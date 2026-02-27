Rộ tin HLV Jurgen Klopp sớm tái xuất, MU - Real Madrid đứng ngồi không yên

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Rộ tin HLV Jurgen Klopp sớm tái xuất, MU - Real Madrid đứng ngồi không yên

Sự kiện: HLV Jurgen Klopp Real Madrid

Theo thông tin từ Áo, HLV Jurgen Klopp có thể sớm rời cương vị Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull.

Xuất hiện thông tin Jurgen Klopp sắp tái xuất

Tháng 1/2025, Jurgen Klopp quyết định ký hợp đồng 5 năm làm Giám đốc bóng đá toàn cầu cho Red Bull sau lời chia tay đầy cảm xúc với Liverpool. Trong vai trò này, chiến lược gia 58 tuổi giám sát hoạt động của RB Salzburg (Áo), RB Leipzig (Đức), New York Red Bulls (Mỹ) và Red Bull Bragantino (Brazil).

Jurgen Klopp

Jurgen Klopp

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Salzburger Nachrichten (Áo), nhà cầm quân người Đức nhiều khả năng sẽ sớm rời cương vị kể trên. Nguyên nhân là bởi cả 4 đội bóng của Red Bull đều thi đấu không tốt trong thời gian dài. Đặc biệt trường hợp của RB Leipzig, CLB được coi là lá cờ đầu trong 4 đội.

Đội bóng này chỉ xếp thứ 7 tại Bundesliga 2024/25 nên không được dự cúp châu Âu trong mùa giải này. Còn hiện tại, RB Leipzig đang xếp thứ 5 nhưng đang hụt hơi dần trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.

Thậm chí, tờ báo của Áo còn tiết lộ luôn cả người thay thế Jurgen Klopp là Oliver Glasner. Ông thầy này sẽ rời Crystal Palace sau khi mùa giải này kết thúc và từng làm trợ lý HLV tại RB Salzburg trong giai đoạn 2012-2014.

Cơ hội cho Real Madrid, MU và cả Liverpool?

Nếu thông tin này là sự thật, bóng đá châu Âu sẽ lại "dậy sóng". Lối chơi đẹp mắt nhưng cực kỳ hiệu quả của Jurgen Klopp tại Liverpool khiến vị HLV người Đức trở thành cái tên đứng đầu trong danh sách tuyển HLV của không ít ông lớn.

Chưa cần đâu xa, Real Madrid đang phải dùng tạm Alvaro Arbeloa và từng xuất hiện không ít thông tin về việc đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha muốn mời cựu HLV của Liverpool làm "thuyền trưởng". Man United hoàn toàn có thể gia nhập cuộc đua nếu như cơ hội tới. Thậm chí, cả Liverpool cũng sẵn sàng trải thảm mời Klopp trở lại thay thế Arne Slot. 

Trước đó, người đại diện của Jurgen Klopp tiết lộ ông thầy người Đức muốn nghỉ ngơi nên mới từ chối lời mời của ĐT Mỹ, ĐT Anh, Man United và Chelsea. Liệu Jurgen Klopp đã muốn trở lại sau 3 năm nghỉ dưỡng?

Đội bóng chủ quản lên tiếng

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, CEO của Red Bull, Oliver Mintzlaff đã đăng đàn phủ nhận thông tin kể trên. "Đó là điều hoàn toàn vô lý và hoàn toàn bịa đặt. Ngược lại, chúng tôi cực kỳ hài lòng với công việc của Jurgen Klopp.

Ông ấy đầu tư rất nhiều công sức, thường xuyên liên lạc với các HLV và giám đốc thể thao của chúng tôi, và đang phát triển bền vững triết lý bóng đá Red Bull. Chúng tôi tin rằng ông ấy là người phù hợp cho công việc này. Đó là nơi chúng tôi đang đặt toàn bộ sự tập trung và năng lượng".

Mặc dù lời phát biểu này rất đanh thép nhưng không làm giới mộ điệu giảm bớt nghi ngờ. Hãy cùng chờ xem liệu có biến động gì về tương lai của Jurgen Klopp trong thời gian tới. 

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Liverpool đại chiến Man City: Kinh điển Klopp - Pep Guardiola & nỗi đau 1,12 cm
Liverpool đại chiến Man City: Kinh điển Klopp - Pep Guardiola & nỗi đau 1,12 cm

Trước khi Arsenal tìm lại vị thế vốn có, Liverpool và Man City đã hình thành một trong những cuộc đối đầu khốc liệt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, khi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 06:08 AM (GMT+7)
Tin liên quan
HLV Jurgen Klopp Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN