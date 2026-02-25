Siêu máy tính dự đoán Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, MU có vé Cúp C1

MU trở lại top 4, Liverpool bám đuổi sát nút

Chiến thắng 1-0 trước Everton giúp Manchester United leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Chelsea xếp ngay sau, kém ba điểm.

Ở phía sau, Liverpool vẫn đứng thứ sáu dù vừa có chiến thắng kịch tính trước Nottingham Forest. Tuy nhiên, theo dự đoán mới nhất từ siêu máy tính của Opta, cục diện cuối mùa có thể thay đổi đáng kể.

MU hạ Everton trong trận cầu muộn nhất vòng 27 Ngoại hạng Anh

Arsenal vô địch, Liverpool vào top 4, MU xếp thứ 5

Theo tính toán của Opta, Arsenal được dự đoán đăng quang với khoảng 82 điểm và có 100% khả năng dự Champions League mùa tới. Manchester City xếp thứ hai với 76 điểm và xác suất dự cúp châu Âu lên tới 99,55%.

Bất ngờ nằm ở vị trí thứ ba khi Aston Villa được dự báo cán đích với 70 điểm. Liverpool được cho sẽ hoàn tất top 4 với 65 điểm, trong khi MU đứng ngay phía sau ở vị trí thứ năm với 64 điểm.

Tỷ lệ giành vé Champions League của Liverpool hiện ở mức 47,1%, nhỉnh hơn đôi chút so với 44,15% của MU. Khoảng cách cực nhỏ cho thấy mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ.

Arsenal được đánh giá sẽ đăng quang Ngoại hạng Anh mùa này

Top 5 có thể đủ điều kiện nhờ hệ số UEFA

Vị trí thứ năm nhiều khả năng vẫn đủ để dự Champions League nếu nước Anh duy trì vị trí trong top 2 bảng hệ số của UEFA. Hiện tại, các CLB Anh đang dẫn đầu nhờ thành tích ấn tượng tại Champions League, Europa League và Conference League.

Nếu kết thúc mùa giải với thứ hạng cao trong bảng hệ số, Premier League sẽ được trao thêm một suất dự Champions League mùa tới, giống như mùa này khi có tới sáu đại diện góp mặt. Đáng chú ý, Tottenham cũng giành vé nhờ chức vô địch Europa League.

Cuộc đua vì thế không chỉ là câu chuyện trong nước mà còn phụ thuộc vào thành tích châu Âu. Với khoảng cách sít sao như hiện tại, MU và Liverpool sẽ phải “chạy nước rút” từng vòng đấu nếu không muốn mọi nỗ lực đổ sông đổ bể ở chặng cuối.