hiện tại, Gyokeres đơn giản chưa cho thấy anh là tiền đạo đủ tầm để đá chính trong trận cầu định đoạt chức vô địch của "Pháo thủ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/04/2026 08:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN