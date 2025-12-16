Malaysia sắp có kết quả vụ bê bối nhập tịch, FAM chưa hoàn tất hồ sơ lên CAS

Trong ngày 14-12, bên lề lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Chuyên khoa Đại học Quốc gia Malaysia (UKMSC) và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Yusoff cho biết FAM đang hoàn tất hồ sơ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) và sẽ không còn vướng mắc nào với FIFA.

Song song đó, tờ StadiumAstro dẫn lời lãnh đạo FAM và khẳng định liên đoàn này đang chờ báo cáo đầy đủ từ Ủy ban điều tra độc lập do cựu thẩm phán Tun Md Raus đứng đầu. Báo cáo này được dự kiến công bố trong tháng 12.

“Chúng tôi đang chờ báo cáo từ ông Tun Raus. Tôi hy vọng báo cáo sẽ được gửi trong tháng này. Từ báo cáo, chúng ta sẽ xem xét những phát hiện của ủy ban điều tra, và sẽ xem xét các bước cần thực hiện”, ông Yusoff cho biết.

Theo ông Yusoff, FAM có thời hạn đến ngày 18-12 để hoàn tất hồ sơ nộp lên CAS. Các chuyên gia pháp lý đã chuẩn bị đầy đủ và mọi thủ tục liên quan đến CAS sẽ được hoàn tất khi đến hạn chót.

Quyền Chủ tịch FAM cũng nhấn mạnh CAS là cấp cuối cùng mà FAM có thể tiến hành kháng cáo. Bất kể phán quyết cuối cùng của CAS ra sao, tất cả các bên liên quan đều phải tuân thủ.

Trước đó, trước áp lực chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận trong nước, FAM đã quyết định thành lập Ủy ban điều tra độc lập để rà soát toàn bộ vụ bê bối nhập tịch với người đứng đầu là ông Tun Md Raus, từng giữ chức Chánh án Tòa án tối cao Malaysia từ năm 2017 với bề dày kinh nghiệm pháp lý và tư pháp.

Ủy ban có nhiệm vụ điều tra các vấn đề liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia bị FIFA phanh phui, đồng thời xác định trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, với thời hạn công bố kết quả vào tháng 12.