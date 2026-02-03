HLV Kim Sang-sik liên tiếp nhận tin dữ trước trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia

Ngay khi V-League vừa trở lại sau quãng nghỉ dài với vòng 12, những tin kém lạc quan đã liên tiếp xuất hiện với HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam. Trên sân Thiên Trường, Nguyễn Xuân Son lần đầu trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam sau gần một năm dưỡng thương.

Vừa trở lại sau chấn thương, Đoàn Văn Hậu đã gặp sự cố phải rời sân

Thái Sơn gặp vận đen ngay khi ra mắt CLB Ninh Bình

Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil được trao cơ hội khép lại trận đấu trong thời gian bù giờ, nhưng cú đá phạt đền của anh lại tìm đến cột dọc, khiến Nam Định chỉ giành được một điểm trước Thanh Hóa. Đó không chỉ là khoảnh khắc đánh rơi chiến thắng, mà còn chấm dứt chuỗi ngày thăng hoa của Xuân Son, người trước đó liên tiếp ghi bàn tại các đấu trường khu vực và châu lục, tạo nên kỳ vọng rất lớn nơi ban huấn luyện đội tuyển.

Nỗi trăn trở ấy chưa kịp lắng xuống thì HLV Kim Sang-sik tiếp tục chứng kiến thêm một tuyển thủ khác lỡ hẹn với bàn thắng. Trong trận đấu giữa Công an TP HCM và PVF-CAND, Nguyễn Tiến Linh không thể đánh bại thủ môn Phí Minh Long trên chấm 11m ở phút 19, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho đội bóng của mình. Hai tình huống sút hỏng penalty của những chân sút hàng đầu đội tuyển trong cùng một vòng đấu rõ ràng không phải là chi tiết có thể xem nhẹ, nhất là khi hiệu quả dứt điểm luôn là vấn đề sống còn ở những trận cầu mang tính quyết định.

Tuy nhiên, điều khiến ban huấn luyện tuyển Việt Nam thực sự lo ngại lại nằm ở khía cạnh thể lực. Trận đấu giữa Công an Hà Nội FC và Ninh Bình chứng kiến hai cái tên quen thuộc là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Thái Sơn lần lượt phải rời sân vì chấn thương.

Đáng chú ý, Văn Hậu vừa tái xuất từ tháng 12-2025 sau quãng thời gian hơn 2 năm vật lộn với chấn thương dai dẳng. Việc hậu vệ sinh năm 1999 phải rời sân bằng cáng, trong tâm thế đau đớn, lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cả CLB lẫn đội tuyển. Mức độ tổn thương của anh hiện vẫn chưa được xác định, nhưng nguy cơ gián đoạn quá trình trở lại là điều không thể loại trừ.

Trong khi đó, ngay trận ra mắt CLB mới Ninh Bình, tiền vệ Thái Sơn đã bị đứt dây chằng đầu gối trước chân phải và sẽ phải lên bàn mổ trong thời gian tới.

Chỉ trong một vòng đấu, tuyển Việt Nam đã chứng kiến hàng loạt vấn đề cùng lúc xuất hiện ở các trụ cột từng hoặc đang nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik. Với chiến lược gia người Hàn Quốc, đây không chỉ là câu chuyện về con người, mà còn là phép thử lớn cho khả năng xoay xở và bản lĩnh cầm quân trong giai đoạn này.