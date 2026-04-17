"Chung kết" Ngoại hạng Anh Man City - Arsenal: "Pháo thủ" sẽ thua nếu Gyokeres đá chính?

Quyết định thay người gây khó hiểu

Việc Viktor Gyokeres bị rút ra ở phút 56 trong trận tứ kết lượt về Champions League gặp Sporting Lisbon có thể được nhìn nhận theo hai hướng.

Gyokeres (áo đỏ trắng, số 14) chơi tệ trước Sporting Lisbon

Thứ nhất, HLV Mikel Arteta muốn giữ sức cho chân sút này trước cuộc đại chiến với Manchester City, trận đấu được xem là quan trọng bậc nhất của Arsenal trong hai thập kỷ qua.

Thứ hai, ông muốn trao cơ hội cho Kai Havertz nhằm giúp cầu thủ người Đức đạt trạng thái tốt nhất. Bởi thực tế Arteta không có ý định xếp Gyokeres đá chính tại Etihad.

Dựa trên màn trình diễn hiện tại, không ít CĐV Arsenal hy vọng kịch bản thứ hai là sự thật.

Gyokeres gây thất vọng trong thời khắc lớn

Dù là chân sút số một của Arsenal mùa này và từng có những tín hiệu tích cực từ đầu năm, Gyokeres lại đang sa sút rõ rệt về khả năng tạo ảnh hưởng lên lối chơi tấn công.

Gyokeres chưa xây dựng được mối liên kết với các vệ tinh xung quanh

Trước đội bóng cũ Sporting Lisbon, nơi anh ghi tới 97 bàn sau 102 trận, Gyokeres đáng lẽ phải là người giàu động lực nhất. Tuy nhiên, anh gần như “tắt điện” trong cả hai lượt trận. Ở lượt đi, tiền đạo này chỉ chạm bóng 18 lần và có 1 cú sút. Trận lượt về, Gyokeres thậm chí còn ít hơn với 14 lần chạm bóng và vẫn chỉ 1 cú dứt điểm.

Sau gần một mùa giải, Gyokeres vẫn chưa tạo được sự ăn ý với các vệ tinh xung quanh như Gabriel Martinelli, Noni Madueke hay Eberechi Eze. Trong trận hòa không bàn thắng trước Sporting, anh liên tục chuyền hỏng, thiếu kết nối và không tìm được “cùng tần số” với các đồng đội.

Điểm yếu chiến thuật khiến Arsenal trả giá

Vấn đề lớn của Gyokeres nằm ở khả năng làm tường. Anh chơi tốt khi đối diện khung thành đối phương, nhưng lại gặp khó khi quay lưng giữ bóng. Những đường chuyền dài hướng đến anh thường không được kiểm soát, khiến Arsenal mất cơ hội triển khai tiếp đợt tấn công.

Gyokeres chơi tệ ở chung kết League Cup

Hệ quả là “Pháo thủ” gần như không thể sử dụng bóng dài để thoát pressing. Điều này đã lộ rõ trong thất bại trước Bournemouth, khi đối thủ tự tin chỉ cần một trung vệ theo kèm Gyokeres và đẩy cao đội hình.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra ở trận thua Manchester City tại chung kết League Cup tháng trước. Các học trò của Pep Guardiola chủ động bóp nghẹt tuyến giữa Arsenal, bởi họ biết những đường bóng dài lên cho Gyokeres không đủ nguy hiểm. Arsenal vì thế hoàn toàn mất thế trận.

Arteta chắc chắn không thể để điều này lặp lại ở trận đấu cuối tuần này. Việc sử dụng David Raya thay vì Kepa Arrizabalaga giúp cải thiện khả năng phát động bóng, nhưng quan trọng hơn là lựa chọn nhân sự trên hàng công. Kai Havertz, với khả năng làm tường tốt hơn, có thể mang lại điểm tựa cần thiết.

Vai trò “siêu dự bị” có thể phù hợp hơn

Có một lập luận rằng vai trò dự bị (hay “finisher” theo cách gọi của Arteta) lại phù hợp hơn với Gyokeres. Phần lớn những khoảnh khắc ấn tượng của tiền đạo 27 tuổi đến khi trận đấu trở nên cởi mở, đặc biệt trong hiệp hai khi đối thủ xuống sức.

HLV Arteta nên tính toán kỹ lưỡng suất đá chính của ngôi sao người Thụy Điển

Khi có không gian để bứt tốc và tham gia phản công, Gyokeres nguy hiểm hơn nhiều so với lúc phải chơi quay lưng làm tường.

Arsenal đã chi 64 triệu bảng để chiêu mộ Gyokeres và Arteta có lý do để kiên nhẫn. Nhưng ở thời điểm quyết định của mùa giải, mọi thứ không còn là câu chuyện dài hạn. Với phong độ hiện tại, Gyokeres đơn giản chưa cho thấy anh là tiền đạo đủ tầm để đá chính trong trận cầu định đoạt chức vô địch của "Pháo thủ".