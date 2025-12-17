Vụ Malaysia nhập tịch chui phát hiện thêm sai sót nghiêm trọng, người trong cuộc mất hút

Ủy ban ICC, do nguyên Chánh án Tun Md Raus Sharif làm chủ tịch, nhận định một số tài liệu quan trọng dùng để chứng minh tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thiếu tính xác thực và bằng chứng cần thiết. ICC cũng chỉ ra rằng cơ chế kiểm soát và giám sát nội bộ chưa đủ mạnh để phát hiện vấn đề của hồ sơ trước khi nộp lên FIFA.

Malaysia gặp họa khi sử dụng hàng loạt sao nhập tịch trong thời gian qua

Báo cáo của ICC nêu rõ: "ICC không thể kết luận chắc chắn ai là người làm giả các tài liệu bị nghi vấn. Nguyên nhân là do công chứng viên chịu trách nhiệm chứng thực không hợp tác, đồng thời người đại diện của 7 cầu thủ nhập tịch không thể liên lạc.

Đây rõ ràng là những thất bại nghiêm trọng trong giám sát, thẩm định và kiểm soát hành chính trong ban lãnh đạo FAM. Chính vì vậy, sự việc xảy ra mà không bị phát hiện hay can thiệp".

FAM được khuyến nghị ngay lập tức trình báo cảnh sát, tiến hành kỷ luật nội bộ phù hợp đối với những cá nhân thiếu trách nhiệm giám sát, đồng thời thực hiện cải tổ cơ cấu nhân sự theo các đề xuất của ICC. Những biện pháp này là cần thiết để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn, khôi phục uy tín cũng như tính liêm chính trong hoạt động của FAM.

Tháng trước, Ủy ban kháng cáo của FIFA đã công bố quyết định chi tiết dài 64 trang, giải thích đầy đủ lý do khiến FIFA bác bỏ kháng cáo từ phía FAM vụ 7 cầu thủ nhập tịch chui. Những cái tên Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel hiện bị cấm thi đấu trong 12 tháng.

FAM đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Nếu kháng cáo bất thành, ĐT Malaysia nguy cơ cao sẽ bị xử thua ở các trận sử dụng dàn sao nhập tịch kể trên tại vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận thắng 4-0 ĐT Việt Nam.