Quan chức bóng đá Malaysia bị kêu gọi từ chức

Sự kiện: Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang rơi vào hoàn cảnh ảm đạm chưa từng thấy, sau khi FIFA ra án phạt đình chỉ bảy tuyển thủ quốc gia trong vòng 12 tháng và buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp phạt lớn vì liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả.

Sau trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6, bóng đá Malaysia bị trừng phạt nặng nề bởi FIFA và FAM có quyền kháng cáo trong vòng 10 ngày. Đây được xem là một trong những cơn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá nước này, để lại vết thương không dễ hàn gắn.

Trong làn sóng phản ứng dữ dội, huyền thoại bóng đá Malaysia Datuk Jamal Nasir đã lên tiếng cảnh báo về những hậu quả khôn lường mà bê bối này có thể mang lại. Ông mô tả quyết định của FIFA là “chưa từng có tiền lệ” đối với bóng đá Malaysia và kêu gọi những cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm đến cùng. “Mọi người đều phải chịu trách nhiệm. Không ai có thể né tránh. Nếu ai sai, họ phải đứng ra đối mặt với hậu quả”, Jamal nhấn mạnh.

Những tác động trực tiếp sẽ đè nặng nhất lên vai bảy cầu thủ bị treo giò: Facundo Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Hector Hevel. Phần lớn trong số họ còn đang thi đấu cho các CLB ở nước ngoài. Jamal lo ngại sự nghiệp của họ sẽ rẽ sang ngõ cụt sau cú sốc này.

Cựu danh thủ bóng đá Malaysia Datuk Jamal Nasir yêu cầu FAM khôi phục lòng tin của người hâm mộ. Ảnh: NST.

“Một năm xa sân cỏ là khoảng trống quá lớn. Hai tháng đã là vấn đề, huống chi 12 tháng? Điều này có thể phá hủy sự nghiệp, tài chính và thậm chí là danh tiếng của họ. Các CLB còn có thể xem xét hành động pháp lý chống lại FAM vì tổn thất này”, chuyên gia bóng đá Jamal phân tích.

Không chỉ dừng ở thiệt hại cá nhân, Jamal chỉ trích cách làm việc vội vã, thiếu kiểm chứng kỹ lưỡng từ phía FAM. Ông cho rằng sự nóng vội trong việc tìm kiếm thành công ngắn hạn đã khiến bóng đá Malaysia phải trả giá đắt. “Chúng ta cần sự chính trực. Bạn không thể chỉ nhìn qua giấy tờ rồi chấp nhận. Có câu “muộn còn hơn không”. Đây phải là bài học về sự kiên nhẫn và cẩn trọng,” ông nói đầy cay đắng.

Theo chuyên gia Jamal, vụ việc này không đơn thuần là một án phạt về tài chính hay sự vắng mặt của vài cầu thủ trụ cột, mà còn có nguy cơ làm rung chuyển cả hệ sinh thái bóng đá Malaysia. “Nếu không xử lý triệt để, các giải trẻ, hệ thống đào tạo, các giải vô địch quốc gia và cả chương trình phát triển đều có thể sụp đổ dây chuyền. Hậu quả sẽ vượt xa phạm vi đội tuyển quốc gia”, ông cảnh báo.

Hogado và một số đồng đội Malaysia đang đối diện nguy cơ treo giò 1 năm. Ảnh: CCT.

Trước thảm họa này, cựu danh thủ bóng đá Malaysia kêu gọi cải cách toàn diện trong FAM. Theo ông Jamal, cơ quan điều hành bóng đá cần phải chịu trách nhiệm trực tiếp, thậm chí sẵn sàng thay đổi ban lãnh đạo nếu không thể đảm bảo sự minh bạch. “Nếu những người cầm quyền hiện tại không thể gánh vác trách nhiệm, họ nên từ chức. Đã đến lúc cần một đại hội bất thường để bầu ra những người đủ năng lực và liêm chính hơn”, Jamal khẳng định.

Ông cũng so sánh vụ việc với các bê bối từng xảy ra trong quá khứ, đặc biệt là vụ tham nhũng những năm 1990 liên quan đến hơn 300 cầu thủ. Nhưng theo Jamal, những gì đang diễn ra vượt xa mọi rắc rối trước đây. “Đây là vấn đề ở tầm quốc tế, ở cấp độ FIFA. Gian lận không bao giờ có thể dung thứ, nhất là khi có sự tham gia gián tiếp của một số cơ quan chức năng khác. Sự liêm chính phải được khôi phục bằng mọi giá”, ông Jamal cứng rắn.

Điều khiến chuyên gia bóng đá này lo lắng nhất là tác động lâu dài đến hình ảnh quốc gia. Ông Jamal khẳng định đây không chỉ là chuyện nội bộ của bóng đá mà đã trở thành vấn đề quốc gia: “Đây giờ là chương trình nghị sự quốc gia. Cách chúng ta đối phó sẽ quyết định chuẩn mực cho bóng đá Malaysia trong nhiều năm tới”. Trong lúc FIFA vừa đưa ra quyết định dứt khoát, bóng đá Malaysia đối diện với thử thách, hoặc chấp nhận khủng hoảng và suy tàn, hoặc biến cú sốc này thành bước ngoặt để cải cách toàn diện, xây dựng lại niềm tin từ người hâm mộ lẫn cộng đồng quốc tế.

27/09/2025 17:51 PM (GMT+7)
