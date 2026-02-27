Rộ tin HLV Jurgen Klopp sớm tái xuất, MU - Real Madrid đứng ngồi không yên

Xuất hiện thông tin Jurgen Klopp sắp tái xuất

Tháng 1/2025, Jurgen Klopp quyết định ký hợp đồng 5 năm làm Giám đốc bóng đá toàn cầu cho Red Bull sau lời chia tay đầy cảm xúc với Liverpool. Trong vai trò này, chiến lược gia 58 tuổi giám sát hoạt động của RB Salzburg (Áo), RB Leipzig (Đức), New York Red Bulls (Mỹ) và Red Bull Bragantino (Brazil).

Jurgen Klopp

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Salzburger Nachrichten (Áo), nhà cầm quân người Đức nhiều khả năng sẽ sớm rời cương vị kể trên. Nguyên nhân là bởi cả 4 đội bóng của Red Bull đều thi đấu không tốt trong thời gian dài. Đặc biệt trường hợp của RB Leipzig, CLB được coi là lá cờ đầu trong 4 đội.

Đội bóng này chỉ xếp thứ 7 tại Bundesliga 2024/25 nên không được dự cúp châu Âu trong mùa giải này. Còn hiện tại, RB Leipzig đang xếp thứ 5 nhưng đang hụt hơi dần trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.

Thậm chí, tờ báo của Áo còn tiết lộ luôn cả người thay thế Jurgen Klopp là Oliver Glasner. Ông thầy này sẽ rời Crystal Palace sau khi mùa giải này kết thúc và từng làm trợ lý HLV tại RB Salzburg trong giai đoạn 2012-2014.

Cơ hội cho Real Madrid, MU và cả Liverpool?

Nếu thông tin này là sự thật, bóng đá châu Âu sẽ lại "dậy sóng". Lối chơi đẹp mắt nhưng cực kỳ hiệu quả của Jurgen Klopp tại Liverpool khiến vị HLV người Đức trở thành cái tên đứng đầu trong danh sách tuyển HLV của không ít ông lớn.

Chưa cần đâu xa, Real Madrid đang phải dùng tạm Alvaro Arbeloa và từng xuất hiện không ít thông tin về việc đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha muốn mời cựu HLV của Liverpool làm "thuyền trưởng". Man United hoàn toàn có thể gia nhập cuộc đua nếu như cơ hội tới. Thậm chí, cả Liverpool cũng sẵn sàng trải thảm mời Klopp trở lại thay thế Arne Slot.

Trước đó, người đại diện của Jurgen Klopp tiết lộ ông thầy người Đức muốn nghỉ ngơi nên mới từ chối lời mời của ĐT Mỹ, ĐT Anh, Man United và Chelsea. Liệu Jurgen Klopp đã muốn trở lại sau 3 năm nghỉ dưỡng?

Đội bóng chủ quản lên tiếng

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, CEO của Red Bull, Oliver Mintzlaff đã đăng đàn phủ nhận thông tin kể trên. "Đó là điều hoàn toàn vô lý và hoàn toàn bịa đặt. Ngược lại, chúng tôi cực kỳ hài lòng với công việc của Jurgen Klopp.

Ông ấy đầu tư rất nhiều công sức, thường xuyên liên lạc với các HLV và giám đốc thể thao của chúng tôi, và đang phát triển bền vững triết lý bóng đá Red Bull. Chúng tôi tin rằng ông ấy là người phù hợp cho công việc này. Đó là nơi chúng tôi đang đặt toàn bộ sự tập trung và năng lượng".

Mặc dù lời phát biểu này rất đanh thép nhưng không làm giới mộ điệu giảm bớt nghi ngờ. Hãy cùng chờ xem liệu có biến động gì về tương lai của Jurgen Klopp trong thời gian tới.