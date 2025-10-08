Malaysia nhập tịch "chui" cầu thủ như Timor Leste, phải bị loại khỏi Asian Cup

Xử thua trận đấu là chưa đủ?

Sau khi FIFA công bố án phạt cho LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả mạo, hiện điều dư luận quan tâm nhất là liệu ĐT Malaysia có bị xử thua trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10/6. Malaysia thắng trận đó 4-0 và họ có đủ cả 7 cầu thủ vi phạm thi đấu trận đó.

FIFA đã chứng minh đủ nơi sinh của ông/bà của 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch, điều FAM lại không làm được

Như đã đề cập, việc xử thua Malaysia sẽ phải phụ thuộc vào LĐBĐ châu Á (AFC) là bên tổ chức giải chứ không phải FIFA. Hiện tại FIFA đang chờ FAM gửi đơn kháng cáo, và nếu FAM kháng cáo không thành, họ sẽ còn gửi lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS), sau đó AFC mới có cơ sở để phạt. Do vậy vụ này sẽ dây dưa vài tháng.

Vậy nếu CAS đồng tình cho án phạt của FIFA được giữ nguyên, AFC có thể phạt ĐT Malaysia nặng tới mức nào? Dự kiến kết quả 4-0 kia sẽ bị tước bỏ và Malaysia bị xử thua 0-3. Nhưng đang có những lời kêu gọi rằng như thế chưa đủ, Malaysia phải bị loại khỏi vòng loại Asian Cup.

Mới đây ESPN đã đặt ra một tình tiết đáng chú ý, đó là AFC đã từng có tiền lệ xử loại khỏi giải chính thức của đội tuyển dùng cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo. Trường hợp đó không đến ở đâu xa, đó là ĐT Timor Leste.

Tiền lệ Timor Leste

Vào ngày 8/10/2015, Timor Leste tung một đội hình có tới 7 cầu thủ đá chính là người Brazil nhập tịch để đấu ĐT Palestine. Đa số cầu thủ này không có gốc Timor Leste và vài người cũng không thi đấu ở nước này, nên LĐBĐ Palestine sau trận đã khiếu nại lên FIFA. Sau đó Timor Leste còn bị nghi sử dụng thêm các cầu thủ Brazil không hợp lệ khác ở vòng loại Asian Cup 2019.

ĐT Timor Leste bị phát hiện dùng hơn nửa đội hình xuất phát trước Palestine hồi tháng 10/2015 bằng cầu thủ Brazil, với hộ chiếu giả do LĐBĐ Timor Leste cấp

Sức ép từ dư luận trong nước khiến LĐBĐ Timor Leste (FFTL) quyết định từ bỏ chương trình nhập tịch. Tuy nhiên hành động của FFTL đã muộn, FIFA trong quá trình điều tra đã phát hiện rằng FFTL cố ý làm giả hộ chiếu Timor Leste để cấp cho các cầu thủ Brazil. Những cầu thủ này thường có gia cảnh khá nghèo và được hứa hẹn lợi ích tài chính để tham gia vào trò lừa của FFTL.

Sau hơn 1 năm kiện cáo, FIFA phạt FFTL tội làm giả hồ sơ cầu thủ và quyết định cấm ĐT Timor Leste tham dự vòng loại Asian Cup 2023.

Qua trường hợp của Timor Leste, Malaysia nếu bị phạt sẽ không phải là ĐTQG đầu tiên bị cấm dự vòng loại Asian Cup vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch. Với việc FAM gửi hồ sơ của 7 cầu thủ sai thông tin và khi bị phát hiện lại chối rằng họ nhận thông tin từ nguồn khác, nhưng FIFA lại tìm được thông tin thật của họ một cách dễ dàng, FAM có thể nói đã cố ý lừa FIFA.

Do đó nếu bị kết luận sai phạm, xử thua Malaysia trước ĐT Việt Nam và các trận khác họ dùng cầu thủ trái phép là chưa đủ. ĐT Malaysia cần phải bị truất quyền tham dự vòng loại Asian Cup ở kỳ kế tiếp 2031.